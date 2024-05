Kuchyně je jedno z nejdůležitějších míst v celém domě. Proto je nesmírně důležité, aby v ní byly jen kvalitní ingredience a nádobí. Dávejte si pozor na tyto druhy hrnců. Do jídla vypouští toxické látky, podívejte.

Vaše kuchyně je jednou z nejdůležitějších místností ve vašem domově. Je to místo, ve kterém se jednotlivé ingredience mění v chutné pokrmy. Proto je také nesmírně nutné, aby nádobí v kuchyni odpovídalo určitým standardům. Při vybírání nádobí do kuchyně je důležité, abyste byli extrémně opatrní. Některé hrnce totiž vypouští do jídla toxické látky. Jaké to jsou?

Video, jak můžete z nerezavé pánve udělat nepřilnavou, najdete na Youtube kanále FABINI:

Zdroj: Youtube

Které hrnce nepoužívat

Keramické hrnce a pánve možná vypadají hezky a pěkně se na ně kouká, ale zároveň do vašeho jídla vypouští velice škodlivé látky a toxiny. Jsou totiž vyrobené z různých kovů, které jsou navíc obalené v syntetických polymerech.

Když v hrnci či na pánvi z keramiky ohříváte jídlo, nádobí po určité době začne do jídla uvolňovat olovo. I opravdu malá dávka olova je pro člověka velice nebezpečná.

close info Profimedia zoom_in Keramické hrnce jsou sice hezké na pohled, ale do jídla vám vypouštějí toxické látky, které mohou být velmi nebezpečné.

Bezpečné nejsou ani hliníkové hrnce, jelikož ty postupem času do jídla vypouští hliník. Jsou sice obalené ochrannou vrstvou, jenže ta se při častém používání začne opotřebovávat, až na hrnci nakonec žádná nezbude.

Jakmile se do vašeho těla dostane hliník, začne se akumulovat v důležitých orgánech, ale nejnebezpečnější je, když se dostane k nervům.

Nebezpečné nádobí

Další nebezpečné hrnce jsou z mědi. Měď sice skvěle vede teplo, ale zároveň se z ochranného povlaku uvolňuje nikl a měď. A umí se z něj uvolnit velice rychle. Když se měď a nikl uvolní do jídla, mohou způsobovat alergie. Nejhorší je, že měď snižuje hladinu zinku v těle. Tím se oslabí funkce imunitního systému.

A možná vás nepřekvapí, že posledním škodlivým nádobím jsou hrnce a pánve z teflonu. Pokud se teflon příliš zahřeje, konkrétně na 370 stupňů celsia, začne do jídla uvolňovat karcinogenní látky. Ty následně mohou mít veliký dopad na vaše zdraví. Proto si raději pořiďte nádobí například z nerezové oceli, litinové nebo skleněné.

Zdroje: www.novinky.cz, www.lifee.cz