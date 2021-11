Které bylinky zabrání usazováni tuku v játrech? Stačí z nich udělat čaj

Ztukovatěním jater trpí okolo 25 % populace. Souvisí to s obezitou, cukrovkou 2. typu nebo nadměrným přísunem potravy. I když játra nebolí, neznamená to, že jsou zdravá. Na co si dát pozor a jaké bylinky podpoří jejich kondici?

Játra

Játra jsou pro náš život klíčová. Během minuty přefiltrují až dva litry krve. Z ní odstraňují škodlivé, odpadní a cizorodé látky. V tomto jedna a půl kilovém orgánu vznikají také látky bílkovinné povahy, které jsou nutné ke srážení krve, hojení ran, ke správné funkci imunitního systému nebo přenosu železa. Játra produkují také některé hormony, jiné zase likvidují. Mimo jiné v sobě uchovávají glykogen, tuky, vitamíny a minerály. Ty pak dokáží přeměnit na další základní látky, jež slouží k obnovení buněk a tkání. Zajímavostí je, že játra mají úžasnou schopnost regenerace a dokáží dorůst, i když zbude jen 25 % tkáně.

Ztukovatění jater

Nealkoholovým ztukovatění jater (NAFLD) neboli steatózou trpí v Evropě průměrně každý čtvrtý obyvatel. Vzniká, když se v jaterních buňkách začne hromadit příliš mnoho tuku. Játra obalená tukem ztrácejí schopnost regenerovat. Časem nemoc pokračuje do zánětlivého stádia (tuková steatohepatitida) a následně jaterní cirhózy. Projevy ztukovatění jater nejsou bolestivé. Pacienti si obvykle pouze stěžují na únavu, poruchy pozornosti, tlak pod pravým žebrem, pocit těžkosti a časté nadýmání. Aby byla tato nemoc diagnostikována, je nutné ultrazvukové vyšetření břicha nebo provedení laboratorních testů. Ztukovatění jater je úzce spojeno s obezitou, cukrovkou a metabolickým syndromem. Při léčbě je třeba dodržovat zásady zdravého životního stylu. Pozitivní vliv na zdraví jater a odstraňování toxinů mají také bylinky.

Nealkoholovým ztukovatění jater (NAFLD) neboli steatózou trpí v Evropě průměrně každý čtvrtý obyvatel. Zdroj: Profimedia.cz

Játra a bylinky

Některé studie naznačují, že bylinky mají schopnost snížit množství jaterního tuku, a také snížit riziko šíření jaterních onemocnění.

Ostropestřec mariánský

Tento bodlák má schopnost inhibovat volné radikály, jako jsou ethanol, acetaminofen a tetrachlormethan. Snižuje také inzulinovou rezistenci, zánět a poškození jater u lidí s NAFLD. Účinné látky obsažené v ostropestři také zpevňují strukturu membrán jaterních buněk, čímž zvyšují jejich odolnost. Také stimulují jejich obnovu a tím podporují celkovou regeneraci jater. Pokud chcete ostropestřec užívat jako čaj, nezalévejte ho vodou, jež překročila 40 °C. Vysoké teploty totiž ničí silymarin, nejcennější látku, kterou plod ostropestřce mariánského obsahuje. Největší účinek mají čerstvě nadrcená semena, jež přímo zkonzumujete a zapijete vodou.

Slanobýl chlumní

Slanobýl je hojně využívaný v lidovém léčitelství v Rusku, v Asii a severní Africe. Zpracovávají se především jeho semena a mladé výhonky. Má blahodárný vliv na trávící orgány, podporuje trávící procesy a ovlivňuje množství tuků a cukrů. Bylina, která chutná slaně, regeneruje játra tím, že pomáhá obnovovat jaterní buňky a odstranit škodliviny a jedy z těla. Slanobýl působí také na cévy, zlepšuje zrak, upravuje hladinu cholesterolu v krvi a napomáhá redukci hmotnosti. Čaj si připravíte z 1-2 lžiček sušené byliny, kterou zalijete 250 ml vroucí vody. Nechte 20-30 minut louhovat, přeceďte a popíjejte. K ochraně jater si dopřejte jeden šálek denně po dobu jednoho měsíce. Poté kůru na 3 měsíce přerušte.

Slanobýl je hojně využívaný v lidovém léčitelství v Rusku, v Asii a severní Africe. Zdroj: Profimedia.cz

Kurkumovník dlouhý

Kurkuma a její aktivní látka kurkumin patří mezi nejúčinnější léky vůbec. Působí jako silný antioxidant, má protizánětlivé vlastnosti a upravuje hladiny cholesterolu v krvi, čímž napomáhá k udržování správné funkce jater a kardiovaskulárního systému. Preventivně účinkuje i při léčbě kloubů. „Protizánětlivé účinky kurkuminu působí proti akutní i chronické bolesti, chrání chrupavku a pomáhají ke zvýšení hybnosti,“ říká MUDr. Jakub Holešovský, lékař z nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Také stimuluje tvorbu žluči, čímž do jisté míry chrání před vznikem žlučníkových kamenů. Kurkumu si dopřejte 2-3 krát denně po dobu 4 týdnů. Stačí, když půl čajové lžičky prášku kurkumy se špetkou černého pepře rozmícháte ve vodě nebo v mléce.

