Na ztučnělá játra pomáhá nejen ostropestřec. Tyto bylinky jsou ještě účinnější

Máte problémy s játry nebo se obáváte ztučnění čili steatózy? Zdraví jater je důležité pro každého z nás. Pokud chcete játra preventivně pročistit, podpořit jejich funkci a uzdravení, můžou vám také pomoci bylinky. Víte, které léčivky játrům prospějí?

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, nemoci.vitalion.cz, bylinkopedie.cz

Máte zdravá játra?

Co jsou to ztučnělá játra? Netýká se to náhodou jen alkoholiků? Bohužel netýká! Ano, lidé, kteří holdují alkoholu na ztučnělá játra jistě trpí více než jiní, ale takzvaná steatóza se může objevit i u dětí, které určitě alkohol nepijí. Na vině může být obezita, nefunkční metabolismus tuků a řada onemocnění, kam patří například také cukrovka. V západních zemích je však nejčastěji ztučnění jater důsledkem přejídání se.

Ztučnění jater může mít různé příčiny, lze však vyléčit, dokud nezačnou cirhotické změny. Zdroj: Profimedia

Ztučnění jater lze zcela vyléčit

I když může být ztučnění jater provázeno různými příznaky jako je střídání průjmu a zácpy, nevolnost a zvracení či žloutenka, na problém se většinou přijde až například při předoperačním vyšetření.

Důležité je také vědět, že ztučnění lze odvrátit bez permanentního poškození jater. Pokud se nerozvinula cirhóza, návrat do normálu je možný díky abstinenci a úpravě životního stylu. K tomu mohou podle vědců také pomoci bylinky, které přímo cílí na uzdravení a očistu jater. Které jsou nejlepší?

Ostropestřec mariánský je léčivka, která se používá na pročištění a podporu funkce jater. Zdroj: Shutterstock.com

Které bylinky uleví játrům?

Pro zdravá játra se hodí nejrůznější léčivky. Ostropestřec mariánský je na špici doporučených bylin jako vynikající prostředek pro prevenci cirhózy, a to je právě ono. Napomáhá játrům k očistě, zlepšení funkce a rychlejšímu uzdravení. Proto se můžete dočíst, že se používá při žloutence či mononukleóze. Je to díky silymarinu, který se nachází v semenech ostropestřce.

Nasbírejte si kořen pampelišky, udělá s vašimi játry i ledvinami zázraky. Zdroj: Profimedia

Detoxikační vlastnosti a očistu těla vám zajistí i kořen pampelišky. Používá se buď samostatně nebo v bylinných směsích.

Stejně skvělá je také čekanka obecná nebo chcete-li cikorka. Máte-li rádi meltu, zařaďte ji do svého pitného režimu. Kořen si teoreticky můžete nasbírat, ale stejně jako u pampelišky je to v praxi náročnější, než se může zdát. Navíc všechny tyto bylinky koupíte i v lékárně nebo online, nejsou drahé.

Čerstvě sklizený kořen čekanky obecné - Radix cichorii. Zdroj: EKramar / Shutterstock.com

Mezi bylinkami očišťujícími játra patří také kořen černého rybízu nebo jablečník také tyto dva bylinné prostředky léčí játra a žlučník a podporují jejich pročištění.