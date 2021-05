Které potraviny se nesmí dát zmrazit, protože jinak hrozí i velké nebezpečí

Mrazák je nepostradatelnou součástí našich domácností a fungování bez něj a jeho sestry ledničky si neumíme vůbec představit. Ale i když je skutečně velmi praktický a pomůže nám s uchováním mnoha jídel a surovin, jsou potraviny, které do něj rozhodně nepatří. Které to jsou a proč?

Využití mrazáku

Mrazák je skvělým pomocníkem, a právem se stal zcela samozřejmou výbavou našich domácností. A zdaleka ho nevyužíváme jen na zmrzlinu a koupené zmrazené polotovary. Výborně se hodí i na zmrazení hotových jídel, která si sami připravíme, a máme pak rychle po ruce domácí jídlo, když není zrovna čas nebo možnost vařit. Stejně tak do něj můžeme dát spoustu surovin, a uchovat je mnohem delší dobu než v lednici. Ovšem ani mrazák není všespasitelný a následující potraviny v něm kvůli svému složení místo rozhodně nemají, jejich zmrazení by totiž nadělalo víc škody než užitku.

Co do mrazáku rozhodně nepatří

Čerstvé houby – přinesli jste si z lesa obří úlovek, který najednou nespotřebujete? Zamrazit čerstvé houby, celé ani pokrájené, ovšem není dobrý nápad. V houbách se totiž nacházejí enzymy, které se houby snaží rozložit, a jejich činnost zastaví až zmrazení zhruba na -20 °C, což ovšem trvá několik hodin. „Během tohoto rozkladu se neustále uvolňují mykotoxiny, tedy nebezpečné škodliviny, které lidskému organismu jednoznačně neprospívají,“ varuje mykolog a zároveň odborník na chemii Jiří Baier. Konzumací takto upravených hub bychom neprospěli zejména citlivé slinivce břišní. Řešením je houby alespoň 5 minut podusit, pak už můžete mrazit bez obav.

Jednou rozmrazené maso – takové maso bez výjimky patří už jenom do hrnce nebo pekáče. Rozmrazením totiž dochází k množení bakterií a opětovné zmrazení pak z masa učiní doslova bakteriální bombu, kterou nemusí zlikvidovat ani tepelná úprava. Konzumace takového masa pak může vyvolat nepříjemné zažívací obtíže. Je proto potřeba z mrazáku vytáhnout vždy jen takové množství, které najednou zpracujete, ideální je připravit si do mrazáku maso již naporcované.

Mléko a mléčné výrobky – ani tyto oblíbené produkty nejsou k zmrazování vhodné. Po rozmrazení mléko změní svoji konzistenci, tuková vrstva se oddělí v podobě hrudek od zbytku tekutiny, lahodná chuť se změní na hořkou pachuť. Stejný problém bývá se smetanou a jogurty, měkké sýry typu brie či ricotty mrazením také zrovna nezískají – po rozmrazení se rovněž změní jejich struktura, rozdrobí se a někdy i zhořknou. Zmrazit lze bez úhony pouze tvrdé sýry či například máslo, kde je vysoký obsah tuku.

Omáčky k dochucení – klasické doma dělané omáčky, jako je například rajská, lze zmrazit bez problémů. Horší je to ale s dochucovacími omáčkami typu majonézy, tatarské omáčky, hořčice nebo různých barbecue omáček. Ty obsahují zahušťovadla, která nízké teploty nesnáší zrovna dobře. Po rozmrazení se proto oddělí tekutiny od zbytku produktu a výsledná „mňamka“ se hodí maximálně tak do odpadkového koše.

Plechovky a sycené nápoje v lahvích – plechovky s jakýmkoliv obsahem mohou v mrazáku prasknout, nebo dokonce doslova vybuchnout, takže ty tam rozhodně nedávejte. Stejný osud může potkat i sycené nápoje v lahvích – pokud máte neodolatelnou chuť na chlazenou limonádu, která je zatím v pokojové teplotě, můžete na chvíli zachránit situaci v mrazáku, ale rozhodně tam takové nápoje neodkládejte na delší dobu, mohlo by následovat nepříjemné překvapení v podobě exploze.

Smažená jídla – zamrazit si takový smažený řízek je lákavý, ale bohužel nedobrý nápad (a to doslova). Maso upravené smažením sice kupodivu zmrazením neztrácí na své křupavosti, zato hořkne, takže si na rozmrazeném výsledku rozhodně nepochutnáte.

Vařené těstoviny – pokušení zamrazit přebytek uvařených těstovin od oběda také nepřinese žádoucí výsledek. Kvůli velkému množství vody, které těstoviny při vaření nasáknou, se z nich po zmrazení a následném rozmrazení stane beztvará, lepkavá hmota, navíc bez chuti. Je proto lepší uvařit vždy přiměřené množství těstovin, které se hned sní. Naštěstí tato příloha není na přípravu nikterak náročná.

Vejce – celá čerstvá vejce také do mrazáku nepatří, popraskala by v něm a došlo by ke kontaminaci bakteriemi. Situaci nevyřeší ani uvaření natvrdo – po rozmrazení takového natvrdo uvařeného vejce nebudete mít chutnou svačinu, ale tuhou, nedobrou a prakticky nepoživatelnou věc. Jediným způsobem, jak vajíčka uchovat v mrazáku, je předem je rozklepnout, lehce rozšlehat, aby se smísil bílek se žloutkem, nechat chvilku odstát, aby vyprchal vzduch, a směs nalít do formiček na led. Samozřejmostí po rozmrazení je tepelná úprava.

Zelenina a ovoce s vysokým obsahem vody – syrová zelenina typu salátové okurky, cuket, rajčat nebo cibule do mrazáku nepatří, protože po rozmrazení z ní budete mít kašovitou hmotu bez chuti. Stejně nevhodné je vodnaté ovoce jako meloun, které po rozmrazení změní tvar, strukturu i chuť, bohužel ne k lepšímu. Vhodné k zamrazení ale nejsou ani citrusy nebo jablka, i tyto plody ztrácí zmrazením původní chuť. Do mrazáku nepatří ani syrové brambory. Zeleninu a brambory je však většinou možné bez problémů zamrazit jako součást tepelně upraveného pokrmu, třeba bramborovému knedlíku zmrazení nijak neublíží.

