Jak zpevnit lámavé nehty? Babské rady doporučují vejce a citron

Upravené ruce jsou vizitkou každé ženy. Máte-li tedy problém s lámavými nehty, je nejvyšší čas s tím něco udělat. Naše rady praktikovaly už babičky a vy tak kvůli nim nepotřebujete chodit na manikúru, ani utrácet spoustu peněz. Pomohou vám suroviny, které máte jistě doma.

Chcete, aby vaše ruce vypadaly dokonale a upraveně, ale vzhledem ke špatné kvalitě nehtů, které se vám často lámou, to není snadné? Pak vyzkoušejte osvědčené babské rady, které vám s jejich revitalizací pomohou.

Lámavost nehtů vždy souvisí s nějakým hlubším problémem. Často vám chybí nějaký vitamín nebo prožíváte stresy či se cítíte oslabení. Kdybyste byli v pořádku, nic takového by vás nepotkalo. Oslabené tělo si totiž bere minerály právě z nehtů, vlasů či kostí, které jim následně chybí a tělo na jejich nedostatek reaguje.

Neznamená to ale, že když se vám začnou lámat nehty, musíte hned běžet k lékaři. Nejprve vyzkoušejte osvědčené rady našich babiček, které si s tímhle neduhem uměly poradit.

Na úklid používejte rukavice Zdroj: profimedia.cz

Změňte jídelníček a životosprávu

Začněte rozhodně zevnitř, a to změnou životosprávy. Zařaďte do jídelníčku více minerálů a vitamínů. Ideální je celozrnné pečivo, brokolice, avokádo nebo paprika. Vhodná je i červená řepa, mrkev, jablka čí dýňová semínka. Nezapomínejte ani na mléčné výrobky, maso, vejce a samozřejmě ryby. Možná vás to překvapí, ale jíst byste měli i kvalitní čokoládu.

Než se však tato vnitřní změna na nehtech ukáže, bude to nějaký ten čas trvat. Začněte tedy s revitalizací vnější. Ta nebude tak náročná a bude rychleji viditelná.

Začněte tím, že budete co nejméně ruce máchat ve vodě. Vynechte saponáty a jiné chemikálie či úklidové prostředky. Když už je používat musíte, po každém kontaktu s nimi si ošetřete ruce hydratačním a výživovým krémem. Důležité je, aby obsahoval vitamíny A, E a C.

Nehty nemusejí být jen dokonalé. Mohou leccos prozradit Zdroj: profimedia.cz

Nehty si pilujte tak, aby se nezadrhávaly

Také si nehty pilujte tak, aby neměly ostré hrany a nemohly se tak zatrhávat. Docílíte toho tím, že je budete pilovat jen jedním směrem. Ochraňte je také výživným bezbarvým lakem, který je i zpevní. Důležité je natřít přečnívající část i ze spodku nehtu.

Nebo vsaďte na rady našich babiček, které žádné laky na nehty za svého mládí neměly. Ty je potíraly citrónovou šťávou nebo šest týdnů pravidelně popíjely čaj z kopřiv. Také se doporučuje kombinovat zimu a teplo. Namáčejte tedy střídavě nehty v teplé a studené vodě. Nakonec procedůru zakončete v lázni z olivového oleje.

Vhodná je i lázeň z mléka, do kterého přidejte žloutek a med. Poté si ruce důkladně omyjte a namažte krémem. Skvělá je i maska z vazelíny, kterou nechte na nehtech působit přes noc. Abyste nezašpinili postel, nasaďte si bavlněné rukavice.

Pozitivně mluví i zkušenost použít med v kombinaci s rumem. Lžičku obojího smíchejte a potírejte směsí nehty. Po lázni ruce omyjte a namažte.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.tetadrogerie.cz, www.superzdrave.cz