Terapie jídlem: Jaké bylinky a další potraviny by měli jíst alergici?

Někdo svou alergii téměř nepociťuje a snadno s ní může žít, jinému však dokáže život pěkně zkomplikovat. Alergie jsou v dnešním světě rozšířeným a obtížně zvládnutelným onemocněním. Vsadit můžete na bylinnou terapii a změnu jídelníčku

Zdroj: Časopis Kondice

Moderní medicína alergii definuje jako přehnanou imunitní reakci a předepisuje na ni léky – antihistaminika a protizánětlivé nosní spreje. Ty však jen potlačují příznaky, skutečnou příčinu, proč je imunita oslabená a reaguje na podněty zvenčí přehnaně, neřeší. V tomto směru může pomoc nabídnout alternativní medicína, jako je třeba ájurvéda nebo čínská medicína, které s imunitou a jejím budováním pracují. Čínská medicína vidí příčinu alergií v oslabené dráze ledvin, plic a jater. Doporučuje úpravu jídelníčku, užívání bylin a v druhé fázi akupunkturu. Úpravou stravy je dobré začít ze všeho nejdřív. Vyživené tělo totiž vyrovná oslabené ledviny, plíce a játra. Nečekejte ale okamžité zázraky. Vybudovat silnou imunitu nelze ze dne na den.

Zaměřte se na stravu

‚Antialergická‘ dieta odpovídá jídelníčku pro zdravá játra – těm je třeba ulevit od všech zatěžujících chemikálií.

Proto se začněte vyhýbat průmyslově zpracovaným potravinám, polotovarům, fast foodu a éčkům (přídatným látkám, které vylepšují barvu, chuť a konzistenci průmyslově zpracovaných potravin). Naučte si vařit svoje vlastní jídlo a přestaňte se spoléhat na restaurace nebo stánky s rychlým občerstvením. Ty sice na chvíli zaženou hlad, ale tělo nevyživí. Užitečné je rovněž co nejvíce ve stravě omezit bílý cukr, lepek, kravské mléko a výrobky z něj a také pesticidy (dávejte přednost plodinám z bio produkce).

Zvláštní pozornost věnujte výběru masa – vybírejte to z bio chovů nebo z prověřených farem. Omezte alkohol, který játra poškozuje. Pokud to myslíte seriózně, přestaňte kouřit. Vysaďte hormonální antikoncepci, i ta játra zatěžuje.

Základní typy alergií a jak se jim bránit

Sezonní pylová rýma je asi nejběžnější typ alergie Zdroj: Shutterstock.com

1) Pylová rýma

Sezonní pylová rýma je asi nejběžnější typ alergie, v Česku jí trpí až pětina populace. Projevuje se vodnatou rýmou, kýcháním, ucpaným nosem, svěděním očí a jejich slzením. Pylová sezona u nás trvá až 10 měsíců v roce. Obdobím s největším výskytem alergenů je jaro a léto. Záleží, jakou alergií trpíte a kdy se vyskytují alergeny, které ji vyvolávají. K přesnějšímu mapování výskytu slouží takzvané pylové kalendáře. V poslední době bylo pylové zpravodajství zahrnuto i do zpráv o počasí.

Jak na ni?

Především omezte pobyt v přírodě v době pro vás aktivních alergenů. Účinné je také udržovat čisté sliznice. Jako první pomoc poslouží Nosní sprej od Vincentky, velmi uleví také celkový proplach horních cest dýchacích (nosních dutin). Pokud vás pylová alergie trápí, určitě by vám neměla chybět jogínská konvička (Neti) na proplach dutin a vhodný roztok. Ten snadno vytvoříte, když smícháte lžičku mořské soli s vlažnou vodou. Pomáhá také inhalování. Organismu můžete rovněž ulevit stravou. V době pylové alergie vynechte sladkosti, kravské mléko a mléčné výrobky. Naopak zařaďte do jídelníčku potraviny, jako jsou jáhly, máta (můžete popíjet čaj z mátových lístků s medem a citronem), libeček, kmín, anýz, koriandr, pažitka, přeslička rolní (vhodné popíjet jako čaj). Ti, kdo mají rádi exotiku, mohou zařadit chryzantémové květy, škumpu, magnóliové květy, listy morušovníku, koprníček nebo listy bolševníku. Doma mohou pomoci okenní sítě proti pylu, čističky vzduchu a častější úklid, který zbaví okolí pylu, jenž se usazuje spolu s prachem. Prádlo by se nemělo sušit venku a venkovní oděvy by měly zůstat pokud možno v oddělené předsíni.

