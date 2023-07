Vyrýsované tělo i po padesátce: Kombinujte bílkoviny, chůzi a byliny. Jak na to?

Je vám přes padesát? Nic se neděje, to v dnešní době není žádný velký problém. Jen je třeba smířit se s tím, že tělo bude potřebovat o něco větší péči, aby se udrželo v kondici. Základní změny ale nebude složité zabudovat do denního režimu. Díky nim můžete mít krásně pevné tělo i po padesátce.

Pamatujete si naše babičky? Když jim bylo padesát, připravovaly se na odchod do důchodu. Většinou – zvláště na vesnici – oblékly šatovou zástěru a šátek a smířily se s “dožíváním” v ústraní při pletení svetrů pro vnoučata. Nic jiného jim tehdy ani nezbývalo, životní styl byl zkrátka takový.

Tak to ale dnes rozhodně není. Padesátka naopak může být zajímavým životním předělem, který předznamená volnější život bez nutnosti dennodenní péče o děti, či honby za kariérou. A také více času, který můžeme věnovat sami sobě. Třeba na udržení těla v dobrém stavu.

Začněme co nejdříve

Ochabující svaly, křehčí klouby, zhoršená pohyblivost, únava a sem tam nějaká ta bolest, to všechno jsou průvodní jevy stárnutí. Sice je tak docela neodstraníme, ale rozhodně je můžeme mírnit a odsouvat do co nejpozdnějšího věku.

V padesáti letech se určitě nemusíme poddávat běhu času a jen pasivně čekat, jak bude naše tělo vypadat za další rok. Uvědomme si také, že naše tělesné zdraví velmi úzce souvisí s psychickým stavem. Budeme-li se chtít udržet v dobré fyzické kondici, ve stresu to půjde mnohem hůř.

Pomalejší stárnutí je prostě také otázkou nastavení našeho vnímání sebe sama. Mějme se proto rádi takové, jací jsme, ale zároveň se snažme stále pracovat na zdokonalování.

Chůze je jednou z dobrých voleb pro pohyb po padesátce Zdroj: Pixabay

Sport je základ, ale musí vás bavit

Po padesátce bychom se měli alespoň hodinu dvakrát týdně věnovat sportu. Ideálně i ti, kteří se dodnes podobným fyzickým aktivitám raději vyhýbají. Pro to, abychom sport nepovažovali jen za nutné zlo, u kterého bychom dlouho nevydrželi, je potřeba vybrat si takový pohyb, který nám bude vyhovovat a bude nás také bavit.

Bude to jízda na kole po okolí? Proč ne. Nebo snad plavání, jóga, aerobic, běhání, posilovna, ale i docela obyčejná chůze. Každá aktivita se počítá, když bude pravidelná. Odborníci ale zvláště lidem, kteří v tomto věku chtějí se sportem teprve začít, radí, aby před zahájením intenzivnějšího cvičení pro jistotu navštívili lékaře, který zkontroluje celkový zdravotní stav a případně nastaví nutná omezení.

Raději se poraďte s lékařem

Mějme na paměti, že nový životní styl s sebou pro naše tělo přinese zátěž, na kterou doposud možná nebylo zvyklé. Proto je dobré k výše zmíněné vybrané sportovní oblasti přidat také posilovací cvičení, nejlépe alespoň v začátcích po poradě a pod dohledem trenéra. Zpevněné svaly, ke kterým se takto dopracujeme, následně pomohou v dalších aktivitách a celkově zpevní, posílí a vyrýsují celé tělo – a o to nám přece jde.

Bez zdravého jídelníčku to nepůjde

Kromě pohybu je k udržení svalové hmoty nutná také správná výživa, respektive dostatečný přísun bílkovin. Proto je třeba zaměřit se právě i na tuto oblast. K bílkovinám můžeme přidat také přípravky na bázi kolagenu pro regeneraci a zpevnění kloubů, zvláště v začátcích zvyšování pohybové aktivity. Zelenina a ovoce jsou přitom samozřejmostí, o které nemusíme ani hovořit. Kromě přísunu nezbytných vitamínů, vlákniny a dalších tělu prospěšných látek, se s jejich pomocí bude lépe udržovat váha v přiměřených hodnotách, jak o tom hovoří také odborník v přiloženém videu výše, jež obsahuje české titulky.

Bylinky pro pevné tělo po 50

Přestože bylinky nemohou nahradit zdravý životní styl, mohou být užitečným doplňkem vaší stravy a cvičebního režimu. Pčinášíme vám seznam několika bylin, které jsou obecně považovány za prospěšné pro pevné tělo po padesátce:

Ashwagandha (Withania somnifera)

Ashwagandha je adaptogenní bylina, která pomáhá zvládat stres a podporuje zdravou hladinu energie. Může také pomoci s udržením svalové hmoty a vitality.

Kurkuma (Curcuma longa)

Kurkuma obsahuje silný antioxidant kurkumin, který pomáhá snižovat záněty v těle a podporuje zdravé klouby a svaly.

Ginkgo (Ginkgo biloba)

Ginkgo je známé pro svou schopnost podporovat krevní oběh a zlepšovat kognitivní funkce, což může být užitečné i pro udržení svalového tonusu a dobré paměti.

Boswellia (Boswellia serrata)

Tato bylina je uznávána pro své protizánětlivé účinky a může pomoci snižovat bolest v kloubech a svalové tkáni.

Česnek pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění. Zdroj: Profimedia

Česnek (Allium sativum)

Česnek je bohatý na antioxidanty, pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění a podporuje zdravé cévy.

Zázvor (Zingiber officinale)

Zázvor má protizánětlivé vlastnosti a může pomoci s udržením flexibility kloubů a svalů.

Rozrazil (Symphytum officinale)

Kořen této bylinky se tradičně používá k podpoře zdraví kloubů a svalů.

Ashoka (Saraca indica)

Tato bylina je známá pro své podpůrné účinky na tvorbu ženských hormonů a může být v mnoha směrech velice prospěšná pro ženy po menopauze.

