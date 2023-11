S přibývajícím věkem tělo nespaluje tak rychle jako kdysi. Většina z nás dělá několik banálních chyb, kterým je třeba se v tomto věku vyhnout. Co můžete dělat pro to, abyste se nemuseli trápit zbytečnými kilogramy nadváhy a byli stále svěží a mladiství?

Říká se, že věk je jenom číslo. Ale není to tak úplně pravda. Vaše tělo je toho důkazem… Fungování některých orgánů se totiž s přibývajícím časem mění. To se týká i trávení. Čím jste starší, tím je váš metabolismus „línější“, proto spousta žen a mužů ve středním věku tolik přibírá na váze. To ostatně potvrzuje i naše čtenářka Lenka, která letos oslavila 51. narozeniny. „Jím stejně jako dřív, ale už mám sedm kilo nahoře. Nechápu to. Jako bych to nebyla ani já,“ zoufá si sympatická blondýnka. Jste na tom stejně? Možná děláte tyto čtyři fatální chyby. Tak pozor na to!

Autor Rozum v troubě vám ve videu vysvětlí, proč vás trápí pomalý metabolismus a jak to můžete změnit. Více na kanálu YouTube.

Zdroj: Youtube

Málo se hýbete

Pohyb je dobrý k utužování svalů a kostí. Zároveň napomáhá i lepší peristaltice střev a podporuje trávení potravy. Na to, abyste si naordinovali nějaký pohyb, nemusíte chodit do fitcentra. Stačí, když občas vynecháte pohodlnou jízdu dopravními prostředky a ujdete kus cesty pěšmo.

Podle vědců taková 60 minutová procházka denně výrazně zlepší zdraví. Nejenom, že podpoří činnost srdce, popíchne líný metabolismus, ale také sníží riziko obezity až o 50 %. Pokud tedy přibíráte na váze, pořiďte si do mobilu krokoměr a denně dodržujte minimální limit 6000 kroků. Když se vám podaří víc, bude to jen ku prospěchu věci! Pokud budete mít o víkendu čas a chuť, můžete do svého programu zahrnout i další sporty, které zlepší peristaltiku střev – plavání, jízdu na kole nebo běh.

Denně se snažte ujít alespoň 6000 kroků.

Jíte spoustu polotovarů

Jídlo není jen „zaplácávač hladu“, ale také zdroj výživných látek, vody a vlákniny. Pokud se odbýváte průmyslově zpracovanými výrobky jako jsou uzeniny, sladkosti, polotovary (mražená pizza, rybí prsty, nugety), instantní rychlovky, zmrzliny a další, nečekejte že vám tělo poděkuje. Většina těchto lahůdek obsahuje spoustu cukru a soli, což je hřebíček do rakve všem, kteří chtějí hubnout. Navíc vědci zjistili, že spousta průmyslově zpracovaných pochoutek vyvolává větší pocit hladu, takže po jedné kalorické bombě pak následuje druhá, třetí a vy se tak dostanete do bludného kruhu.

Výživoví specialisté proto doporučují jíst jídla v přírodním stavu, tedy doma uvařená. Přednost byste měli dát lehkému masu (kuřecí, krůtí, rybí, králičí), vejcím, mléčným výrobkům, luštěninám (hrách, fazole, bulgur, čočka, oves), zelenině (zelí, cibuli, česneku a dalším čerstvým plodům) a také zdravým obilovinám jako je pohanka, jáhly, bulgur či oves. A teď to nejdůležitější! Pokud chcete pomoci tělu s trávením, jezte vždy po čtyřech hodinách. Jedině tak bude mít váš žaludek a střeva dostatek času na zpracování pokrmu a nebude se zbytečně přehlcovat.

Polotovary patří mezi oblíbené rychlovky k obědu. Pro tělo ale nejsou moc prospěšné.

Zapomínáte pít

Voda je pro tělo extrémně důležitá. Napomáhá k absorbci živin, ale i k odvádění nežádoucích odpadních látek z těla. Pokud zapomínáte pít, vaše trávicí ústrojí funguje jen napůl. Proto byste měli denně vypít alespoň dva litry vody. Podle výzkumů takový půl litr obyčejné vody zrychlí váš metabolismus o 10 – 30 %!

Proto nezapomínejte u sebe nosit láhev s vodou nebo neslazeným bylinkovým čajem. Vyhněte se slazeným limonádám, které vám dodají jen pořádný balík zbytečných kalorií. Omezte kávu a kofeinové nápoje, které jsou zbytečně močopudné. Pokud na ně „trpíte“, doplňte každý „hříšný kalíšek“ stejným množstvím vody.

Káva je močopudná. Každý šálek kofeinového nápojte vyvažte stejným množstvím vody.

Málo spíte

Pokud dostatečně neodpočíváte, tělo produkuje více hormonu kortizolu, který je významnou brzdou metabolismu. Při nedostatku spánku se navíc v organismu tvoří hormon hladu ghrelin, který způsobuje vlčí hlad. Proto dodržujte spánkové minimum 7 – 8 hodin. Budete odpočatější a štíhlejší!

Zdroje: bezhladoveni.cz, nutritionpro.cz