9 snadných chytrých návyků v jednom dni: Dělejte je a omládnete o několik let

Myslíte si, že zdravý životní styl je jen o jídelníčku a pohybu? Vůbec ne! Mezi důležité aspekty patří i spánek, uvolění či meditace. Co patří na seznam návyků, které bychom si měli vypěstovat k lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu?

Zdroje: www.bbc.co.uk, www.dianaella.com

Co je zdravý životní styl?

Dají se nějak shrnout návyky, které by měl dodržovat každý, kdo cílí na zdravý životní styl? Podívejte se na tento seznam.

Jen 9 věcí, které bychom měli zařadit do denní rutiny, abychom zkvalitnili náš život a snížili riziko závažných onemocnění či dokonce předčasného úmrtí, a přeci je to náročný úkol. Nesoustřeďte se na to, co nejde. Začněte body, které vám naopak nebudou dělat žádný problém a pomalu nároky na sebe zvyšujte.

9 zdravých návyků

9 tisíc kroků

8 hodin spánku

7 sklenic vody

6 minut meditace

5 porcí zeleniny

4 krátké přestávky v práci

3 větší zdravá jídla

2 hodiny bez mobilu1 trénink

Pohyb je rozhodně součástí a nutností, ale 9 tisíc kroků je opravdu velká spousta pohybu. O tom, kolik kroků denně byste měli ujít, si můžete přečíst řadu článků. Vesměs se všechny shodují, že 9 či 10 tisíc je pro mnohé nedosažitelné číslo.

Počet kroků se doporučuje zvyšovat postupně, a především je vhodné dosahovat svých „nižších cílů“ denně a pravidelně. Postupně se můžete zlepšovat a to by měl být váš skutečný cíl.

S tím také souvisí poslední na seznamu, což je trénink. Věnujte se sportu, procházkám a vlastní výdrži. Procházky dělejte delší nebo vybírejte náročnější terén. Všechen pohyb se počítá.

Hýbejte se a zvyšujte svoji zdatnost úmyslně po malých krůčcích. Zdroj: shutterstock.com

Spánek je alfou i omegou našeho žití

Osm hodin spánku rozhodně není nic, co by se nedalo zvládnout, a přesto většina z nás právě spánku ukrajuje. Spánek je pro naše tělo zásadní, a to nejen pro fyzický, ale i duševní výkon. Zatímco bez potravy a tekutin zvládneme fungovat poměrně dlouho, bez spánku jsme zničení a mentálně neschopní už po dni či dvou. Spánek je extrémně důležitý. Minimum by mělo být okolo sedmi hodin, osm lze rozhodně doporučit.

Také krátké odreagování během dne je vhodné. Pokud je to možné, udělejte si několikrát krátkou přestávku během pracovního dne. Neznamená to, že musíte porušit pracovní morálku. Zajděte si udělat čaj. Protáhněte ztuhlá záda či nohy, koukněte se z okna na oblohu. I krátké zastavení či rozptýlení se počítá.

Kvalita spánku i přestávky v práci jsou důležité pro zdravý životní styl. Zdroj: Shutterstock

Neholdujete meditaci? To vůbec nevadí, najděte si ale každý den čas vydechnout, vědomě relaxovat, odpočinout si tělesně, ale i duševně. Právě k tomu je meditace velmi vhodná. Pokud neumíte meditovat sami, najděte si online nahrávky meditací, které mají vždy různé téma a hlas průvodce vám napoví, jak z takové meditace vytěžit co nejvíce.

Jak používáme telefon, počítač nebo tablet, je velmi individuální. Odložení těchto zařízení je rozhodně prospěšné především ve večerních hodinách. Tomuto tématu se věnují četné studie už léta. Některé poukazují na „modré světlo“, jiné na jeho intenzitu, případně špatné zprávy tzv. „doomscrolling“, které nás nejen vyčerpávají. Jde například o studii z roku 2010 vedenou David C. Holzmananem s názvem "Co je to barva? Jedinečné účinky modrého světla na lidské zdraví". Před usínáním a po jedenácté hodině byste proto raději měli věnovat pozornost jiné činnosti. Co takhle četba?

Je pořád po ruce, ale neměl by být. Používání teleforu, tabletu i počítače večer omezte. Zdroj: Sam Wordley / Shutterstock.com

Životní styly se točí okolo jídla a pití

Sedm sklenic vody je docela běžné množstí tekutin, které člověk během dne vypije. Nutno podotknout, že nemusí jít nutně o vodu, klidně to může být čaj nebo jiné nápoje. Obyčejná voda má na druhou stranu spoustu výhod, je rozhodně nekalorická, ničemu neubližuje ani nebrání, je prostě ideální.

To, co považujeme za zdravé stravování, je i otázkou názoru a ty se často velmi různí i podle momentálních trendy diet a režimů. Zatímco pro někoho to může být raw, veganská či vegetariánská strava, jiný bude tvrdit, že jedině keto jídelníček založený na vysokém obsahuj proteinů, ale i živočišných tuků je ten jediný a nejlepší způsob, jak se stravovat. I odborníci si vzájemně oponoují, studie pátrají po pro a proti každého přístupu k sestavování jídleníčku.

Proteiny tvoří nejen základ jídelníčku, ale jsou zásadní také pro správné fungování těla. Zdroj: Shutterstock.com

Všichni se však shodují, že velké množství cukrů, soli či alkoholu je problematické a vede k řadě problémů se zdravím. Pozor bychom si také měli dát na dostatečnou pestrost, preferovat bychom měli čerstvé potraviny. Určitě vhodná jsou také 3 větší jídla denně. Pokud možno vyhněte se polotovarům a jídlům s dlouhou trvanlivostí, které jsou plné konzevantů a nevhodných dochucovadel.

Pestrá dieta a dostatek ovoce a zeleniny patří ke zdravému životnímu stylu. Zdroj: monticello / Shutterstock.com

Můžete se setkat s tvrzením, že bychom měli zkonzumovat 5 porcí zeleniny denně. Tato kampaň je dobře známá v anglicky mluvících zemích. Váže se k doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), která upozorňuje na prospěšnost každodenní konzumace zeleniny a ovoce. Pět porcí po 80 g, tj. 400 g ovoce a zeleniny denně, snižuje riziko vážných zdravotních rizik, mezi která patří například mrtvice, rakovina či onemocnění srdce.