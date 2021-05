Jarní alergie útočí: Jakými prostředky proti nim bojovat doma a jakými venku?

Odborníci odhadují, že přibližně třetina populace trpí určitou formou alergie – a právě pyl patří k nejrozšířenějším alergenům. Jeho sezona je v plném proudu. Jak se účinně bránit?

Romantické procházky jarní přírodou se pro mnoho lidí stávají nepříjemným dobrodružstvím, které provází pálení a slzení očí, kašel i nos červený od věčného smrkání. Co vám pomůže zmírnit všechny ty protivné projevy?

Nejen u skautů platí heslo: Buď připraven!

Zatímco u potravinových alergií lze vysadit nevhodné jídlo, u těch pylových je zamezení kontaktu s alergenem složitější. Vyhnout se lehkým poletujícím částečkám, které se vzduchem mohou snadno šířit i na velké vzdálenosti, lze na jaře jen stěží. Přesto by se alergici měli pokusit kontaktu vyhnout, jak je to jen možné. Protože každý alergik může být citlivý pouze na pyl z určité rostliny, je důležité nechat si lékařem stanovit přesný typ alergenu a následně sledovat pylové zpravodajství. Důležitý vliv má také počasí, proto v některých letech nastupuje pylová sezona dříve a jindy naopak se zpožděním. „V době maximálního výskytu pylových zrn či jiných alergenů v ovzduší doporučuji co nejméně vycházet ven,“ radí MUDr. Eva Jerhotová z Oční kliniky NeoVize Praha.

Každý alergik může být citlivý pouze na pyl z určité rostliny Zdroj: Shutterstock.com

Sprchujte se, perte oblečení a čistěte srst domácích mazlíčků

Ačkoli by člověk mohl očekávat, že nejhůře se bude alergikům žít na venkově, kde kvetoucí příroda způsobuje nepříjemnosti v podobě červených očí, kašle a rýmy, pravdou je, že znečištěné ovzduší městských aglomerací má na zdravotní stav mnohdy ještě horší vliv. Zplodiny z automobilů totiž narušují povrch pylových zrn a z nich se pak snadno uvolní bílkoviny, jež jsou silnými alergeny.

Částečnou ochranu proti přímému působení polétavého pylu mohou představovat brýle, ať už dioptrické nebo sluneční. „Při příchodu domů pak je vhodné oči důkladně propláchnout, ale ideální je osprchovat se celý a nejlépe i vyměnit oblečení. Pokud jezdíte autem, neměli byste šetřit na kvalitních pylových filtrech a jejich časté údržbě,“ uvádí MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. V kritickém období si každý den myjte vlasy, na nichž pyl ulpívá, perte častěji své oděvy a nezapomínejte ani na to, že alergen se do útrob vašeho domu či bytu může dostat i na srsti pejsků a kočiček.

Zbavte domácnost pylu i dalších alergenů

Pyl se dostává do domácnosti nejen při vašem příchodu zvenčí, ale také otevřenými okny. Větrejte proto raději brzy po ránu nebo po dešti, kdy je intenzita pylů v ovzduší nižší. Nezapomínejte rovněž na to, že i pokojové rostliny, zvláště ty kvetoucí, jsou zdrojem pylů a mohou alergikům působit potíže.

Pracholapače jsou i pylolapače. Minimalizujte je!

Zbavte domácnost všech potenciálních „záškodníků“, kteří mohou zachytávat prach, potažmo i pyl. Minimalizujte proto nejen plyšové hračky v dětském pokoji malého alergika, ale také bytový textil v ostatních místnostech, jako jsou ubrusy, dekorační polštářky, koberce, přehozy, závěsy a záclony. Jako stínění můžete využít pro alergiky vhodnější exteriérové žaluzie či rolety, anebo meziokenní žaluzie, které jsou „uzamčené“ mezi skly.

Pokud vás začnou obtěžovat projevy alergie, neváhejte vyhledat alergologa Zdroj: Shutterstock.com

Nespoléhejte na „samoléčbu“, vyhledejte lékaře!

Pokud vás začnou obtěžovat projevy alergie, neváhejte vyhledat alergologa! Na základě laboratorního vyšetření krve odborník zjistí, na co přesně je pacient alergický. Existuje celá řada vlivů na rozvoj alergie – velký podíl si nese genetika, ovšem k dalším faktorům patří také časté užívání antibiotik, znečištěné ovzduší, stres, přílišný důraz na osobní hygienu… Specialista vám navíc předepíše léky, které v boji proti pylové alergii pomohou. Antihistaminika tlumí alergickou reakci a umožní vám eliminovat příznaky alergie. Druhou možností je pak imunoterapie, tedy postupné podávání alergenu, díky kterému si na látku tělo zvyká a vytvoří si toleranci. To však obvykle trvá až pět let. Dlouhodobě neléčená alergie naopak může vést k vážným komplikacím – například v případě zraku může alergický zánět postihnout i rohovku.

