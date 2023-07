Pevný zadek po 50? Jde to. Podívejte se, jak to dělají ženy ve Francii

Tělo se s věkem zkrátka mění, to je zákon přírody. Bohužel většinou jde o proměnu, kterou bychom rádi co nejvíce oddálili. Není to tak docela nemožné, jen se musíme snažit. Pár jednoduchých cviků pomůže i po padesátce udržet pevný zadeček, což jistě většina žen uvítá. Jak na to?

Přiznejme si, že i tato část těla nás (a nejen nás) zajímá. A tak se jen neradi smiřujeme se pozvolnými změnami. Je logické, že se budeme snažit zakročit a alespoň na chvíli ještě zastavit čas. Při posuzování vlastní figury bychom ale měli mít vždy na paměti, že jsme každý jiný a podle toho také přistupujme i sami k sobě. Nemůže být každá žena modelka a každý muž manekýn. Na druhou stranu vzdávat se předčasně je také škoda, zvlášť když základní cviky jsou opravdu jednoduché a navíc stačí pár minut denně k celkem brzy viditelným výsledkům. Pusťme se tedy do toho… Čtěte také: Čchi-kung, cvičení na zahradu: Posiluje imunitu, čistí tělo a prodlužuje život Obyčejné schody zvládnou zázraky Velkou výhodou posilování hýžďových svalů je možnost jejich praktikování i během běžného života. Výborným cvikem na tuto partii je totiž již jen úplně obyčejná chůze do schodů. Stačí přestat používat výtah nebo do něj alespoň nastupovat až ve druhém patře, pokud bydlíte třeba v desátém. Každý schod, který absolvujeme po svých, znamená zapojení potřebných svalů a tím i jejich posilování a udržování v kondici. Ano, takhle jednoduché to je. Posilování zadečku není složité Zdroj: Pixabay Židle je velmi účinná Další jednoduchou možností, k níž nebudeme potřebovat nic než pár vteřin času denně, je cvičení, kterému se říká židle. Nejprve si stoupneme zády několik centimetrů ode zdi a zády se o ni opřeme. Následovat bude “sedání na židli”, tedy klesání v kolenou až do pravého úhlu, a návrat do původní vzpřímené polohy. Tento cvik opakujeme třikrát po půl minutě. Cvičení na všech čtyech Nyní budeme potřebovat cvičební podložku. Cvičit začneme na všech čtyřech, ruce i nohy jsou v pravém úhlu k trupu i k podlaze. V první části cvičení budeme nohu, kterou necháme stále ohnutou v koleni, zanožovat - tedy protáhneme ji v linii trupu tak, že lýtko bude na konci cviku směřovat kolmo vzhůru a stehno bude ve vodorovné poloze. Tento cvik zopakujeme desetkrát na obou nohou a pak můžeme přejít k unožování. Ve stejné poloze tak budeme pokračovat vytáčením nohou v kyčlích do stran. Znovu cvik zopakujeme desetkrát. Čtěte také: Tyto jednoduché cviky zrychlí metabolismus a rozpustí tuky v pase. Jsou snadné Pohodlně se položte... Následující cvik budeme provádět vleže s pokrčenýma nohama, které opřeme chodidly o zem. V této poloze zvedáme zadek nad podložku tak, že na zemi zůstávají jen chodidla a hrudní páteř. Také tento cvik můžeme zopakovat desetkrát, bude na to stačit několik vteřin a můžeme se začít těšit na první výsledky. Možností, jak posílit hýžďové svaly, je hodně. Video v tomto článku může pomoci při hledání těch pravých. Kdo svůj boj s přibývajícími roky a ubývající pevností svalů, brzy uvidí změny, které jistě potěší. Nikdy není pozdě začít. Zdroj: aufeminin, shape, today