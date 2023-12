close info Profimedia

To, že strava ovlivňuje náš organismus, je bez pochyb, ale málokdo si uvědomuje jak moc. A přitom by to mělo být docela jasné. Každý si během života může všimnout, jak moc se cítí lépe, když si dá ten správný čaj během nemoci, doplní nutriční látky nebo změní jídelníček, aby ovlivnil zažívání.

Vše, co sníme, rozhodně nepůsobí jen na naše tělo, ale také hlavu. Mysl vůbec není tak abstraktní pojem. Hlavu a duši umíme lépe chápat i léčit a svoji roli hrají i potraviny, respektive životní styl. A co tedy platí na zapomínání? Například růžičková kapusta. Je toho však mnohem víc! Jak připravit doslova neoblíbenou zeleninu vám poradí autorka v tomto příspěvku z YouTube kanálu Menu od Koko. Zdroj: Youtube Jak zpomaluje růžičková kapusta zapomínání? Proč jsou právě růžičkové kapusty zeleninou proti zapomínání? Růžičková kapusta obsahuje vitamin K a v jednom šálku této zeleniny je víc než denní doporučená dávka vitaminu. Ten je základném dobrého fungování mozku. I další vitamin obsažený v kapustičkách, konkrétně B9 čili zeleň listová, má také veliký vliv na mozek, což vědí ženy, které si prošly těhotenstvím. Právě dostatek zeleně listové je nesmírně důležitý pro zdravý růst plodu, a proto každá budoucí maminka poctivě doplňuje zeleň listovou i ve formě doplňků stravy nehledě na pestrost jídelníčku. Činnost mozku podporují také omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty a snad i vláknina, jelikož se má za to, že zažívání a střevní mikrobiota mají přímý vliv i na mentální zdraví. Pokud vás ale výčet přínosů a nutričních látek obsažených v růžičkové kapustě nepřesvědčil, bojujte se zapomínáním jinak. Podobné látky obsahují i další druhy potravin. close info Shutterstock zoom_in Nenašli jste recept na kapustičky, který by vás oslovil? Zapomínání zpomalí i další potraviny! Další potraviny, které pomohou vaší paměti Ze zelené zeleniny je kousek pozadu za růžičkovou kapustou brokolice. Je sice pravdou, že mnozí si nenašli cestičku ani k této zelenině, ale vězte, že je to často jen o způsobu zpracování. Pokud myslíte, že má u vás doma brokolice větší šanci než růžičková kapusta, pak směle do toho! Najděte si recept na zapečenou zeleninu nebo polévku a vyzkoušejte zařadit do jídelníčku právě brokolici. Pro mozek potřebné omega-3 mastné kyseliny jsou bohatě obsaženy také v mastných rybách. Tyto tuky působí antioxidačně a protizánětlivě, což rozhodně podporuje zdraví a funkce mozku i zpomaluje zapomínání. Zlepšují však také přímo paměť! Na omega-3 jsou bohaté také vlašské ořechy nebo dýňová semínka. Oba tyto druhy jsou výjimečné také dalšími látkami prospívajícími mozku. Oblíbené, ale bohužel jen sezonní, jsou borůvky. Konzumace borůvek prý přímo ovlivňuje a zkvalitňuje kognitivní funkce čili vnímání okolí a sebe sama. Mezi koření a čaje, které by měly mozek nakopnout k vyššímu výkonu, patří například rozmarýn, ale také ginkgo biloba nebo na antioxidanty bohatý zelený čaj, který má tolik příchutí, že si jistě najdete takovou, která vám učaruje. Zkuste zelený čaj s květem jasmínu nebo ovocnými příchutěmi. Milujete-li čokoládu, pak jste jistě slyšeli i o přínosech pro mozek, náladu či dokonce libido. Nutno ale dodat, že přínosné je právě kvalitní kakao v čokoládě, proto byste raději měli vybírat mezi hořkými čokoládami s vysokým podílem kakaa. Související články close Zdraví Cukrovkáři, zbystřete: Odborník prozradil, jaká je nejvhodnější káva pro diabetiky video close Zdraví Únik moči při kýchání: Jak vyřešit častý problém žen v menopauze? Pomůže jednoduché cvičení video Zdroje: aazdravi.cz, ahealthiermichigan.org

