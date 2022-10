Tajemství japonské dlouhověkosti a štíhlé line. Je to jednodušší, než si myslíte

Proč jsou Japonci na špici ve dlouhověkosti a dokáží si udržet štíhlou linii po celý život? V jejich způsobu života hraje roli odlišná strava. Které potraviny byste mohli po jejich vzoru zařadit do jídelníčku?

Tajemství dlouhověkosti a štíhlé linie

I když samozřejmě existují i otylí Japonci, a ne všichni se dožívají extrémně vysokého věku, faktem zůstává, že průměrně se dožívají druhého nejvyššího průměrného věku, a to celých 84,91 let. Asiaté a mezi nimi samozřejmě i Japonci jsou také známí svojí štíhlostí a figurou, kterou si dokáží udržet během celého života. Očividně je v Japonsku něco jinak. Jak se liší návyky Japonců od těch našich a kde je možné vysledovat největší rozdíly ve stravování?

Japonské jídlo není jen suši. Zdroj: Stanislav Makhalov / Shutterstock.com

Japonské stravovací návyky

Zjednodušeně řečeno dieta průměrných Japonců počítá jen s 2000 kaloriemi denně. Není to jen díky jiné skladbě jídla a konkrétních místních potravinách, ale také je to otázka porce. Hodně jídla na talíři je stále nešvarem, který si po generace neseme v rodinách dál. Nejenže jsme učeni všechno dojíst, ale také rychle. I když styl života v japonských městech rozhodně není pomalý, jídlu je věnována pozornost a porce jsou mnohem menší, než jsme zvyklí u nás.

A co mají v Japonsku nejčastěji na talíři?

Štíhlá linie Japonců není jen otázkou potravin, ale také jejich množství. Zdroj: from my point of view / Shutterstock.com

Ostrované mají jídleníček bohatší na ryby

Je to samozřejmě spousta mořských plodů a ryb. Japonsko jako ostrovní stát má mnohem blíže k moři a rybolovu. Mořské plody a ryby jsou nejen skvělým zdrojem proteinu, ale také nabízejí velkou variabilitu a zajišťují i příjem zdraví prospěšných nasycených mastných kyselin omega-3, které v našem jídelníčku rozhodně chybí. Díky konzumaci mořských plodů si Japonci posiluji srdce, mozek, ale i imunitu. Sice i ořechy a semínka jsou zdrojem omega-3, ale i ty se v naší stravě vyskytují jen sporadicky.

Štíhlost Japonců není jen vrozená, roli hrají také stravovací návyky. Zdroj: profimedia.cz

Pijte zelený čaj jako Japonci!

Zelený čaj sice získává na popularitě i mimo asijské země, nicméně na špici v konzumaci zelených čajů jsou stále země jako Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Korea a v neposlední řadě i Japonsko. V Indii a Číně je zelený čaj známý dokonce více než pět tisíc let.

Studie japonské univerzity Tohoku publikovaná v roce 2006 došla k závěru, že konzumenti pěti a více šálků zeleného čaje denně měli o 16 % nižší šanci předčasného úmrtí a o celých 26 % nižší riziko výskytu kardiovaskulárních chorob, které jsou dnes běžně označované jako civilizační.

Ve stejném roce podrobila zelený čaj zkoumání také univerzita Yale a také v magazínu American Journal of Clinical Nutrition vyšel článek o přínosech konzumace zeleného čaje. Bádání potvrdila, že zelený čaj napomáhá mozku a zlepšuje kognitivní funkce, ale také velké množství obsažených antioxidantů snižuje rizika rakoviny a onemocnění srdce díky prevenci zanášení cév.

Zelený čaj je v Asii velmi oblíbený. Zdroj: Shutterstock.com / 5 second Studio

Štíhlí Japonci mají ještě další eso v rukávu

Další vyzdvihovanou potravinou často konzumovanou na různé způsoby v Japonsku je jistě sója. Zastánců i odpůrců sóji je řada a nad sójovým mlékem či jinými produkty se ošklíbá kdekdo. Nicméně je jisté, že jako všechny luštěniny i sója přispívá zdraví. Stejně jako fazole a čočka i sója je zdrojem proteinů, za který považujeme často výhradně masné výrobky. Ve skutečnosti se sója masům v množství proteinů směle vyrovná. Maso na druhou stranu obsahuje navíc také vitaminy B12, D či železo a zinek, které v sój chybí. Nicméně je jasné, že luštěniny a v Japonsku oblíbená sója hrají důležitou roli ve zdraví národa vyhlášeného dlouhověkostí a štíhlou figurou.

Inspirujte se Japonci a zařaďte tyto potraviny do jídelníčku. Dožití do sta let vám sice nezajistí, ale vašemu zdraví určitě prospějí.