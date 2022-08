Japonská léčba vodou je hitem: Zlepšuje cukrovku, vysoký tlak a hubne se po ní

Víte, co je japonská léčba vodou? Prý pomáhá proti rakovině i dalším závažným chorobám. Co je na tom pravdy a jaké změny na těle při ní můžete skutečně pozorovat?

Japonská léčba vodou

Bylo by to krásné, ale bohužel japonská vodní léčba nepřináší zázraky na počkání. V čem vůbec tato léčba spočívá? Pokud jste se s ní zatím nesetkali, pak vězte, že podle této „léčby“ je nutné vypít zhruba litr teplé vody ráno na lačný žaludek a posnídat nejdříve za 45 minut.

Druhé pravidlo se týká kombinace konzumace potravin a vody. Každé jídlo byste měli jíst po dobu maximálně čtvrt hodiny a následně byste neměli další 2 hodiny jíst, ani pít.

Japonská léčba vodou vás nezachrání, ale může pomoci. Zdroj: Shutterstock

Problém s léčbou vodou

Odborníci se shodují, že léčba diabetu, rakoviny či vysokého krevního tlaku se od těchto pravidel stravování nedá očekávat, nicméně jistý pozitivní vliv určitě mít mohou. A jistý přínos pocítíte prakticky ihned.

Bez debat je, že pokud budete konzumovat dostatečné množství vody už od rána, pak se do určité míry procesy ve vašem těle díky dobré hydrataci optimalizují. Například pomáhají i s odvodněním, což je docela vtipné.

Správná denní dávka vody je diskutované téma. Jestli je vhodné vypít 1,5 litru nebo 3 litry, je otázka. Odpověď na ni se vztahuje nejen k naší tělesné hmotnosti, ale také počasí, fyzické aktivitě atd. Vodu přijímáme částečně i v potravinách a do pitného režimu rozhodně lze zařadit i všemožné různé nápoje, nejen obyčejnou pramenitou vodu. Hydratací organismu můžete předejít zácpě i zmíněnému nadměrnému zadržování vody. Japonská vodní léčba vám může pomoci s optimálním přísunem tekutin.

Voda vám může pomoci i zhubnout, ale nejde o zázračnou kúru. Zdroj: Profimedia

Více vody, méně kalorií

Pravidelná a značná konzumace čisté vody jistě úplně nebo částečně nahradí příjem jiných nápojů, které jsou kaloričtější než obyčejná voda. Díky tomu snížíte obvyklý příjem kalorií. Také lze předpokládat, že se velkým množstvím vody sníží i o něco příjem potravin. Pokud se budete držet svých obvyklých stravovacích návyků, japonská vodní léčba vám může pomoci s hubnutím. Jestliže však zvýšíte příjem kaloričtějších potravin, pak samozřejmě žádný efekt nepocítíte.

Pamatujte, že s vodou se to nesmí přehánět. Pokud byste z nějakého důvodu vypili tolik vody, že by tělo vyplavilo většinu solí a minerálů, pak ani to není zdravé. Nadměrnou konzumací vody byste si mohli přivodit i docela závažné problémy. Může dojít až k intoxikaci vodou, která vede například k bolestem hlavy, únavě, poruchám koncentrace i funkce mozku či ledvin.

Taková nadměrná konzumace vody může představovat například pět litrů vody vypitých v krátkém časovém sledu. Nicméně se začínají objevovat i případy aquaholismu, tedy nadměrného příjmu vody, který vede k dlouhodobému zatížení ledvin a tím i poškození zdraví.