Podráždění očí

„Oční alergie neboli alergická konjuktivitida (zánět spojivek) je důsledkem poruchy imunitního systému. Naše oči při ní reagují na alergeny, jako jsou například pyl, plíseň, srst zvířat nebo roztoči. V momentě, kdy se alergeny dostanou do očí, způsobí podráždění oční spojivky, která se zanítí. Oči začnou svědit, pálit nebo otékat,“ popisuje doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno příznaky zánětu spojivek.

První pomocí na oteklá víčka může být studený obklad, přiložení vychladlých čajových sáčků, výplachy a obklady s odvary z bylinek, jako jsou světlík lékařský, heřmánek, jitrocel, řepík lékařský, měsíček lékařský nebo maliník. Rozhodně si svědící oči nemněte! Pálení a řezání se tím naopak může zhoršit, protože se třením uvolňuje ještě víc dráždivých látek. Jestliže problémy se zrakem přetrvávají déle než tři dny, navštivte očního lékaře. Ten provede nejen nutná oční a alergologická vyšetření, ale především zahájí rychlou léčbu akutních příznaků. Oční kapky či tablety s antihistaminiky obvykle zapůsobí téměř okamžitě.

Kašel

Vzniká jako obranný reflex při podráždění různého původu včetně pylové alergie. Tlumit jej můžete různými bylinami či farmaceutickými přípravky, vždy je však vhodné se obrátit na lékaře. Jen odborník vám nejlépe doporučí, co a jak můžete užívat.

Rýma

Ucpaný nos nebo naopak nos, z něhož neustále teče, může být příznakem alergie, ale také poukazovat na nastydnutí – proto při přetrvávající rýmě opět navštivte lékaře a nechte si doporučit vhodný přípravek s ohledem na akutní potíže i individuální zdravotní stav. Při obtížích vám může pomoci rovněž nosní konvička, kterou si propláchnete dutiny solným roztokem, a tím usnadníte dýchání. Sáhnout lze také po nosních sprejích.

Únava

Každý z projevů alergie má negativní vliv na kvalitu života, navíc většinou dochází k jejich kombinaci. Kupříkladu u sezonní alergické rýmy trápí až 70 procent pacientů současně oční i nosní obtíže. Zhoršuje se tím zároveň kvalita spánku i schopnost vykonávání každodenních aktivit, přichází únava, a to vše může mít také neblahý vliv na celkovou psychiku. Nenechte proto dojít problémy příliš daleko, ale řešte je hned v jejich počátku. Čím dříve navštívíte odborníka, tím lépe se vám podaří pylovou sezonu přečkat.

Pro úklid volte vysavač vybavený kvalitním HEPA filtrem Zdroj: Shutterstock.com

Jak zmírnit následky pylové sezony

TIP: Skvělým pomocníkem pro alergiky jsou čističky vzduchu s účinným HEPA filtrem, které odstraňují škodliviny – vedle pylů také roztoče, plísně, kožní buňky zvířat a řadu dalších nečistot, způsobujících zdravotní komplikace.

TIP: Na webovém portále Státního zdravotního ústavu naleznete řadu důležitých informací, které vám v době pylové sezony mohou pomoci – například pylový kalendář s přehledem, v jakých měsících kvetou jednotlivé rostliny, pylový monitoring, ale také odkazy na užitečné stránky pro alergiky. Díky tomu snadno zjistíte, kdy dochází k vrcholu výskytu pylu, jenž vám působí komplikace, a můžete se na příchod jeho sezony „vyzbrojit“. Podívejte se na www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ pylovy-monitoring.

TIP: Pokud máte domácího mazlíčka, pravidelně vyčesávejte jeho srst. Ideální řešení představuje samočisticí kartáč na srst, který stiskem tlačítka nasaje chlupy zachycené v kartáči do vysavače, takže se nečistoty nerozptýlí do prostoru.

TIP: Pro úklid volte vysavač vybavený kvalitním HEPA filtrem, který zachytává alergeny, nevíří je dále v ovzduší, ale vyfukuje čistší vzduch. Vhodný je tyčový akumulátorový přístroj, s nímž se dostanete i na těžko dostupná místa, a díky různým nástavcům můžete vysávat i zapadlé kouty nebo usazený prach a pyl na nábytku.

Zdroj: Časopis Překvapení