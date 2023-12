Víte, který nápoj má takové množství antioxidantů, že se o něm dám mluvit jako o elixíru mládí, který zpomaluje stárnutí? Odpověď vás patrně překvapí.

Zastavení stárnutí a věčné mládí jsou trendy

Věčné mládí, krásná tvář a tělo atleta jsou přáním mnohých žen i mužů. Zdá se, že právě mládí je jedním z největších taháků dnešní doby. Do omládnutí jsme schopní investovat, podřídit se různým procedurám, někdy i měnit životní styl, občas si něco nechat píchnout do obličeje nebo podstoupit větší zákroky. Ti bohatší z nás zkoušejí i vylepšit svá těla a mozky pomocí „bio hacking-u“, což by se dalo označit jako oblafnutí vlastní biologie organismu.

Jiní se pokoušejí své tělo přemluvit a vědomě ovlivnit stárnutí buněk. O tomto přístupu vám něco napoví kratičký příspěvek z YouTube kanálu Inspirace duše.

Zdroj: Youtube

Nápoj plný antioxidantů

A co zázraky na počkání? Zdá se, že zásadnější a skutečně vedoucí k dlouhověkosti je životní styl. Nepopulární změny v jídelníčku, pravidelný pohyb a cvičení, dostatečný a kvalitní spánek, ale také minimalizace stresu jsou receptem na dlouhý, a hlavně i zdravější život. Společně s pravidelnými zdravotními prohlídkami je životní styl zásadní ingrediencí dlouhověkosti a prevence mnohých závažných onemocnění.

Zpomalení stárnutí či dokonce mladistvý vzhled a pocit slibují také mnohé nápoje a receptury. Jeden z nejpřínosnějších byl donedávna považovaný za čisté zlo a problém, který bychom měli řešit. Nicméně dnes se mnohem více než návykovost řeší velké množství antioxidantů, kyseliny chlorogenové a chininů, které mohou mít určité ochranné účinky na buňky. A právě tyto látky úplně běžný nápoj obsahuje a nejspíš i vy ho máte doma a s potěšením si ho užíváte. O čem je řeč? Přece o kávě!

Káva konzumovaná pravidelně v maxilálním množství čtyř šálků denně je dnes již běžně spojovaná nejen s lepší pamětí, nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění či zlepšením mírných kognitivních poruch ve stáří.

I když se nedá jednoznačně říci, že káva ochrání tělo před rizikem vzniku například rakoviny, mnohé studie potvrzují, že konzumenti kávy trpí například významně méně na rakovinu jater a dělohy, což vypichuje i Americký institut pro výzkum rakoviny. Bohužel ale například u rakoviny tlustého střeva a konečníku se tento vztah nepotvrdil, což bylo středem zájmu studie Konzumace kávy a riziko kolorektálního karcinomu: multicentrická studie případů a kontrol z Itálie a Španělska zveřejněné v roce 2012 v odborném časopise European Journal of Cancer Prevention. Káva je tedy v mnohém prospěšná, zázraky neumí, přesto ji můžeme označit za výjimečnou.

Odbornice jednoduše shrnula efekt kávy na tělo takto: "Ačkoli je třeba provést ještě mnoho výzkumů, některé studie ukazují, že každodenní pití kávy je spojeno s nižším rizikem úmrtí," potvrdila pro online magazín livestrong.com doktorka Danine Frugeová, certifikovaná lékařka a lékařská ředitelka Pritikin Longevity Center. Opírala se přitom především o studii z dubna 2021 v časopise Nutrients, která mírné množství kávy s kofeinem spojuje s nižší úmrtností ze všech příčin.

close info Shutterstock zoom_in Káva je nápoj, který bychom si měli užívat plnými doušky. Jen čtyři šálky denně!

Stárnutí zpomalují i další potraviny

Káva nicméně stále zůstává jedním z nápojů, který obsahuje extrémně velké množství antioxidantů, ale není jediná. Na špici mezi podobnými potravinami a nápoji najdete nejen kávu, ale také zelený čaj, hořkou čokoládu, brusinky a další bobuloviny, červené hrozny, kapustu, fazole a také špenát či kurkumu. I tyto všechny zmíněné byste jistě měli zařadit do jídelníčku, pokud chcete podpořit tělo, dopřát mu zdraví a dlouhověkost.

Zdroje: prozeny.blesk.cz, livestrong.com