Chcete být i teď na jaře zdraví a v plné síle? Vyrazte do přírody a nasbírejte si první jarní léčivé rostliny!

Konečně nastoupilo po dlouhé zimě jaro a příroda se probouzí k životu. Jedná se však také o období, kdy je nutné dopřát našemu tělu jistou očistu a pravidelně mu dodávat vitamíny a blahodárné látky. Díky tomu v něm rozproudíte tolik potřebnou energii. Využijte k tomu sílu jarních bylinek. Které teď rostou a proti jakým chorobám vás obrní?

Sedmikráska obecná (Bellis perenis)

Jednou z prvních jarních květin, které nás na jaře potěší svými květy je drobná sedmikráska neboli lidově chudobka. Obsahuje užitečné saponiny, třísloviny, hořčiny, sliz, organické kyseliny, flavonoidy a důležité minerální látky.

Sedmikráska vám dokonale pomůže s nepříjemným kašlem a uspíší odkašlávání. Můžete ji také využít na záněty v ústní dutině, nebo na zlepšení stavu pokožky, vlasů a nehtů. Díky obsaženým antioxidantům napomáhá tato bylinka i s vylučováním nadbytečné vody a kyseliny močové z těla. Sedmikráska vám efektivně pomůže i s překyseleným organismem. Stačí, když si necháte vylouhovat 1 polévkovou lžíci sušených sedmikráskových kvítků v 250 ml převařené vody a dopřejete si hrnek čaje po dobu 14 dní, a to třikrát denně.

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in I populární pampeliška je jarní bylinkou s výborným očistným účinkem.

Pampeliška lékařská (Taraxacum officinale)

I populární pampeliška je jarní bylinkou s výborným očistným účinkem. Sbírá se nejen květ, ale i kořen a listy. Rostlina obsahuje vitamíny B a C, hořčiny, fytosteroly, sliz, třísloviny, éterické oleje, živice, kyselinu křemičitou, cholin, flavon a xantin.

Pampeliška se často využívá do močopudných čajových směsí, podporuje správnou činnost jater a žlučníku a přispívá ke kvalitní látkové výměně a dobrému trávení. Mléčnou tekutinu, která vytéká z pampelišky při utržení, lze využít jako pomocníka při odstraňování bradavic. Potírejte postižené místo dvakrát denně, a to do doby, než útvar zcela zmizí.

close info Profimedia zoom_in Stejně tak můžete využít účinků užitečné kopřivy, která je známá tím, že dokonale čistí krev.

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Stejně tak můžete využít účinků užitečné kopřivy, která je známá tím, že dokonale čistí krev. Vzácná je svým vysokým obsahem vitamínů C, B a D, ale významné jsou i látky jako železo, fosfor, chlorofyl, flavonoidy, třísloviny, kyselina křemičitá a rutin.

Kopřivy napomáhají správné látkové výměně a podporují ledviny ke zvýšenému vylučování moči. Díky tomu přispívají k normální funkci nejen močových cest, ale i prostaty. Pokud si budete kopřivy dopřávat pravidelně, zlepší vám nejen trávení, ale i vyprazdňování střev. Bylinka vám pomůže i s léčbou v nepříjemné dny, bolavých kloubů a problémy s vlasy. Díky obsahu kyseliny křemičité zpevňuje vlasové vlákno.

