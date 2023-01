Japonská tekutá dieta: Málokdo o ní ví, přitom je úplně jednoduchá

Proč jen jsou ty Japonky tak štíhlé? Není to díky japonské vodní dietě? Tak jednoduché to asi nebude, ale můžete tento dietní režim vyzkoušet. Tekutá dieta není velmi striktní a určitě nebudete ani hladovět. Jisté také je, že budete mít skvělý pitný režim!

Zdroje: www.plnezdravi.cz, egoman.cz

Vodní nebo tekutá japonská dieta

Neznáte japonskou tekutou dietu? Pozor abyste se neutopili! Japonská tekutá neboli vodní dieta spočívá v konzumaci velkého množství nejen vody, ale také dalších tekutin. Není to však drastický režim a při této dietě není ani třeba hladovět.

Podívejte se na toto video v polštině, které vám jen ve dvou a půl minutách vysvětlí, co je dovoleno a co se nesmí, pokud chcete tuto dietu vyzkoušet. Jestliže nevládnete jazykem našich severních sousedů, pak si určitě zapněte české titulky:

Co a jak při japonské tekuté dietě

Jaké jsou tedy zásady této tekuté diety? Základem jsou tekutiny, a to především voda.

Den by měl začít sklenicí teplé vody se šťávou z poloviny citronu. Během dne pak režim doporučuje vodu studenou, bylinné čaje, zelený a černý čaj či čaj z plátků růží. Z toho plyne, že káva, džusy a slazené nebo bublinkové nápoje jsou zapovězeny. Každému jídlu má také předcházet sklenice vody.

Nejen voda, ale také bylinné čaje jsou při této dietě ideální. Zdroj: Profimedia

I když tato dieta nenabádá k vážení pokrmů či počítání kalorií, doporučuje některé potraviny. Mezi tyto patří především zelné polévky, neboť zelí podporuje zažívání. Doporučené jsou také zeleninové polévky z rajčat, mrkve nebo květáku.

Během diety můžete konzumovat také sýry, ovoce a zeleninu, ale i různé druhy masa. Při tomto redukčním jídelníčku se preferuje tepelná úprava grilováním nebo pečením.

Tekutá dieta doporučuje potraviny upravovat grilováním či pečením. Zdroj: profimedia.cz

Jen voda vás nespasí

A čemu se vyhnout? Rozhodně se vyhněte rychlému občerstvení, sladkostem, ale také pečivu. Aby byl výsledek vaší snahy ten úplně nejlepší, sportujte alespoň půl hodiny denně a dostatečně odpočívejte.

Odpočiněte si a nečerpejte energii. Zdroj: Profimedia

Tak co, myslíte, že by to šlo? Ačkoli tento režim není jednotvárný, přece jen jde o poměrně zásadní změny ve stravování, které určitě mohou vést k redukci váhy. Na druhou stranu jistě hrozí také obávaný jojo efekt. Na začátku udělají změny v režimu své, díky dobré motivaci se budete i s jídlem krotit. Je to však udržitelné?