Jednoduché triky, jak zhubnout v obličeji: Okurka vám bude skvělým pomocníkem

Zakulacuje se vám obličej a vám se to, logicky, moc nezamlouvá? Prozatím se po plastickém chirurgovi nekoukejte, raději s námi zkuste pár triků, kterými lze dát opět vše do pořádku!

Obtloustlý obličej budí v druhém člověku dojem, že je dotyčný silnější celý. Ano, dost často tomu tak je, ale jsou i případy, kdy se vlivem všeho možného objeví „nevhodná výplň“ tváří i u zcela štíhle vyhlížejícího jedince.

Salátová okurka

Jistě si někdo vzpomene na Evíka z filmu Slunce, seno a pár facek, kde má herečka obličej obložený salátovou okurkou. Okurka totiž blahodárně působí na otoky, které se v obličeji mohou zjevit po probdělé noci nebo únavou. Nejideálnější pomoc na splasknutí představují plátky okurky zmražené. Nasázejte si je na obličej a 20 minut relaxujte.

Ke štíhlejšímu obličeji vám pomůže kombinace mnoha faktorů - pitného a jídelního režimu, cvičení i spánku Zdroj: Profimedia

Pár kilo dolů

Pokud se vám v tvářích uložil tuk, bez celkového hubnutí to asi nepůjde. Jistě si jste vědomi toho, že jste pár kilogramů nabrali, i když si to možná nechcete přiznat. Aby váš obličej byl zase takový, jaký býval „před pár kily“, musíte se s těmi přebytečnými rozloučit. Loučení to bude pro mnohé náročnější, o tom se dohadovat s nikým nebudeme. Vyhněte se zejména nadměrné konzumaci soli, která zadržuje v těle vodu, hýbejte se, nepijte alkohol, ani se sladkým to nepřehánějte a dopřávejte tělu dostatek spánku.

Pitný režim je důležitý

Jak jsme psali, odulý obličej nemusí nutně znamenat nahromaděný tuk, ale může se jednat o zadrženou vodu. Jestliže pitnému režimu za den moc nedáte, může se to projevit i tímto nehezkým způsobem. Pokud to tak je, zapracujte na tom! Viditelné to nebude ihned, ale jakmile tělo pochopí, že mu budete dopřávat pravidelný přísun tekutin, otok v obličeji se dá na ústup. K pití je samozřejmě nejvhodnější čistá voda, ale pokud je pro vás „těžká“, můžete si ji nachystat s nejrůznějšími bylinkami.

Masáž obličeje

Pravidelná masáž obličeje pomáhá jak se splasknutím obličeje, tak i k jeho prokrvení. Výsledek je naprosto báječný. Masáž provádějte vždy směrem nahoru. K dostání jsou i velice příjemné masážní válečky, se kterými jde masáž jedna báseň.

Skvělá vychytávka na extra příjemnou masáž obličeje. Zdroj: Profimedia

Obličejová jóga

Nejspíš už jste o ní slyšeli. U samotného cvičení budete rádi, že jste zavření doma v obýváku, protože při obličejové józe nevypadá člověk zrovna dvakrát sexy. Ale co… pomáhá to!

Jak na obličejovou jógu, se můžete podívat na tomto videu, kde vám Marta ukáže denní „pětiminutovku“:

