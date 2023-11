V životě žen jsou etapy, kdy se projeví stárnutí těla rychleji něž kdy jindy. Které to jsou a jak je možné tyto projevy zpomalit?

Každá žena chce být nejen dlouho vitální, ale samozřejmě i krásná a nejlépe bez známek stárnutí. Faktem je, že tento proces nelze zcela zastavit a doposud nikdo žádný elixír mládí nevymyslel, ale „chátrání těla“ je možné značně zpomalit. Dle odborníků jsou v životě žen období, kdy se na rychlejším stárnutí těla podílejí konkrétní rizikové faktory.

Na zajímavé tipy, jak bojovat proti vráskám a chránit pokožku, se podívejte v tomto YouTube videu na kanále TODAY:

Zdroj: Youtube

Období kolem třicítky

Přestože je stárnutí postupný proces, jsou etapy, kdy se tento stav projeví u žen zřetelněji. Prvním obdobím je věk kolem 30 roků a trochu výše. Mnohdy se totiž jedná o období, kdy ženy rodí. Stárnutí ženského organismu je totiž spojeno především s hormonálními změnami, které jsou v tomto období poměrně značné.

Protože se však jedná o jedno z nejkrásnějších období každé ženy, má to i své naprosto nezastupitelné přínosy. Je na každé z nás, jak s tělesnými výkyvy po porodu naloží. Stačí nastolit správnou životosprávu a pohyb, aby se tělo opět dostalo do kondice.

close info Profimedia zoom_in Rychlejší tempo stárnutí pak nastává kolem padesátého roku, kdy ženy řeší menopauzu a opět jsou hormony v jisté nerovnováze.

Padesátka stárnutí zrychluje

Rychlejší tempo stárnutí pak nastává kolem padesátého roku, kdy ženy řeší menopauzu a opět jsou hormony v jisté nerovnováze. V prvních deseti letech po menopauze dochází u žen postupně k prudkému poklesu hladiny estrogenu, což má za následek řadu změn v těle, včetně ztráty kostní hmoty, nárůstu hmotnosti a rizika vzniku chronických onemocnění.

„Tyto výsledky naznačují, že tempo ženského stárnutí může být alespoň částečně regulováno hormonálním regulačním systémem,“ uvedl doktor Zhang ve studii, která byla publikována v časopise Med.

Hormony je možné vyladit také přírodní cestou, záleží, jakou konkrétní cestu si každá žena vybere. Z bylinek je velkou podporou šalvěj a červený jetel.

Sedmdesátka je dalším mezníkem

Ženy stárnou nejrychleji nejen po menopauze, ale dalším obdobím, kdy dochází k zásadním změnám je 70. rok života. V ženském organismu dochází k zásadní ztrátě kostní hmoty, úbytku i té svalové, a tedy i celkové síly a stejně tak jsou jistým způsobem u mnohých omezené i kognitivní funkce. V tomto období dochází také ke zhoršení zraku a sluchu.

Jak účinně zpomalit stárnutí?

Existuje řada faktorů, které vám pomohou procesy stárnutí zpomalit, a to v jakémkoliv období. Vždy je to o zdravém životním stylu a dodržování některých pravidel, které vám ve výsledku náramně prospějí.

Zdravý a pestrý jídelníček

Vždy si dopřávejte různorodou a zdravou stravu, která je bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a zdravé tuky. Přispějete tak ke správnému chodu celého organismu a budete účinně předcházet riziku chronických onemocnění. Stejně tak to ovlivní stav vaší pokožky a pleti.

close info Profimedia zoom_in Zcela jistě zařaďte do svého pravidelného programu aktivní pohyb.

Pravidelný pohyb

Zcela jistě zařaďte do svého pravidelného programu aktivní pohyb, který vám bude dávat nejen dobrou fyzickou zdatnost, ale přispěje i k vaší dobré a pohodové psychice. Doporučuje se alespoň 30 minut středně intenzivního pohybu denně.

Stálá hmotnost

Předchozí rady souvisejí i s tím, že by si každá žena měla hlídat, a to nejen v rizikových etapách, svou váhu. Měla by být stále bez nějakých výrazných a častých výkyvů. Vyhnete se tak mnoha civilizačním chorobám a zdravotním komplikacím.

Dostatek spánku

Největším urychlovačem stárnutí je nedostatek odpočinku, a tedy i spánku. Pro správnou regeneraci a fungování všech tělesných orgánů je naprosto nezbytný. Každý dospělý jedinec by měl spát denně 7 až 8 hodin.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.lidovky.cz, www.novinky.cz, www.vitalia.cz