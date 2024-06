Trpíte nepříjemnými kožními alergiemi nebo chronickým kašlem? Poradíme vám, jak je možné alergie zmírnit díky žampiónům.

Kožní alergie a chronický kašel patří mezi běžné zdravotní problémy, které trápí miliony lidí po celém světě. Léčba těchto potíží může být náročná a často zahrnuje užívání léků s vedlejšími účinky. Zkuste na běžné alergie současné doby obyčejné žampióny! Tento druh houby obsahuje látky, které dokáží zmírnit alergické reakce a podpořit imunitní systém.

Jak vyrobit dvojitě extrahované houbové tinktury? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Fungi Academy:

Zdroj: Youtube

Žampiony a historie

V Evropě je použití žampionů známé zhruba od 1. poloviny 17. století, a to ve Francii. V blízkosti Paříže, v sídle rodu Bourgeoisů, našel tehdejší kuchař zvláštní houby, které vyrostly nedaleko melounových záhonů. A protože je vyhodil na kompost, čekalo ho milé překvapení. Houby se rozrostly a postupně se začaly plně využívat v kuchyni. Zřejmě kolem roku 1650 došlo k zahájení oficiální výsadby.

Žampiony se pěstovaly v pařeništích a prodávaly se na trzích v Paříži. Za vlády Ludvíka XIV. (1638–1715) získaly tyto houby stále větší oblibu a jejich pěstování se tak rozšířilo i do Německa a Anglie. Během 19. století byly již Champignons de Jardin či Champignons de Paris využívané i v dalších zemích. V Čechách je momentálně žampion nejvyužívanější houbou.

close info barmalini / Shutterstock.com zoom_in Zkuste na běžné alergie současné doby obyčejné žampióny!

Žampiony a alergie

Ve Francii se v roce 1944 zabýval žampiony podrobněji lékař Paul Daguin, který došel k jasným závěrům, že tento druh houby má výborný léčivý účinek u některých alergií. Pokus tehdy provedl na 86 pacientech s kopřivkou, která na jiné terapie pozitivně nereagovala. U většiny jedinců zmizela vyrážka do dvou dní.

Během let 1957-1961 se v tehdejším Československu testovala práškovaná droga z žampionu zahradního podle původního receptu Paula Daguina. Pracovně se prášek pojmenoval „psalliotin“ a pozitivní účinky se tehdy prokázaly i u některých forem alergického astmatu. Problematikou se zabýval MUDr. Jaroslav Veselský.

Současné výzkumy navazují na historii a zjistilo se, že extrakty z žampionů potlačují leukotrieny, které uvolňují některé druhy bílých krvinek a působí při zánětlivých a alergických reakcích. Terapie žampióny se osvědčila u některých druhů alergického astmatu, ekzémů, kopřivky, senné rýmy a mnohých potravinových alergií.

Jak na žampionovou terapii

Pořiďte si čerstvé zahradní žampiony, které dnes snadno zakoupíte v každém supermarketu. Houby nejprve pečlivě očistěte, nakrájejte na plátky a usušte v sušičce při teplotě 60 stupňů Celsia. Použijte jich větší množství, mají tendenci se poměrně dost sesychat. Vysušené houby vložte do mixéru a podrťte na prášek. Uchovávejte v dokonale uzavřené sklenici.

Jak žampiony užívat

Každý den užívejte 1 malou lžičku, a to 4 až 6krát denně. Zhruba to odpovídá 80 až 160 g čerstvé houby v jedné dávce. Jisté zlepšení byste měli zaznamenat po pátém až desátém dni. Pokud by úleva nepřišla do 14 dní, nemusí na vás tato terapie účinkovat.

V případě, že se zlepšení dočkáte, užívejte žampionový prášek po dobu 1 měsíce, pak následuje 14denní přestávka. Po ní pak žampiony nasaďte prvních 10 dnů v měsíci, a to 6krát denně 1 lžičku po dobu 6 měsíců. Pokud patříte k jedincům s potravinovou alergií, užívejte 4 dávky najednou před konzumací dané potraviny.

close info Pixabay zoom_in Žampiony můžete proti alergiím konzumovat i v syrovém stavu.

Osvědčené tipy

Žampionový prášek můžete zapíjet vodou, nebo jím lze posypat a dochutit saláty, pomazánky, jogurty, ale i guláše a omáčky. Jen dejte pozor, prášek by neměl procházet varem. Tepelnou úpravou by zbytečně ztratil své léčebné účinky. Žampiony můžete konzumovat i v syrovém stavu, stačí je pokrájet na plátky a poklást je na namazaný krajíc chleba, anebo podávat v salátu.

Zdroje: www.zena-in.cz, www.casjenprome.cz, www.mudr-alena-hamplova.cz