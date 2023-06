Geniální trik, jak zrychlit metabolismus: Stačí správně mávat rukama

Znáte trik na rozhýbání metabolismu? Co víte o hnědém tuku? Jogínka Imi vám poradí, jak nakopnout metabolismus jednoduchými cviky. Stačí jen máchat rukama!

Zdroje: www.healthline.com, www.tyden.cz

Metabolismus není jen vrozený

Určitě jste o metabolismu slyšeli všechno možné. Také různé detoxy by měly zrychlit metabolismus, stejně jako konkrétní diety. Pokud však budete o metabolismu mluvit s lékařem nebo výživovým specialistou, řekne vám, abyste více než na jednorázové a krátké změny vsadili raději na změnu životního stylu. Bohužel správný jídelníček a hydratace, dostatek pohybu i spánku se zdají být až příliš vzdálenými metami, a proto raději čas od času podnikáme nějakou tu očišťující kúru.

Zdá se však, že by rychlejší cestou k aktivaci metabolismu mohlo být i konkrétní cvičení.

Hnědý tuk, metabolismus a cvičení

Podívejte se, co však říká o zrychlení metabolismu tato entusiastická cvičitelka jógy ve svém příspěvku z kanálu Jóga Imi Biganové.

Veselá Imi působí až nevěrohodně a člověk by myslel, že jde o podfuk nebo pokoutný prodej nějakých doplňků stravy. Imi ale nelže. Rozhodně tedy ne ve svém tvrzení o hnědých tukových buňkách, které se označují jako adipocyty. Ty se skutečně soustřeďují na horní části trupu a krku. Je to speciální typ tukových buněk, jehož hlavní funkcí je udržovat organismus v teple. Tento tuk se ve hojnější míře vyskytuje u novorozenců nebo třeba zvířat, které v zimě hibernují.

Imi si nevymýšlí ani v tom, že aktivací hnědého tuku lze zlepšit jak metabolismus, tak dokonce i snížit hmotnost.

Vyzkoušejte cviky podle Imi, měly by vám pomoci také ke zrychlení metabolismu. Zdroj: Shutterstock

Naděje pro metabolismus v hnědém tuku

Tím, jak by mohly farmaka, pohyb či změna životního stylu ovlivňovat hnědý tuk, se zabývají také různé studie hledající řešení pro osoby trpící obezitou, cukrovkou a obecně metabolickými poruchami. V souvislosti s hibernací existuje také logická domněnka, že by mohl být hnědý tuk aktivován chladem. Hnědé tukové buňky se však zkoumají teprve posledních dvacet let a studie byly donedávna prováděny jen na hlodavcích.

Co to tedy všechno znamená? Přístup a doporučená cvičení Imi rozhodně nejsou špatný nápad, v každém případě jde o nenáročný pohyb, který je bezpečný a může vám jen prospět.