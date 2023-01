5 zbytečných překážek úspěšného hubnutí: Takto je překonají i ženy nad 50

Mnohé ženy po 50 mají často zbytečně dojem, že shodit nadměrné kilogramy a udržet si stálou váhu je nemožné. Přestože to není tak jednoduché jako ve 20, opak je pravdou. V první řadě se vyhněte zbytečným přešlapům, které vám zhubnout brání. Které to jsou?

Držíte dokola diety, občas i cvičíte, ale stále nehubnete? A když už se konečně nějakého toho kila zbavíte, máte ho brzy zpět? Pravdou je, že po padesátce probíhá v těle mnoho změn, které ovlivňují metabolismus a ukládání tuku. Ovšem neznamená to, že byste nemohli zhubnout. Stačí mít pevnou vůli a vyhnout se zbytečným chybám, které ztrátě kil brání.

Kolem padesátky nastává hormonální změna

Během přechodu dochází k postupnému snižování hladiny ženského hormonu estrogenu a k dalším hormonálním změnám, které ovlivňují celý ženský organismus. Dochází k úbytku kostní a svalové hmoty a častým projevem změn je i zvyšování hmotnost.

V tomto období má žena v průměru o 20 % svalové hmoty méně než ve dvaceti letech. Sval je však stále metabolicky aktivní a z toho jasně vyplývá, že čím více jich máte, tím lépe spalujete. Úspěšné hubnutí je samozřejmě těsně spjato i se správnou výživou a celkovou životosprávou. Čemu se tedy vyhnout a co nedělat?

Vyhněte se nesmyslným dietám

Převážná většina lidí, kteří chtějí zhubnout, jsou ovlivněni údernými reklamami, které se pravidelně objevují ve všech médiích. Jestliže chcete v hubnutí dosáhnout kýženého výsledku, nenechte se ovlivnit nesmyslnými sliby, které reklamy nabízejí. Zpravidla se jedná o byznys, který vás láká utratit pouze spoustu peněz. A ne o správný stravovací režim, který by byl vhodný pro vaše zdraví i váhu a byl dlouhodobě udržitelný.

Žádné hladovění

Přestože jste se rozhodli k hubnutí, neznamená to, že byste měli nejíst a hladovět. To je to nejhorší, co byste mohli udělat. Strava by vám měla být naopak věrným spojencem ke splněnému cíli s nižší váhou. Hladověním dochází ke zpomalení metabolismu a zbytečnému ukládání tuků. Vhodně zvolené potraviny naopak podpoří redukci tuků a tvorbu svalů.

Sacharidy ano, ovšem jen ty správné

V určitém věku tělo ztrácí schopnost využívat glukózu, a pokud ji nevyužijí buňky pro svou činnost, tělo si ji ukládá do tukových zásob. Po padesátce tedy snižte příjem jednoduchých cukrů a vyměňte je za ty komplexní. Jednoduché sacharidy, například nezdravé sladkosti, vyvolávají rychlý nástup cukru v krvi a dojde tak k rychlému vyplavení velkého množství inzulínu. Zpravidla následuje prudký pokles cukrů v krvi, což se ohlásí poměrně velkým pocitem hladu a chutěmi na sladké.

Kterým jednoduchým sacharidům se zcela jistě vyhnout? Především cukru a všemu, co ho obsahuje, bílá mouka, sušenky, těstoviny, dochucovadla, alkohol a většina jídel z fastfoodů.

Naopak komplexní sacharidy člověka zasytí na delší dobu. Které to jsou? Zařaďte do svého jídelníčku tmavé těstoviny, hnědou rýži, ovesné vločky, tmavý chléb, hrách, čočku, fazole, pohanku, anebo datle a kešu ořechy. Pokud vyměníte jednoduché sacharidy za jejich složité varianty, budete hubnout a nebudete mít hlad.

Neopomínejte bílkoviny

Myslete také na dostatečnou konzumaci bílkovin a zdravých tuků, protože ty rozhodně patří do vyváženého jídelníčku. Nejenže vás zasytí, ale pomáhají regulovat krevní cukr. Díky bílkovinám nebudete také přicházet o svalovou hmotu, což je pro hubnutí velmi důležité. A navíc nebudete mít tak často chuť na sladké.

Ale pozor, neznamená to, že byste mohli sníst denně neomezené množství bílkovin. Dospělý člověk by měl za den sníst 0,8 až 1,2 g bílkovin na 1 kg své hmotnosti. Výbornými zdroji bílkovin jsou tvaroh, vaječný bílek, ryby, sója a například chia semínka.

Nedostatek pohybu a spánku

Jednou z největších chyb je si myslet, že zhubnete bez aktivního pohybu. Omezením jídla možná nějaký úbytek na chvíli zaznamenáte, ale figura se vám jistě nevyrýsuje. Měli byste podpořit tvorbu svalové hmoty, a to pohybem, který vám bude milý a budete ho provozovat pravidelně. Velice vhodná je chůze, běhání, plavání, tanec nebo jóga. Velkým omylem je také při hubnutí nedostatečný spánek. Metabolismus a regenerace organismu se totiž značně díky tomu zpomaluje.

