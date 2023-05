Tajemství nádherné pleti Japonek po 50: Zde je to, co dělají jinak než Evropanky

Víte proč Japonky neopouští krása ani po padesátce a stárnou oproti nám mnohem pomaleji? Odhalíme vám, proč mají stále štíhlou postavu, lesklé vlasy a pleť jako z alabastru.

Je velice dobře známým faktem, že obyvatelé říše vycházejícího slunce, tedy Japonska, se dožívají v průměru nejvyššího věku. Dokonce posledních 25 let drží Japonky ve světě prvenství, a to průměrným věkem 84 let. A nejen to, navíc vypadají stále mladistvě a jsou i ve vyšším věku štíhlé. V čem tkví toto jejich kouzlo a jak to dělají?

Chcete znát jídelníček pro krásnou a zdravou pleť? Podívejte se ve videu:

Inspirujte se Japonkami

Podle statistik si pouze 3 % Japonek neudrží štíhlou postavu. Napovídá to o jejich celkovém životním stylu, který je oproti tomu našemu podstatně zdravější. Zkuste to tedy jako Japonky a osvojte si jejich návyky. Budete nejen krásnější, ale i podstatně zdravější.

Žádné lenošení

V Japonsku je velké procento starých lidí ve skvělé fyzické kondici a je to tím, že pohyb je součástí jejich života, celý život jsou v každodenním pohybu. Proto sázejte na pravidelnou chůzi, jedná se o tu nejjednodušší fyzickou aktivitu, která je však velice účinná. Zařaďte jako Japonky do svého dne alespoň dvakrát 30 minut svižné chůze. Odrazí se to brzy nejen na vaší štíhlé figuře, a hlavně na duševní pohodě.

Japonky jsou celý den v pohybu. Zdroj: Shutterstock

Krása zrozená z jídla

V čem tedy tkví dokonalost krásných těl a perfektní pleti Japonek, z nichž šílíme? Není to jen péče o pokožku, ale především jejich celoživotní jídelníček. Jsou tak ušetřeny i držení drastických diet, které ve své podstatě stejně nikam nevedou.

Naše strava je oproti té japonské plná lepku, tučného masa, smažených fast foodů, sladkostí a nezdravých polotovarů. V Japonsku se odjakživa jí s oblibou rýže, ryby, mořské plody, zdravé oleje, mořské řasy, zelenina, ovoce a pije se zelený čaj.

Připravené pokrmy se podávají v menších porcích na mnohem menším nádobí a Japonci také pomaleji jedí a vychutnávají si opravdu každé sousto. Kvalitu vždy nadsazují nad kvantitu a využívají sezónní čerstvé potraviny.

Žádné opalování, ale naopak bělení

Japonky svou pleť a pokožku nevystavují slunečním paprskům jako my Evropanky. Ven nikdy nevycházejí bez vrstvy krému s vysokým ochranným faktorem. Díky tomu předcházejí tvorbě vrásek a pigmentovým skvrnám. Přímé slunce je pro ně většinou tabu. Bílá porcelánová pleť je totiž pro všechny Japonky symbolem ženskosti a křehkosti.

Stejně jako Japonky se vyhýbejte výrobkům s obsahem chemických přídavků a vybírejte jen přírodní produkty. Zdroj: Profimedia

Jak se Japonky starají o pleť?

Japonky byly svou bezchybnou, nádhernou a zářící pletí proslulé odjakživa. I ve vysokém věku vypadají neskutečně mladistvě. Zkuste zařadit do svého života pár jejich rituálů. Brzy uvidíte výsledky a jistě se budete cítit mnohem mladší.

Používejte jemný čistič pleti

Stejně jako Japonky se vyhýbejte výrobkům s obsahem chemických přídavků a vybírejte jen přírodní produkty. Pokožka tak zůstane hydratovaná a díky nízkému obsahu alkoholů nebude vysušovaná. Pravidelnou očistu pleti nikdy nezanedbávejte, likvidujete tak i nežádoucí bakterie, které by mohly způsobovat zánět kůže.

Pokožka si žádá výživu

Jakmile je pokožka očistěná, dopřejte jí denní nebo noční sérum a hydratační krém. Používejte co nejjemnější produkty a pečlivě je vtírejte pomalými krouživými pohyby. Budete tak minimalizovat výskyt jemných vrásek.

Využívejte kolagen

Kolagen je pro Japonky doslova vášeň! Milují ho nejen v kosmetických přípravcích, ale s oblibou pijí kolagenové nápoje, pojídají sušenky, přírodní doplňky, a dokonce si aplikují i kolagenové rukavice a ponožky, aby měly hebké i končetiny.

