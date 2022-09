Chytré triky, jak zlepšit špatný zrak: Hlavní fígl je v prokrvení

Pokud se vám zhoršuje zrak, bude to chtít navštívit očního lékaře. Ale i vy sami můžete být nápomocní svým očím a postupné špatné vidění alespoň zpomalovat. V každém ohledu se to vyplatí a vy si nebudete muset na nějaké činnosti třeba ještě nějakou dobu nasazovat na nos brýle.

Je fajn občas brýle odložit

V posledních letech se stále vedou veřejné diskuze na téma, jestli je dobré občas brýle odložit a nenechat si tak zrak rychle zhoršovat. Vždy platí, že je to individuální, protože někdo se bez brýlí opravdu v životě neobejde a v každém případě jsou nepostradatelné během řízení vozidla.

Dnes je však už jasné, že oči si od brýlí potřebují sem tam i odpočinout, takže není od věci je i někdy odložit. Dlouhodobé nošení brýlí může také způsobovat nepříjemné bolest hlavy. Jakmile se oči s brýlemi nemusejí tolik snažit, více a rychleji pak zpohodlní.

Oči si od brýlí potřebují sem tam i odpočinout, takže není od věci je někdy odložit. Zdroj: shutterstock.com

Začněte oči dopovat energií z cíleného pohybu

K dobrému vidění prospívá i pravidelný trénink, a to ve formě různých druhů cvičení, které je prokrví a posílí. Často dochází v praxi k tomu, že tento přístup dokázal některým jedincům snížit dioptrie, někoho dokonce zbavil brýlí nadobro. V některých případech je řešením samozřejmě i operace.

Význam cvičení pro oči potvrzují i vědci

Už v první polovině minulého století se touto problematikou zabýval americký oční lékař William Bates a došel k jasným závěrům, že oči je možné trénovat stejně jako ostatní svaly v těle. Dokonce prohlásil, že pravidelným cvičením lze udržovat ve formě nejenom sval umožňující zakřivení oční čočky, ale i dalších šest svalů z vnější strany oka. Právě ony se podílejí na ostrém vidění, protože prodlužují i zkracují oční kouli. Postupem času dokonce vzniklo několik metod a cvičebních plánů přímo pro oči. Mezi nejznámější patří Koplakovova metoda, Schneiderova metoda a hitem se stala i populární oční jóga.

Jak můžete zlepšit prokrvení očí

Zařaďte do svého života nějaký pravidelný pohyb či sport, který je vám milý. A nemusíte dřít jako vrcholoví sportovci, důležité je vaše vlastní tempo a pravidelnost. Dochází tak totiž k prokrvení celého organismu, což má pozitivní dopad i na oči. Jedním z nich je snížení nitroočního tlaku a zlepšení prokrvení v sítnici a optickém nervu. Velmi vhodné je plavání, kondiční běhání, ale i rychlá chůze. U některých sportů, kde se silně zadržuje dech, může však docházet ke zvyšování nitroočního tlaku, týká se to například vzpírání.

Probuďte oči cviky na krční páteř

I naše páteř má co mluvit do kvality vidění. Využijte chvilky během dne, i když si myslíte, že nemáte čas. Je to jen pár minut denně a pocítíte brzy výsledky i v držení těla a jisté úlevě od bolestí.

Nejjednodušší uvolňovací cviky, které lze provádět kdekoliv, jsou pohyby hlavou do stran, dopředu a dozadu. Můžete u nich rovně stát i vzpřímeně sedět, záleží na tom, v jaké životní situaci se zrovna nacházíte. Nedělejte nikdy trhavé pohyby, ale uvolňujte páteř pomalu a plynule. Důležité je při cvičení pravidelně dýchat.

Zapojte i oči

Pohyb hlavou můžete snadno spojit i s protipohybem očí. V praxi to vypadá tak, že jakmile budete stáčet hlavu směrem doleva, oči pod zavřenými víčky budete směrovat doprava. Stejně to platí pro obrácený směr. Očima můžete také kroužit a zapojit pohyby, kdy oční bulvou pohybujete po celém obvodu očních víček doprava a následně i doleva. Během cvičení se vždy uveďte do klidu, abyste se mohli plně soustředit na veškeré prováděné léčivé pohyby těla i očí. A žádné trhavé pohyby a násilí, cvičte tak, abyste k sobě byli jemní.

Japonský zrakový odborník Kazuhira Nakagawy svými cviky dokázal, že je možné na základě konkrétních cviků opravdu brýle odložit. Zdroj: shutterstock.com

Dejte se na oční jógu

Jóga je prostě zázrak, který dokáže v těle opět nastartovat ztracenou energii a samozřejmě i celkovou harmonii. Japonský zrakový odborník Kazuhira Nakagawy svými cviky dokázal, že je možné na základě konkrétních cviků opravdu brýle odložit. Je autorem systém školení zraku, který je založen na principu jógového cvičení. Dochází při něm k tréninku soustředění a paměti, což má přímý vliv na podporu dobrého vidění a eliminuje některé deficity, které zmírňuje či odstraňuje. Častokrát stačí i 10 minut cvičení denně a vaše oči vám to dají brzy najevo.

