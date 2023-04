Jak zpevnit stehna a zadek: Tady je jednoduchý postup. Za pár dní poznáte rozdíl

Teplé sluneční paprsky připomínají, že se plavková sezóna neúprosně blíží a času na formování postavy není příliš mnoho. Jak do léta vykouzlit pevná stehna a vyrýsovat pozadí? Poradíme vám, jak na to. Přinášíme vám hned několik tipů na ty nejefektivnější cviky.

Zajímat se o svou postavu by se měl ve zdravé míře každý. Nemusíte mít nutně vyrýsované svaly jako kulturista či dříč v posilovně a štíhlý pas jako modelka. Avšak pohyb a zpevněný pohybový aparát neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu. Zpevníte-li si svaly a budete je v dobré kondici udržovat, předejdete tak nejrůznějším neduhům, které by se mohly s přibývajícími léty dostavit. Krásná postava v plavkách už je jen příjemným bonusem.

Jak do léta zpevnit stehna a zadek? Zdroj: Shutterstock

Dřepy nezklamou

Snad nejčastější metodou, jak zpevnit stehna a zadeček, je dělání dřepů. Naučit se ale dělat dřepy správně, tak, aby netrpěla vaše kolena, a měly pořádný efekt, není jen tak.

Na správnou techniku cviku a benefity, které dřepy přináší, se podívejte na videu:

Nemusíte jich udělat denně nutně sto, aby se dostavil efekt. Klidně začněte na mnohem nižším čísle. Pro začátek bude bohatě stačit dvanáct správně provedených dřepů, jejich počet postupně navyšujte. Dřepování zdaleka není jen o pevných stehnech a hezkých hýždích. Během cvičení aktivujete i střed těla a zároveň jej zpevňujete. Také musíte zapojit i horní polovinu. Může se tedy zdát, že naplno pracují jen nohy. Opak je ale pravdou. Kromě toho několik sérií dřepů skvěle rozproudí krevní oběh a nastartuje zažívání.

Cviky kombinujte

Opakovat stále stejný cvik pořád dokola může být po čase nuda. Proto cviky různě kombinujte a vytvořte si sestavu, která vám bude vyhovovat. Učinným způsobem, jak stehna zpevnit, je i zanožování. Stoupněte si rovně, opřete ruce o zeď a zdvihejte jednu nohu směrem k zadečku. Neprohýbejte se, mějte zatažené břicho a špičku zvedané nohy směřujte dolů. Cvik opakujte v několika sériích. Ve stoje ještě chvíli zůstaňte. Zpevněte záda a zatáhněte břicho. Pomalým tahem zdvihejte nohu do strany, zhruba do výšky 30 centimetrů na podložku. Pohyb by neměl být příliš rychlý nebo zbrklý, pracujte tahem a vnímejte svaly, které při cviku nejvíce pracují.

Zvedání pánve nad podložku je jedním z nejúčinnějších cviků na posílení svalstva. Zdroj: Shutterstock

Pánevní dno i zadek

Jedním z nejúčinnějších cviků je zdvihání pánve. I když tento způsob posilování vypadá velmi nenáročně a jednoduše, věřte, že na vaše svaly bude mít skutečně blahodárný efekt. A jak na něj? Lehněte si na podložku, ruce položte podél těla, nohy pokrčte a pomalu zdvihejte hýždě a trup směrem ke stropu. Držte kolena od sebe maximálně na šířku svých boků. Pokud byste chtěli cvik ještě malinko ztížit, dejte si mezi kolena polštář a snažte se jej během provádění cviku mezi koleny udržet.

