Jarní horoskop: Které znamení prožije romantiku a komu zbydou oči pro pláč?

Sluníčko začíná vystrkovat paprsky, teploty se zvedají a láska vykukuje na každém kroku. Ženy zkracují sukně a muži odhalují svaly. Kdo potká během letošního jara romantickou lásku a kdo zase zůstane sám?

Komu letos na jaře zůstanou oči pro pláč, protože opět nenajde svou druhou polovičku? Kdo ale naopak zažije nejromantičtější jaro svého života a zamiluje se? Vše záleží na tom, jaké jste znamení a co právě o něm říkají hvězdy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pokud se konečně otevřete lásce a začnete si věřit, čeká vás romantické léto, na které budete dlouho vzpomínat. Berani jsou od přírody romantici, tudíž je tím pravým překvapením večeře při svíčkách a klidně i nějaká romantická básnička nebo písnička. Flirtování a adrenalin nejsou nic pro ně.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ač se to nemusí zdát, Býk je nejromantičtějším znamením zvěrokruhu, proto na lásku opravdu čeká. Letos se mu ale nezadaří. Je to hlavně kvůli atmosféře strachu z koronaviru, protože seznamování je obtížnější než v jiných letech. Býci si ale také přijdou jednou na své, jen musí vytrvat. Možná to bude už příští jaro, hodně to záleží na tom, zda z Berana konečně přestane tolik čišet zoufalství ze samoty, to totiž není příliš sexy.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci se mohou na nějakou tu romantiku opravdu těšit. Jelikož rádi mluví a jsou vždy v popředí, společnost je miluje a oni toho často zneužijí ve svůj prospěch. Umí toho druhého doslova ukecat. Není pro ně nic snazšího, než dostat toho, koho opravdu chtějí a prožít s ním romantické dobrodružství. Letos v květnu to znamená více komplikací, protože zahrádky restaurací, kde Blíženci většinou loví, se otevřely až nyní.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Raci mají velký úsměv, upřímné oči a plné rty, které jsou neuvěřitelně sexy. Se sváděním tedy rozhodně problém nemají. Jde spíš o tom, že jim vztah nikdy nevydrží. Rak se totiž rád cítí svobodný a nikdy do vztahu nedá vše. Toto jaro by se ale mohlo všechno změnit a Raci by se mohli doopravdy zamilovat.

Když se Lev zamiluje, má vždy pocit motýlů v břiše. Zdroj: Pixabay

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lev často ve vztahu pochybuje sám o sobě, myslí si, že nemá na lásku ani romantiku nárok. Není to však pravda. Lvi jsou velmi okouzlující lidé, kteří by si klidně mohli dovolit žít život bez přetvářky a rozhodně nemají zapotřebí o sobě pochybovat. Když se Lev zamiluje, má vždy pocit motýlů v břiše.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panna je šťastná, zadaná a po žádné romantice nekouká. Bohužel ale osud tomu bude chtít jinak a Panna se nyní v květnu seznámí s někým, kdo jí změní život. Není důležité, zda to bude napořád. Romantika to ale bude zaručeně. Je nutné dávat si pozor, aby váš partner na nic nepřišel, neodpustil by vám.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy už na lásku nevěří, tolikrát se spálily, že už žádnou ani nechtějí a nehledají. Ona si ale najde je. A to letos na jaře. V květnu to bude vypadat jako kamarádství, v červnu se začnou poznávat a přes léto se vyklube úplně nový vztah, který by mohl při vzájemné toleranci vydržet.

Jako z romantické telenovely bude jarní láska Štírů Zdroj: Pixabay

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Jako z romantické telenovely bude jarní láska Štírů. Zamilují se na první pohled a i jejich protějšek z nich bude nadšen. Souznění tedy proběhne po všech stranách. Po euforii naštěstí zklamání nepřijde a z nevinného flirtu vznikne opravdový a láskyplný vztah. Nejvíce by jim to klapalo s Vodnářem.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Už dlouho Střelci hledají někoho, kdo by je obejmul, když jim je smutno, povzbudil, když se cítí zle nebo pohladil, když nemají nejlepší den. Tento měsíc by se jim to mělo podařit. Někdo na ně totiž čeká. Možná není tak úplně neznámý, stačí tedy pořádně otevřít oči a zamyslet se, kdo by nemusel být jen kamarád.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozoroh je velmi tvrdohlavé znamení, díky čemuž mu také často ztroskotá vztah. Někdy by měl trochu slevit ze svých požadavků a standardů, jinak se taky klidně může stát, že zůstane navždycky sám. Až se Kozoroh jednou doopravdy zamiluje, bude život s ním jako pohádka. Musí to ale být opravdu ta pravá láska, nic jiného s ním nehne.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáře romantika čeká až v létě. V květnu si budou ještě myslet, že je letos láska opět mine, ale není to tak. Bude to léto vašeho života! Párty, láska, sex, dobrodružství. Na nudu rozhodně zapomeňte a připravte se na takové chvíle, jaké si jen stěží umíte představit. Čeká vás čas, na který budete vzpomínat do konce života.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zadané Ryby by se mohly dočkat snubního prstenu. Nebudou to vůbec čekat, o to bude tento okamžik romantičtější a dokonalejší. Ryby chtějí rodinu co nejdřív, proto se nyní mohou těšit na šťastné období, které si budou náležitě užívat. Pokud stihnou svatbu ještě letos, příští rok budou ženy v tomto znamení těhotné.

