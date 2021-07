Jaké čaje pít v horku? Tyto ochladí organismus a brání dehydrataci

Léto je tu a sním horka, výlety, slunění i vodní radovánky. Aby nám den nezkazila bolest hlavy nebo malátnost, musíme myslet na pitný režim. To ví každý! Jaké nápoje jsou nejlepší v horkých letních dnech? Je pravda, že teplý čaj je lepší než studený? Jaké čaje byste měli vyzkoušet?

Pitný režim v horku

Už od malička nám rodiče i učitelé vtloukali do hlavy pitný režim, kolem kterého se v posledních letech také strhla vášnivá diskuse. I někteří lékaři se ozývali v tom smyslu, že trend usrkávání z lahviček kdykoli kdekoli, je přehnaný a lidské tělo skutečně nepotřebuje permanentní přísun tekutin. Patrně nejrozumnější bude zlatá střední cesta. Nejdůležitějším pravidlem je proto poslouchat svoje tělo a pít, když máte žízeň. Tělo přijímá tekutiny i z potravy, dokonce lze mluvit až o 20 % celkového příjmu a i močopudné nápoje jako káva nebo pivo, tělu pomáhají v hydrataci. Pokud se chystáte strávit čas na přímém slunci, anebo budete fyzicky aktivní, pamatujte na nápoje a mějte je s sebou.

Nejdůležitějším je poslouchat svoje tělo a pít, když máte žízeň. Zdroj: SedovaY / Shutterstock.com

Je v horku lepší teplé nebo studené?

Dalším ohniskem sporu může být teplota nápoje. I když se nám může zdát bláznivé, že by někdo schválně v horku popíjel horký čaj, není to nic neobvyklého. Jen se podívejte na zvyky obyvatel severní Afriky. U těchto národů je horký čaj populárním nápojem v jakoukoli denní dobu po celý rok, a to i v případě, že teploty vystoupají vysoko nad 30 stupňů Celsia. Tento fakt byl pro vědce natolik zajímavý, že se na universitě v kanadské Ottawě rozhodli otestovat konzumaci nápojů různých teplot během fyzické zátěže. Z této studie, kterou vedl Dr. Anthony Bain vyplynulo, že za určitých okolností horké nápoje tělo dokonce ochlazují. „Napomáhají totiž pocení, které je jediným způsobem, jak naše tělo bojuje s horkem,“ vysvětlil Dr. Bain.

Navíc není nic horšího než ledový nápoj za rozpáleného dne. Pokud to přeženete, můžete si způsobit i nepříjemnou bolest žaludku a průjmy. Ať už se rozhodnete pro teplý nebo studený nápoj, raději všeho s mírou.

Nic nepředčí vodu a čaje

Čistá voda bez přísad, cukrů a bublinek je nejlepším způsobem, jak navrátit tělu vypocené tekutiny. Voda nijak neovlivní naši dietu a ideálně doplní tekutiny v těle. Nicméně, ne všichni se spokojí s nápojem bez chuti a tehdy nastupují na scénu čaje. Je jich obrovské množství a záleží jen na vás, zdali preferujete bylinné nebo ovocné chutě. Předností ovocných čajů je sladko kyselkavá příchuť, která je velmi osvěžující. Ale i bylinné čaje stojí za to. Zvlášť máte-li na zahradě vlastní mátu, meduňku, mateřídoušku nebo jahodníky či ostružiník.

Čaj můžeme připravit také z listů ostružiníku. Zdroj: Vovk Vasyl / Shutterstock.com

Ideální čaj je "cold brew"

Dokonce nemusíte čaj ani vařit. Inspirujte se „cold brew“ tedy macerací čaje ve studené vodě. Pro intenzivní chuť čaje si bude muset počkat asi 15 minut, nicméně, nápoj bude vhodný k okamžité konzumaci. Taková příprava bez vaření a následného ochlazení v lednici se báječně hodí pro ovocné čaje, které si oblíbí i děti. Pokud se neobejdete bez sladidel, ale cukr vám nevoní, použijte med. Chcete-li se kaloriím úplně vyhnout vyzkoušejte čekankový sirup s vysokou sladivostí, ale jen 5% obsah cukru nebo stévii, která je zcela bez kalorií.