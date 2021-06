Jak zjistit kvalitu pražené kávy: Spolehlivě funguje trik s ledovou vodou

Nevím, zda jsem udělala dobře, když jsem naučila manžela pít dobrou kávu. Navíc už nesrká espresso z miniaturního šálku, ale bere mi i můj hrnek, který se tak akorát vejde do našeho kávovaru. Teď mi moje čerstvě mletá káva ubývá dvakrát rychleji!

Co to ale je dobrá káva?

Pro mě to byla ze začátku taková, která se mi zdála nepřepálená a co nejméně kyselá. I když jsem zkoušela různé druhy, musím přiznat, že cenu jsem chtěla držet spíš při zemi, překvapilo mě, jak veliké jsou v chuti rozdíly. Prostě i kávu máme každý rád jinou. Jak říkával můj profesor ekonomie, “Každý produkt má svého spotřebitele.”

Každá káva si najde svého milovníka. Ale kvalita se dá poznat. Zdroj: Profimedia

Arabica a robusta

Arabika a robusta jsou odrůdy kávy, kterou výrobci používají v různých poměrech. Robusta pochází z Konga, je na pěstění méně náročná, tím pádem může být i levnější. Její zrno je kulatější a rostlinu je možné pěstovat všude v nížinách. Navíc obsahuje až o polovinu více kofeinu než arabica. Ta je zase ceněná pro svoji příjemnou sladší chuť, s podtóny čokolády, ovoce nebo lesních plodů. Roste ve vyšších polohách nad 800 m. n. m. a má původ v Etiopii.

Pražení

Zelená zrna kávy se praží z použití vysokých teplot, aby káva získala své typické vlastnosti a chuť. Je to proces, který si střeží každý výrobce. Někdy si kávu praží i menší prodejci, kteří se specializují na prodej kávy a nabízejí i vlastní produkty. Datum pražení je důležitá informace. Pokud si chceme skutečně pochutnat, je lepší spotřebovávat kávu čerstvě nebo nedávno praženou. Někdy je možné vybrat si mezi světle, středně nebo tmavě praženými zrny.

Mletí

Ačkoli by se mohlo zdát, že na mletí nemůžeme nic zkazit, i na něm záleží. Velmi jemně pomletá zrna jsou vhodná na turka, případně kávu připravovanou původním způsobem v džezvě, jemně až středně mletá je vhodná na espresso a moka konvičku, hrubé a velmi hrubé jsou ideální pro překapávanou kávu a frenchpress.

Arabika a robusta jsou odrůdy kávy, kterou výrobci používají v různých poměrech. Zdroj: Profimedia

A jak je to tedy s tou kvalitou?

Dobrá káva je pražená tak akorát, ani málo, ani moc. Nejde jen o teplotu pražení, ale také techniku. My si můžeme doma vyzkoušet, jestli je káva zpracována kvalitně s pomocí velmi studené vody. Do sklenice s ledovou vodou nasypeme lžičku kávy. Pokus se během několika málo minut nevylouhuje, znamená to, že jde o kvalitně zpracovaná zrna.