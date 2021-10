Tajemství nestárnoucích obličejů Japonek? Používají produkty, co mají doma

Japonky snad nestárnou! Jak by bylo jinak možné, že mají i v pokročilém věku tak pěknou pleť? Pojďme se společně vydat za tajemstvím japonské krásy s pomocí rýžového octa, soli a vody.

Krásná vyhlazená pleť Japonek lidstvo fascinuje od nepaměti. Čím to, že ženy ze Země vycházejícího slunce vypadají stále skvěle i ve vyšším věku? Mohou za to geny, zdravý životní styl nebo dokonalá péče o pleť? Samozřejmě je to jedno s druhým, ale péči o svůj obličej Japonky tráví rozhodně více času než my.

Nenechte pleť strádat. Dopřejte jí hydrataci i vitamíny. Zdroj: George Mayer / Shutterstock.com

Japonské ženy se vždy snažily docílit co nejsvětlejšího odstínu kůže, neboť bílá pokožka bývala symbolem vyššího postavení ve společnosti. V dnešní době strach ze slunečních paprsků u Japonců přetrvává. Bez ochranných prostředků nevycházejí ven. To je i jeden z důvodů dokonalé pleti bez vrásek a pigmentových skvrn.

Rýžová voda

Rýže je v Japonsku hlavní surovinou, tak proč jí nevyužít na 100%. Po staletí si japonské ženy touto vodou omývají obličej, na který má uklidňující, protizánětlivý účinek. Také sjednocuje tón pleti a při dlouhodobém používání dochází k zesvětlení pleti.

Rýžovou vodou můžete polévat i vlasy! Budou silné a lesklé.

Na výrobu použijte nejlépe vodu z kvalitní organické rýže.

Rýže je nespočet druhů, každý je jiný a specifický Zdroj: Profimedia

Maska z tofu – jasně bílá a zdravá pokožka

Masku z tofu si můžete připravit z rozmixovaného tofu s trochou mouky a medu. Naneste na obličej a nechte působit jako jiné masky, což znamená cca 15 minut.

Oblíbené produkty ze sóji - sójové mléko, jogurt, tofu. Zdroj: bigacis / Shutterstock.com

Rýžová maska

Budete potřebovat lžíci medu, lžíci mléka a tři lžíce rýže. Rýži uvařte ve větším množství neosolené vody. Vodu z rýže budete potřebovat, sceďte ji do hrnečku. Až rýže vychladne, vmíchejte do ní med a mléko. Naneste masku na obličej, nechte působit přibližně 15 minut, poté opláchněte vlažnou rýžovou vodou.

jasmínová rýže uvařená Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Slaná voda a rýžové víno

Japonské dámy si oplachují pleť i solí a vínem. Do teplé vody dají trochu soli nebo rýžového vína a tímto roztokem si omývají obličej a oblast krku.

Roztok má dezinfekční účinky, podporuje krevní oběh a zpomaluje stárnutí pleti.

Sůl má všestranné použití Zdroj: Profimedia

Čím dalším si Japonky udržují bělostně skvostnou pleť:

Rýžový černý ocet – každodenním vypitím panáčka tohoto rýžového octa podpoříte tvorbu kolagenu a uděláte dobře i imunitnímu systému.

– každodenním vypitím panáčka tohoto rýžového octa podpoříte tvorbu kolagenu a uděláte dobře i imunitnímu systému. Bílý jogurt – jogurt vám pomůže i na akné. Obsahuje probiotika, která zklidňují pokožku.

Mléko – připravená maska na obličej z mléka působí na pleť blahodárně. Zkuste si udělat i domácí mlékovou lázeň (pokud vlastníte vanu).

– připravená maska na obličej z mléka působí na pleť blahodárně. Zkuste si udělat i domácí mlékovou lázeň (pokud vlastníte vanu). Zelený čaj – v tomto případě se jedná o pravidelné popíjení tohoto nápoje, protože obsahuje mnoho antioxidantů a tím pádem vám pročistí celé tělo.

Zelený čaj Zdroj: Shutterstock.com / 5 second Studio

