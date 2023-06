Japonský klíč k dlouhověkosti je zadarmo: Mají jednoduchý systém IKIGAI

Chcete prožít dlouhý, zdravý a spokojený život? Kdo by nechtěl, že? Inspirujte se filozofií Ikigai. Podle Japonců je to klíč k dlouhému životu ve zdraví. V čem to spočívá?

Lidský život může být krátký, ale i delší. Záleží nejen na genech, stravě, ekologii prostředí, ale i vašem vnitřním nastavení. Na japonském „ostrově stoletých" Okinawě se lidé dožívají o poznání vyššího věku, než obyvatelé Evropy, Ameriky či zbytku Asie. Navíc je jich velmi málo nemocných na srdce, rakovinu tlustého střeva, prostoty či prsou. A co je příčinou takového pevného zdraví a dlouhověkosti na Okinawě? Původně se vědci domnívali, že je to strava. Jídelníček Okinawanů obsahuje dostatek zeleniny a ryb. Podle všeho to ale není hlavní důvod jejich zdraví. Aktivní i ve stáří Klíčem k dlouhověkosti je prý totiž to, jak člověk o sobě a svém životě přemýšlí. Obyvatelé ostrova jsou nesmírně aktivní a neznají pojem „důchod". Hlavním hnacím motorem těchto starších lidí je hledání ikigai – tedy hledání celoživotního poslání. Jejich touha být užiteční pro svou rodinu, společnost, jim dává náplň a také důvod, proč stát ráno z postele. 4 principy systému IKIGAI Díky téhle filozofii, která „drží člověka stále v pohybu", se spousta japonských mužů zdravějších než jejich vrstevníci v jiných zemích. Dokonce se mluví o 77 % nižším riziku mrtvice, 44 % nižším riziku infarktu a 38 % nižší výskytu úmrtí na civilizační nemoci, jako je třeba rakovina. A jak si Japonci Ikigai definují? Podle nich jde o propojení čtyř oblastí, které dělají život smysluplnější a naplněnější. Tady jsou: Japonští muži pracují do vysokého věku. Chtějí být užiteční... Zdroj: Profimedia Dělejte něco, v čem jste dobří Poznejte své silné stránky a snažte se je dovést k dokonalosti. Víte o sobě, že jste kreativní? Nebo jste spíš empatický tip a máte dar pracovat s lidmi? Nebo se považuje spíše za technika, který složí jakýkoliv hlavolam? Ať je vaší předností cokoliv, nenechávejte to ladem a snažte se být v tom co nejlepší. Oddávejte se tomu, co vás baví Jakákoliv činnost (od zahradničení, vaření, běhání, až po skládání puzzle) vám může přinést spoustu potěšení a radosti. V tomhle případě nejde o to být co nejvíce výkonný. Naopak – někdy je cesta důležitější než cíl. A pro vás je činnost, která vás těší tím největším zdrojem radosti a energie. Radost z věcí, které vás baví, je důležitá. Zdroj: Profimedia Zaměřte se na věci, které mají smysl Snažte se být co nejvíce užiteční. Nemusí jít o žádné velké činy. Třeba už jen to, že budete svou práci dělat s úsměvem. Například na Okinawě mají extrémně příjemné prodavače, kteří svou práci berou jako poslání a službu lidem. Věnujte se tomu, co vás uživí Aby člověk mohl fungovat, potřebuje vydělat peníze, aby uživil sebe i rodinu. Ideální je, když činnost, která vás těší (a dobíjí energií) je zároveň službou lidem a vás uživí. Komu se to povede, tak nalezl své Ikigai – smysl života. Lidé, kteří tuhle kombinaci čtyř aspektů naleznou, se pak dožívají vyššího věku. Není divu, cítí se totiž spokojení, mají dobré vztahy, méně stresu, a tím pádem i méně stresového hormonu kortizolu, který je považován za tichého zabijáka, který ničí nejen paměť, ale i další důležité orgány.