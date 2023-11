Jaké je tajemství dlouhověkosti japonských žen a jak to dělají, že vypadají mnohem mladší, než jaký je jejich skutečný věk? Stačí zdravá vyvážená strava a pohyb. Naučte se těchto pár jednoduchých cviků japonského léčitele a brzy budete dozajista v mnohem lepší formě.

Známý japonský léčitel Katsuzō Nishi se sám potýkal se spoustou nemocí a lékaři mu již od útlého dětství nedávali mnoho nadějí. Proto se pustil do dlouholetého studování a přišel se skvělými ozdravnými metodami, díky kterým pomohl nejen sobě, ale tyto metody pomáhají lidem dodnes. Kromě správné výživy doporučuje spánek na tvrdé posteli a plavání. Doporučuje ale i několik různých cviků, které napomůžou pevnému držení těla a zlepšení celkového zdraví. A jaké to jsou?

Zacvičit si můžete i podle videa z kanálu Ito Kazushige na youtube:

Cvik na redukci břišního tuku

Lehneme si na záda na tvrdou podložku a ruce si položíme podél těla dlaněmi dolů. Nohy, které dáme k sobě, zvedneme, přičemž prsty na nohou budou propnuté. Když zvedáme nohy, zvedáme zároveň s nimi i horní část těla, naše tělo tak bude ve tvaru písmene „V“. Prsty rukou bychom se měli dotýkat kolen. V této pozici vydržíme tak dlouho, jak jen to bude možné. Dáme si pauzu a poté to stejné ještě několikrát zopakujeme. Čím více opakování časem zvládneme, tím lépe.

Jak na centimetry na stehnech

Na tento cvik si musíme kleknout a prohnout tělo dozadu tak, že si rukama chytneme kotníky. Ne každému se tohle ovšem napoprvé povede, takže není třeba věšet hlavu. V této pozici vydržíme po dobu pěti vteřin a cvik ještě několikrát zopakujeme.

Protáhněte si záda

V první fázi si lehneme na záda a dáme si ruce za hlavu. Poté se pomalu zvedáme až do vzpřímeného sedu, ze kterého se pokusíme se co nejvíce ohnout k našim nohám. Z této se polohy se opět pomalu vrátíme do polohy na zádech a takhle to provedeme ještě několikrát.

Cvik na zlepšení krevního oběhu

Když budeme tento cvik provádět pravidelně, můžeme si od něj slibovat zpevnění hýždí, boků a stehen, ale také zlepšení krevního oběhu a pomoct by měl i na onemocnění vaječníků či dělohy.

Lehneme si na břicho a ruce položíme podél těla dlaněmi dolů. Mírně roztáhneme nohy a budeme je střídavě zvedat, aniž bychom nohy pokrčili.

Nohy potřebují dostatek krve

Lehneme si na břicho a pokrčíme nohy v kolenou. Následně začneme nohama komíhat, jako by se pohupovaly ve větru, tedy žádné extrémně rychlé pohyby. U toho se snažíme se patami dotknout hýždí.

Posílí žíly a zbaví bolesti zad

Na tento cvik si stoupneme, mírně prohneme záda a zakloníme hlavu. Ruce propneme dozadu a budeme se zlehka pohupovat ze strany na stranu, tak dlouho, jak budeme schopni to vydržet. Nemá cenu se hned první den přepínat, ale jistých pokroků bychom v průběhu času přece jen dosahovat měli.

Posílení břišních svalů

Tentokrát si lehneme na záda, ruce rozpažíme a nohy pokrčené v kolenou přitiskneme co nejvíce k hrudníku. S hlubokým nádechem pak otočíme hlavu nalevo a nohy vytočíme na pravou stranu. Poté změníme strany, tedy hlava bude otočena napravo a nohy budou na levé straně. Opakujeme alespoň 6x.

Vyzkoušíte také japonské cvičení, které mnoha ženám nejen právě v zemi jeho vzniku vrací kondici a mládí?

