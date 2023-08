5 efektivních tipů na hubnutí obličeje po 50. Je to snazší, než si myslíte

Chcete si po padesátce stále uchovat mladistvý vzhled a vědět, jak zhubnout v obličeji? Nic není nemožné! Máme pro vás pár užitečných tipů, jak toho můžete dosáhnout.

Po padesátce se začíná zpomalovat metabolismus a u některých jedinců to vede mimo jiné k tomu, že přibírají na váze a tloustnou. Háklivé jsou na to především některé konkrétní partie, nejvíce břicho, hýždě, stehna a u někoho i obličej. Pro někoho to může být nepříjemné, ale nemusíte hned běžet na plastickou chirurgii. Existují prověřené metody, které vám ke zpevnění a zeštíhlení obličeje zcela jistě pomohou.

Chcete znát pár užitečných cviků na pevný obličej? Podívejte se následující video:

Tlustý obličej není jen o nadváze

Máte dojem, že není váš obličej podle vašich představ? Ne vždy se musí jednat o nadváhu. Často může jít také o následky jiných zdravotních potížích, o hormonální poruchy či užívání antikoncepce, vliv pravidelně užívaných léků a někdy i o genetické dispozice. Na stavu našeho obličeje se samozřejmě také odráží celkový životní styl. Pokud jste tedy zdraví jak řípa a potřebujete obličej zhubnout a vyrýsovat, dělejte pár pravidelných maličkostí. Výsledek se jistě brzy dostaví.

Správný a zdravý jídelníček je při hubnutí klíčový. Zdroj: Shutterstock

Vyvážená strava

Správný a zdravý jídelníček je při hubnutí klíčový. Zaměřte se na stravu bohatou na vitamíny, minerály a vlákninu. Zároveň omezte příjem rafinovaných cukrů a tučných potravin. Upřednostněte pokrmy s nízkým obsahem tuku, celozrnné produkty, zeleninu, ovoce, bílkoviny a zdravé tuky. Dodržujte pravidelné intervaly v jídlech a nezanedbávejte ani zdravou snídani. Snížení příjmu kalorií vám pomůže s hubnutím, a to i v obličeji.

Pravidelná fyzická aktivita

Tělo totiž hubne komplexně, nikdy jen v některých partiích, a proto počítejte s tím, že byste i pro hubenější obličej měli začít s nějakou pravidelnou pohybovou aktivitou. Nejlepší je kombinace aerobní aktivity i posilování. Cvičení podporuje nejen rychlejší spalování, ale zároveň udržuje svalovou hmotu. Odrazí se to nejen na vašem pevnějším těle, ale i na obličejových konturách.

Cvičení na obličej

K běžnému pohybu přidejte i domácí cvičení obličejových svalů, je totiž potřeba je pravidelně trénovat. Zkusit můžete i kurzy obličejové jógy, která přináší velké benefity a jsou v posledních letech velmi populární. Mnoho návodů na konkrétní cviky najdete i na internetu a sociálních sítích, takže je opravdu z čeho vybírat. Tento druh cvičení vám za nějakou dobu pomůže v obličeji nejen zhubnout, ale celkově vylepší váš vzhled, vyrýsuje kontury, zpomalí stárnutí i tvorbu vrásek.

Nejen pokud chcete zhubnout, ale vždy byste měli myslet na pravidelný pitný režim. Zdroj: Profimedia

Dostatečná hydratace

Nejen pokud chcete zhubnout, ale vždy byste měli myslet na pravidelný pitný režim. Dostatečné množství vody v organismu je základem pro zdravý metabolismus a optimální funkci buněk. Pokud budete správně pít, bude vaše pokožka v obličeji pružnější a bez otoků. Jakmile je tělo dehydrované, ukládá si vodu a obličej pak vypadá mnohem silnější. Hodně vody pozitivně ovlivní i rychlejší detox těla.

Správná dávka spánku

Dostatečný spánek je nezbytný pro regeneraci těla i pokožky. Snažte se proto dodržovat pravidelný spánkový režim a vytvořit si ideální a klidné podmínky pro odpočinek. Pokud byste měli spánku nedostatek, mohlo by dojít ke zvýšení hladiny stresového hormonu kortizolu, což vede často ke špatným a nepravidelným stravovacím návykům a v důsledku ke zvýšení tělesného i obličejového tuku. Pokud si budete dopřávat 6 až 8 hodin spánku, voda se v organismu nebude zadržovat a obličej bude vypadat štíhlejší.

