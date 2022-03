Jaké nemoci se dají vyčíst z obličeje: Drobnosti mohou být vodítkem k diagnóze

Lidské tělo je nesmírně inteligentní a často navenek projevuje, co se děje s naším zdravím. Náš obličej toho kolikrát o nás prozradí víc, než jste si mysleli. Jaké nemoci se dají vyčíst z tváře?

Čtení povahy člověka z jeho obličeje bylo mnoho století jednou z oblíbených kratochvílí královských dvorů. Z tváře se však dají vyčíst i zdravotní potíže. Tomuto umění se věnovali učenci již ve staré Číně či v antických Aténách. Obličej považovali za dokonalé zrcadlo neviditelného vnitřku.

Diagnostika z obličeje podle tradiční čínské medicíny

Ptáte se, proč máte neustále ucpané póry, i když používáte kvalitní kosmetiku? Nebo máte tmavé kruhy pod očima, přestože máte dostatek spánku? Právě diagnostika obličeje vám či odborníkům pomůže v hledání příčin potíží a jejich vyhodnocení. Pozorováním barvy pleti, vyrážek, otoků či kožních nerovností v různých místech obličeje je možné odhalit, v jakém stavu jsou jednotlivé orgány vašeho těla.

Orientální diagnostika

Jedná se o prastarý způsob a bezkontaktní techniku, která dokáže určit z obličeje nejen nerovnováhu vnitřních orgánů, ale například i dominanci některého orgánu v těle či příčiny jeho chronických onemocnění. V minulosti, kdy ještě neexistovaly názvy onemocnění, byla tato metoda velmi vážená. Tehdy se konstatoval stav orgánů a hledala se příčina konkrétních problémů právě podle viditelných projevů na kůži. Vše vycházelo z teorie, že celému tělu vládne pět hlavních orgánů - plíce, játra, slinivka, srdce a ledviny, kdy ke každému z nich náleží příslušný ochranný orgán. Celková diagnostika se pak dělala pozorováním celkových změn na kůži a vylučovacím systémem souvisejícím s orgány.

Plíce

V případě, že vaše plíce nefungují tak, jak by měly, budou na vašem obličeji čitelné barevné změny. Zápal plic se u nemocných kromě jiného projevuje i zčervenalými tvářemi. Máte v obličeji jemné pupínky? To je známka toho, že se v plicích nacházejí hlenové usazeniny. Jste naopak bledí? Tak to vypadá na slabou kondici plic a jejich oslabení.

Srdce

Kondici vašeho srdce vám odhalí konec nosu, když je zabarvený do červena. Jde o důkaz, že je srdce svým způsobem přetížené. Nateklý a naběhlý nos může svědčit o tom, že ‚rozšířené‘ je i srdce. Rýha uprostřed konečku nosu je znamením, že byste mohli mít šelest na srdci. Nosní dírky zas vypovídají o kondici průdušek. Také oční víčka vás mohou upozornit na slabší výkon srdce. Signalizují to horní oční víčka, která jsou buď povolená, nebo nateklá se silnou kůží.

Žaludek a slinivka

Máte na rtech tmavé skvrny? Dejte si pozor na žaludeční vředy. V případě, že se vám na rtech objevují bílé skvrny, usazují se vám v zažívacím traktu toxiny a prospěla by očista. Že něco není v pořádku se žaludkem, může ukazovat i silná vráska mezi nosem a ústy, obzvlášť když je to zřetelnější na jedné straně. Jestliže máte jazyk potažený bílým povlakem a je vám cítit z úst, je to jeden z dalších projevů nedostatků trávicího systému. Stejně tak i příliš uhrovatý nos.

Střeva

Kondici vašich střev vám prozradí stav čela. Při nadměrném požití tekutin se tělo hlásí nejen močovým měchýřem, ale reaguje i pocením na čele. Funkční poruchu střev prozrazují čelní vrásky a prohloubené linky. Napuchlý dolní ret poukazuje na pomalou práci střev. Svislé vrásky na vrchním rtu ohlašují špatnou funkci tenkého střeva a nedostatku živin.

Ledviny

Odpovídajícím párovým orgánem ledvin jsou v obličeji oči a uši. Uši také prozrazují celkovou konstituci člověka. Velké a dobře vyvinuté ušní boltce jsou známkou výborné vrozené konstituce. Malé uši signalizují oslabení nejen ledvin, ale i tělesné konstituce. Míváte tmavé kruhy pod očima? Může to svědčit o přetížení ledvin z nadměrného obsahu soli ve stravě. Otoky a váčky pod očima mohou signalizovat oslabený močový měchýř. Drobné pupínky v blízkosti očí varují, že se ledviny začínají zanášet tukem.

