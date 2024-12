Rádi byste shodili pár kil, která máte navíc, ale sedíte většinu dne na židli v kanceláři? Hlavně toto rozhodnutí nezatracujte názorem, že to nejde! Poradíme vám, jak zhubnout i při sedavém zaměstnání.

Nadváha způsobená sedavým zaměstnáním se už nějakou dobu řadí k civilizačním chorobám současné doby. Zásadní potíží je v tomto případě nejen nedostatek aktivního pohybu, ale stejně tak i nevhodné a nepravidelné stravování. Jak se z tohoto začarovaného kruhu dostat a dokázat nadbytečná kila postupně a navždy snižovat?

Chcete se dozvědět, jak dokázal zhubnout a zotavit ze zranění při sedavém sezení jeden konkrétní muž? Na jeho radu se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Randy Santel:

Když už musíte sedět, tak vždy správně!

Většina osob se sedavým zaměstnáním má v ohrožení nejen celý pohybový aparát, ale negativně to ovlivňuje i metabolismus a lymfatický systém. Neblahé dopady lze však alespoň z části eliminovat správným sezením a také začleněním trochou pohybu v rámci pracovní doby.

Většina osob se sedavým zaměstnání má v ohrožení nejen celý pohybový aparát, ale negativně to ovlivňuje i metabolismus a lymfatický systém.

Názor a rada odbornice

„Nesprávným sedem zatěžujete klouby, vznikají funkční blokády a zvyšuje se riziko předčasných artrotických změn,“ říká fyzioterapeutka Mgr. Eva Juráková a popisuje, jak by měl vypadat správný sed: „Při správném sedu by se chodidla měla vždy celou svou plochou dotýkat země a měla by na nich spočívat určitá část váhy. Nohy jsou na šířku boků, kotníky, kolena a kyčle zaujímají pravý úhel, páteř je v napřímeném postavení, hrudní kost míří ke stropu, brada by neměla být v předsunu. Skvělým pomocníkem k udržení aktivního vzpřímeného sedu je bederní role nebo menší nafukovací míč.“

Vždy kvalitní jídelníček

Vzhledem k sedavému způsobu života je nutné dvakrát tolik myslet na správný a dobře složený jídelníček po celý den. Častým nešvarem je nejen špatný výběr potravin, ale i zkonzumované množství a jeho objem dávek.

Jedním z nejhorších prohřešků jsou obr porce, které si dáte k obědu a pak až k pozdní večeři. Toto je nutné odbourat a nahradit menšími porcemi, které budete jíst častěji. Princip na hubnutí je jasný – jíst vícekrát denně, ale mnohem méně kalorií. Díky lepší skladbě a menším porcím jídla budete více „fresh“ a plní energie do dalších pracovních povinností.

Jakým potravinám se vyvarovat

Naprosto vyřaďte ze svého jídelníčku tzv. ultrazpracované potraviny. Patří mezi ně například sladké sušenky, slané mastné chipsy, bílé pečivo, uzeniny, a sladké mléčné výrobky, slazené nápoje apod. Ačkoliv jsou chuťově velmi lákavé, jsou jednoznačně nezdravé, obsahují velké množství kalorií a určitě se díky nim s kily dolů nepohnete.

Na co se ve stravě zaměřit

Začněte konzumovat nutričně vyvážené potraviny, které jsou bohaté na bílkoviny, komplexní sacharidy, zdravé tuky a mají vysoký podíl vlákniny. Váš jídelníček by se měl skládat alespoň z 80 % z nezpracovaných potravin. Jezte proto celozrnné produkty, ovoce, zeleninu, luštěniny, minimálně zpracované maso a neslazené mléčné výrobky.

Vsaďte na krabičky s domácí stravou

Naučte se připravovat si do práce vlastní jídlo do krabiček. Nebudete se zbytečně přejídat a budete mít možnost si předem rozmyslet, co přesně budete jíst a v jakém objemu. Vždy si vezměte jen přiměřené množství, které byste měli spotřebovat a nedělejte si žádné zbytečné rezervy s myšlenkou, co kdyby…Jezte v pravidelných intervalech a vždy nechte tělo dostatečně vytrávit.

Vzhledem k sedavému způsobu života je nutné dvakrát tolik myslet na správný a dobře složený jídelníček po celý den! Vyhněte se nezdravým fastfoodovým pokrmům.

Dodržujte pitný režim

Zcela určitě myslete i na odpovídající pitný režim. Na každý kilogram své hmotnosti byste měli vypít alespoň 30 až 45 ml tekutin. V létě a při fyzické námaze se toto množství ještě zvyšuje. Nejlepším řešením je postavit si v práci na stůl džbán nebo lahev s vodou a do konce pracovní doby mít přehled o tom, kolik jste toho skutečně vypili. Dobrou volbou jsou i bylinkové a ovocné čaje, samozřejmě bez cukru.

Hýbejte se i v kanceláři

Během práce se občas zvedněte ze židle a protáhněte se. Není od věci si i dle možností lehce zacvičit. To znamená udělat si pár záklonů i předklonů, také dřepů, a podobných drobných cviků, které pomohou nejen fyzickému tělu, ale i metabolismu a psychice.

Stejně tak můžete zanést něco kolegyni v jiném patře bez použití výtahu, nebo se jít trochu projít během pauzy na oběd. Využijte každou možnost se hýbat, kdy je to jen možné. Do práce nemusíte vždy jezdit autem nebo MHD, ale i na kole, nebo alespoň část cesty pěšky.

Věnujte se pravidelně oblíbenému sportu

„V ideálním případě si najděte čas na sport po práci. Dejte i rychlý trénink v posilovně, proběhněte se na čerstvém vzduchu, jděte si zaplavat nebo alespoň na procházku. Rychlá chůze nezatěžuje klouby ani páteř, což je důležité zejména tehdy, pokud nemáte ideální váhu. Chůze zároveň podporuje posilování středu těla a účinně přispívá k hubnutí,“ doporučuje fitness trenérka Mgr. Kateřina Hollerová.

