Zdravotní zázrak pro lepší zrak a lepší paměť: Stačí lžička této směsi denně

Péče o vlastní zdraví by měla být pro každého z nás prioritou. Časté vysedávání u počítače, stres, ale i přibývající léta mohou způsobovat horší paměť i zrak. Než se vydáte k lékaři, zkuste tento přírodní zázrak pro lepší paměť i zrak!

Velké vypětí v práci a neúprosně přibývající léta na zdraví nepřidají nikomu z nás. Občas si každý posteskne, že paměť již není, co bývala, a časté koukání do počítače a chytrého telefonu pro náš zrak také není tím nejlepším. Naštěstí není potřeba vyhledat při prvním náznaku zhoršení paměti či zraku hned lékařskou pomoc, ale podpořit jak paměť, tak oči přírodní cestou. Matička příroda má naštěstí hned několik es v rukávu.

Zlepšete koncentraci, paměť a zrak díky účinné směsi. Zdroj: shutterstock

Zázračná směs pro lepší zrak i paměť

Postačí jen několik běžně dostupných ingrediencí a zázračná směs, která pomůže při pravidelné konzumaci vylepšit zrak i paměť, je na světě. Celý proces výroby nezabere více než deset minut, ale věřte, že výsledek stojí opravdu za to. Pokud chcete vylepšit svou paměť a zrak, zkuste užívat jednu lžičku této pasty denně a uvidíte sami.

Jak na její výrobu, se podívejte ve videu:

Vezměte dvě menší mrkve, očistěte je a omyjte. Nakrájejte na kolečka a vsypte do elektrického sekáčku, tam přisypejte i 50 gramů vlašských ořechů. Pokud vám zbyly domácí ze zahrádky, je to jedině dobře. K mrkvi a ořechům přidejte citron. Nejprve jej ale zbavte slupky a pecek a nakrájejte na menší kousky. Teď už zbývá jen k nakrájeným ingrediencím přidat polévkovou lžíci olivového oleje a medu a dobře rozmixovat na pastu. Vzniklou pastu přendejte do čisté uzavíratelné sklenice a skladujte v lednici. Při pravidelném užívání léčebné směsi každý večer před spaním byste měli už po sedmi dnech cítit zlepšení. Budete bystřejší, potíže s koncentrací zmizí a výrazně se vylepší i zrak.

Mrkev je studnice zdraví, jezte ji na různé způsoby, třeba jako salát. Zdroj: shutterstock

Blahodárná mrkev

Mrkev obsažená ve směsi má na zrak velmi blahodárný vliv. Může za to hlavně vitamin A, který se v oranžové zelenině vyskytuje. Pokud chcete svůj zrak ještě podpořit, zařaďte do jídelníčku potraviny bohaté právě na tento vitamin. Dopřejte si brokolici, papriku, špenát, mořské ryby a vaječné žloutky.

Zrak a unavené oči dokáže povzbudit i vitamin E, který je obsažen zase ve skořápkových plodech. Máte-li přísun domácích vlašáků, nebojte se denně hrstku ořechů zakomponovat třeba do salátu. Dopřejte si i kvalitní oleje, panenský slunečnicový a olivový umějí téměř zázraky. Používejte je ovšem s rozvahou a výhradně do studené kuchyně.

Zelenina obsahuje spoustu antioxidantů, které příznivě ovlivňují naše celkové zdraví. Zdroj: shutterstock

Zelenina, grál zdraví

Opravdovým životabudičem nejen co se zraku týká, ale i zbystření paměti, je zelenina. Je bohatá na vitaminy a minerální látky a na naše zdraví má nedocenitelný vliv. Kadeřávek je například bohatý na vitamin C, který posiluje imunitu a zlepšuje paměť, kysané zelí velmi příznivě ovlivňuje trávení a tím zvyšuje obranyschopnost organismu. Navíc je zelenina plná antioxidantů, které přispívají k odbourávání oxidačního stresu a zánětlivých procesů v těle, čímž pomáhají celkově snižovat únavu a zlepšovat soustředění.

Čokoláda velmi pozitivně ovlivňuje činnost mozku a kognitivní funkce. Zdroj: shutterstock

Božská čokoláda

Obecně platí, že čím více budete dbát na vyvážený jídelníček bez průmyslově zpracovaných potravin, bude se vašemu tělu dařit lépe. Už jen snížení příjmu nadbytečného množství sacharidů pocítíte tak, že budete mít paradoxně více energie a budete méně unavení.

Pokud se nechcete mlsání vzdát, vsaďte na hořkou čokoládu nebo kvalitní kakao. Vysokoprocentní čokoláda je totiž velmi zdravá a její pravidelná konzumace v rozumném množství má blahodárný vliv na kognitivní funkce. Mohou za to flavonoidy v kakau obsažené. Některé studie dokonce hovoří o hořké čokoládě jako o účinné prevenci proti Alzheimerově chorobě.

Zdroje: www.youtube.com, www.idnes.cz, www.idnes.czwww.brainmarket.cz