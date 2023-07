5 fíglů, jak zhubnout nevzhledná stehna: Stačí správně hýbat nohama. Podívejte

Chcete mít štíhlé a pevné nohy jako laň? Nic není nemožné! Máme pro vás hned několik tipů, jak zhubnout stehna, což je pro mnohé problematická partie.

Všichni, kteří mají sklony mít oplácaná stehna vědí, že je poměrně těžké je zhubnout. Není to však nereálné. Jediné, co budete potřebovat je chuť tuto situaci jednou pro vždy změnit a jistá dávka trpělivosti. Ovšem ten slastný pocit v sukni či kraťasech za to jistě stojí.

Jak na pevná a štíhlá stehna? Podívejte se v tomto videu:

Hubněte vždy komplexně

Pokud chcete dosáhnout kýženého hmotnostního úbytku a pevného a lépe vytvarovaného těla, počítejte s tím, že to bude chtít vaši pevnou vůli, zdravou stravu a dostatek aktivního pohybu. Tato trojkombinace je totiž klíčem k úspěchu.

Nepočítejte s tím, že zhubnete jen některou konkrétní partii, hubnout budete totiž po celém těle. Pokud vsadíte na správnou výživou, zcela jistě došlo dosáhnete snížení hmotnosti a úbytku tuku na stehnech. Problematické partie je však nutné zkrášlit jejich pravidelným posilováním a postupným tvarováním odpovídajícím cvičením. Chcete znát 5 základních fíglů?

Vylaďte mozek

Jestliže toužíte po krásných nohách a štíhlých stehnech, nastavte si tuto informaci pevně do mozku a představujte si je taková, jaká je chcete mít, jakoby se to už stalo. Odhodlané myšlení je totiž pro hubnutí jasný základ. Začněte svou novou životní etapu s jistou dávkou nadšení a udělejte si jasnou představu, jak chcete, aby vaše tělo v rámci možností vypadalo. Velkým pomocníkem jsou také afirmace, proto si například najděte obrázek stehen dle vašich představ a stále si představujte, že už takové nohy máte. Z každého, a to i malého úspěchu, se radujte a sami sebe pochvalte.

Ke krásným stehnům, ale i bříšku vám pomůžou také veškeré varianty cviku zvaného prkno neboli plank. Zdroj: 123RF

Hlavně žádný stres

Stres není pro náš organismus vůbec nic dobrého a negativně ovlivňuje i hubnutí. Stresové situace totiž zpomalují spalování nadbytečných tuků, díky čemuž se následně hromadí v těle toxické látky a metabolismus je pomalý. Zkuste si proto zachovat i v té nejsložitější situaci klidnou hlavu a stresovým situacím se co nejvíce vyhýbejte.

Zdravý a vyvážený jídelníček

Základem správného hubnutí je i vyvážená strava, a proto nikdy nevsázejte na krátkodobé diety či hladovku. Jezte pravidelně a pouze zdravé a výživné potraviny. Dodržujte 3 až 5 jídel denně, vždy by se mělo jednat o menší porce. Vyhněte se zcela jistě sladkým a tučným pokrmům, a striktně vyřaďte smažená jídla.

Vždy by měly být ve vyváženém poměru zastoupené bílkoviny, sacharidy a zdravé tuky. Upřednostněte bílkovinná jídla, komplexní sacharidy a rostlinné tuky. Každý den nezapomeňte na dávku čerstvého ovoce a zeleniny. A samozřejmě je nutností dodržovat každý den správný pitný režim.

Počítejte s tím, že pevných, štíhlých a vytvarovaných nohou se nedočkáte bez pravidelného pohybu. Zdroj: Profimedia

Tvarujte stehna cvičením

Počítejte s tím, že pevných, štíhlých a vytvarovaných nohou se nedočkáte bez pravidelného pohybu. Správné cvičení vám pomůže vyrýsovat svaly, které se postupně zbavily tuku. Pro pevná stehna je ideální kombinace anaerobního a aerobního cvičení. Velice účinné je cvičení s vlastní vahou - různé druhy dřepu a výpadů.

Ke krásným stehnům, ale i pevnému bříšku vám pomůžou také veškeré varianty prkna neboli planku. Velice účinná je také chůze, plavání, běh, jízda na kole a kolečkových bruslích. Zvolená aktivita by vás měla v první řadě bavit a zcela určitě byste ji měli provozovat pravidelně. Aktivnímu pohybu byste se měli věnovat minimálně čtyřikrát týdně.

Motivace a sdílení

V současné době se díky sociálním sítím můžete napojit na nadšence s podobným cílem a vzájemně se podporovat a také motivovat. Stejně tak si na internetu můžete vyhledat zkušené trenéry a odborníky přes zdravé stravování, od nichž můžete získat spousty cenných rad.

Zdroje: www.botanic.cz, www.ladylab.cz, www.novinky.cz