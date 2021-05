Potraviny, které zhoršují bolest hlavy

Všichni tuhle nepříjemnou bolest známe. A nemusí se zdaleka jednat o někdy až ochromující migrénu, i „obyčejná“ bolest hlavy dokáže pěkně potrápit. Proto bychom se jí měli snažit maximálně předcházet. Někdy přitom stačí vynechat určité potraviny.

Intenzivní bolest hlavy, nebo dokonce migréna nás dokážou zcela vyřadit a bez prášků se většinou neobejdeme, zvlášť když před sebou máme den plný povinností. A někdy nepomůže ani celonoční spánek, jednak nám bolest nedovoluje usnout, a když už zabereme, druhý den po probuzení pociťujeme bolest víceméně stejnou. Důležité je proto bolesti předcházet. Často je ale obtížné vypátrat spouštěč, a i když se nám to podaří, není snadné ho úplně odstranit.

Bolest hlavy můžeme odstranit i změnou jídelníčku

Mezi nejčastější příčiny bolesti hlavy patří stres, hormonální změny (u žen má často souvislost s menstruačním cyklem), přílišná zaneprázdněnost a z ní vyplývající nedostatek času na pravidelné jídlo a pití, únava, nedostatek spánku. To se samozřejmě někdy odstraňuje dost těžko, i když bychom se všichni měli o vyvážený a zdravý životní styl snažit. Ovšem mezi spouštěče bolesti hlavy patří i některé potraviny a nápoje. Jak potvrzuje neuroložka MUDr. Věra Peterová, CSc., platí to i u migrény. „Velká část pacientů totiž identifikuje minimálně jako jeden ze spouštěčů právě potraviny. Nejčastěji to bývá například konzumace alkoholu nebo čokolády. Paradoxně může migrénu vyvolat i půst či vynechání pravidelného jídla,“ varuje doktorka Peterová. A tady určitě je možnost vypozorovat, jestli nám něco skutečně nesvědčí, a to potom ze svého jídelníčku vynechat.

Alkohol nám sice krátkodobě zvedne náladu, ale je to také zaručený bolehlav Zdroj: Shutterstock.com

Které laskominy patří v tomto směru mezi potenciální škůdce?

Alkohol – jak už bylo zmíněno, alkohol nám sice krátkodobě zvedne náladu, ale je to také zaručený bolehlav, a to nejen v případech, kdy to s ním přeženeme. Etylalkohol v něm obsažený spolu s dehydratací, která konzumaci alkoholu doprovází, jsou v tomto směru vysoce rizikové duo. Navíc obsahuje bolest hlavy povzbuzující aminokyselinu tyramin, což platí třeba také pro zrající sýry. Z toho důvodu může být zákeřná i tolik oblíbená kombinace červeného vína a sýru.

Čokoláda – jakkoliv je vynikající a obsahuje i mnoho prospěšných látek, naší hlavě nemusí úplně svědčit. Může za to kombinace kofeinu, již zmíněného tyraminu (čím tmavší je čokoláda, tím víc kofeinu i tyraminu obsahuje) a fenyletylaminu, která na někoho působí stimulačně, ale u jiných může naopak spustit bolest hlavy.

Čínská kuchyně – tolik oblíbená čína je sice chuťově výborná, ovšem její složkou je často glutaman sodný, který negativně působí na cévy v hlavě, což má vliv na bolesti hlavy. Glutaman sodný je obsažen třeba v sójové omáčce, nepostradatelné ingredienci právě čínské kuchyně. Tento zvýrazňovač chuti se využívá také v mnoha průmyslově zpracovaných potravinách, jako jsou například hluboce zmrazené potraviny, instantní polévky či různé slané pochoutky.

Dietní sycené nápoje – pod tímto marketingovým označením, které ale nemá s dietou příliš společného, se skrývají různé light verze známých limonád, jako je například coca-cola. Lákají na označení bez cukru, což je pravda, ovšem cukr je v nich často nahrazen aspartamem, umělým sladidlem, které je sice 200x sladší než cukr, ale k tomu negativně ovlivňuje nervový systém, což obnáší závratě, potíže s pamětí a právě bolesti hlavy.

Lepek obsažený v pečivu může spouštět nejenom zažívací problémy, ale i bolesti hlavy Zdroj: KristinaSh / Shutterstock.com

Chléb – lepek obsažený v pečivu či jiných potravinách vyrobených z obilí může spouštět nejenom zažívací problémy, ale i bolesti hlavy u těch, kdo o své citlivosti na lepek zatím nevědí. V případě, že máte podezření, že se vám bolesti hlavy spouští okamžitě, jakmile jste dojedli nějaký obilný produkt, je vhodné nechat se otestovat právě na možnost alergie na lepek či jeho intolerance.

Uzeniny – že nejsou zdravé, víme všichni, přesto někdy neodoláme. Jejich rizika máme spojená především s chorobami zažívacího traktu, ovšem uzeniny můžou způsobovat i bolesti hlavy. Viníkem jsou dusičnany a dusitany, které se do uzenin přidávají za účelem zachování pěkné barvy a zlepšení chuti. Slouží i jako ochrana proti některým patogenům, ovšem na druhou stranu zvyšují prokrvení cév v mozku, což může vyvolat bolest hlavy. Na tu může mít vliv i obyčejná sůl, na kterou jsou uzeniny rovněž bohaté. Zde je důvodem sodík, třebaže mechanismus jeho vlivu na bolest hlavy není ještě plně objasněn.

Žvýkačky – u žvýkaček je princip spouštění bolestí hlavy spíše mechanický. Nadměrné žvýkání, namáhající čelistní klouby, může vést až k bolení hlavy. Pokud tedy patříte mezi „závisláky“, kteří bez žvýkačky nedají ani ránu, zkuste jejich spotřebu snížit. Možná tím nakonec snížíte i spotřebu léků na bolest.