Alergie na roztoče Zdroj: Shutterstock.com / Sebastian Kaulitzki

2) Alergie na roztoče (na prach)

Jde o velmi rozšířený typ alergie, který postihuje hlavně dýchací ústrojí. Projevuje se kýcháním, astmatickým kašlem, vodnatou rýmou a ucpaným nosem, ekzémem či svěděním a slzením očí. Potíže většinou trvají v průběhu celého roku, ale mohou se zhoršit začátkem a koncem topné sezony, kdy dochází k většímu víření prachu. Nejvíce roztočů, kteří způsobují alergii, se vyskytuje v posteli, kde člověk spí. Proto je průběh alergie nejhorší právě ráno po probuzení.

Jak na ni?

Pro zmírnění alergické reakce je velmi důležité udržovat své okolí v naprosté čistotě. Léky mohou projevy alergie dočasně zmírnit, ale rozhodně neřeší její příčinu – proto se může vracet, či dokonce zhoršovat. Pomoci mohou protiroztočové povlaky a polštáře i přikrývky s úpravou proti roztočům, důležité je větrání a nezapomeňte také na plyšové hračky svých dětí. Při úklidu stírejte prach na vlhko, používejte kvalitní vysavače. To platí i u pylové alergie. Pro lepší dýchání opět pomůže udržovat čisté dutiny vhodnými nosními přípravky a používat čističky vzduchu.

3) Potravinová alergie (potravinová intolerance)

Jde o stále častější formu alergie, která může být v některých případech dokonce i životu nebezpečná. Může vést k různým dalším onemocněním – například ke zvýšenému padání vlasů, zhoršení pleti, zažívacím obtížím. Jedná se především o alergii na lepek, který se nachází v pšenici, žitě a ječmenu. Světové studie ukazují, že jistou formu přecitlivělosti na lepek má více než 60 % dospělých lidí. Dalšími častými alergeny jsou mléko (u něj se ne vždy jedná o alergii, jít může i o intoleranci) či vejce. Některé potraviny mohou způsobit nepříjemné až nebezpečné reakce (ořechy, mořské plody, ryby, jablka, jahody…). Bohužel velká část alergií není přesně zjistitelná laboratorními vyšetřeními, problém totiž může způsobit pouze zvýšená citlivost na daný alergen.

Jak na ni?

Pokud lékařské rozbory neodhalily jasnou příčinu, zkuste minimálně na měsíc vysadit postupně některé z běžných alergenů (např. lepek, mléko a mléčné výrobky), vysaďte rovněž cukr, zvyšte podíl zeleniny, celozrnných obilovin. Sliznice tenkého střeva se zahojí a váš zdravotní stav se zlepší. Poté postupně jednotlivé eliminované skupiny potravin přidávejte a sledujte, jaké to má na vás dopady.

Terapie jídlem

Tyto potraviny udržují vaše játra v kondici a tím pomáhají v prevenci i léčbě alergií. Proto si je dopřávejte pravidelně.

Koriandr nať

Pokud vám nechutná, znamená to, že ho opravdu potřebujete. Naučte se ho přidávat do luštěnin, polévek a smoothie. Detoxikuje od těžkých kovů, vyrovnává glukózu v krvi.

Pórek

Stimuluje žlučník, játra a slinivku. Má sílu uvolňovat v těle energetické blokády. Jezte ho spařený (udělejte si třeba pórkovou polévku), ne syrový.

Uvařte si odvar z fenyklových semen Zdroj: Shutterstock.com / barbajones

Fenykl semena

Vyživují játra, stimulují všechny hormonální žlázy. Pomáhají hubnutí tím, že na sebe vážou tuk ve střevech. Uvařte si odvar z fenyklových semen – pár minut povařte, nechte louhovat a popíjejte.

Červená řepa

Obsahuje velké množství kyseliny listové, posiluje srdce, regeneruje červené krvinky a srovnává trávení. Pijte vylisovanou čerstvou šťávu nebo si z řepy udělejte salát.

Dieta proti alergii je zaměřená na úlevu pro játra. Vyhněte se proto průmyslově zpracovaným potravinám, bílému cukru a lepku a dávejte přednost bio potravinám.