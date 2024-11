Nejsou to ryby: Jídlo, které se má jíst k posílení paměti a podpoře růstu neutronů

Kristýna Stoklásková 17. 11. 2024

Paměť, soustředění a bystrá mysl. Kdo by si je nechtěl udržet co nejdéle? Když přemýšlíme o tom, co náš mozek potřebuje, většina z nás si vybaví ryby plné zdravých tuků, které podporují mozkové funkce. Ale co když existují i jiné potraviny, které mohou s pamětí a růstem neuronů udělat zázraky?

Jam je kořenová zelenina, kterou byste na první pohled možná zaměnili za velkou, sladkou bramboru, ale skrývá v sobě mnohem víc. Má neutrální chuť, která se skvěle hodí do slaných i sladkých jídel. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu SweetPotatoSoul – Jamy nebo batáty? Zdroj: Youtube Paměť a soustředění úzce souvisí s kvalitou výživy, kterou našemu mozku dopřejeme. Jam obsahuje látku zvanou diosgenin, která příznivě působí na růst a funkci neuronů, které v mozku zajišťují přenos informací. Když jsou neurony správně vyživené, dokážou lépe pracovat, a tím se zlepšuje naše schopnost učit se, zapamatovat si i efektivněji se soustředit. Jam navíc pomáhá udržet hladinu cukru v krvi vyrovnanou, což je pro mozek důležité. Když se cukr uvolňuje pomalu, nedochází k rychlým změnám, které mohou způsobit únavu a problémy se soustředěním. Mozek tak dostává stálý přísun toho, co potřebuje, aby mohl dobře fungovat po delší dobu. Jam je kromě jiného také plný vitaminů a minerálů, které prospívají mozku. Obsahuje vitamin C pro podporu imunity a ochranu buněk, vitamin B6 pro lepší náladu díky serotoninu a minerály jako draslík a mangan, které pomáhají nervům správně pracovat. Tyto látky přispívají k lepšímu soustředění a celkové duševní pohodě. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pozor na záměnu. I když jam a batát vypadají podobně, jsou to různé plodiny s odlišnou chutí a složením. Související články close Zdraví Vyhněte se banánům, pokud máte tyto zdravotní problémy video close Zdraví Jak dlouho trvá, než se vaše tělo po letech užívání antikoncepce vrátí do normálu video Jam nebo batát? Pozor na záměnu. I když jam a batát vypadají podobně, jsou to různé plodiny s odlišnou chutí a složením. Jam má hrubší slupku, je škrobnatější a méně sladký, zatímco batát, známý jako sladká brambora, má jemnější slupku, měkčí dužinu a sladší chuť díky vyššímu obsahu cukru. Batát se často používá i v dezertech díky své přirozené sladkosti, zatímco jam je oblíbený hlavně ve slaných pokrmech. Jak jam zařadit do jídelníčku? Tato jemně nasládlá kořenová zelenina je univerzální. Můžete ji vařit, péct nebo smažit, ať už jako přílohu nebo hlavní součást jídla. Připravte si pyré z jamu místo bramborové kaše, přidejte ho do polévky nebo z něj zkuste udělat hranolky. Jeho chuť se dobře snoubí s bylinkami i kořením, a tak se stává skvělým základem pro rozmanité pokrmy. Zdroj: healthline.com

