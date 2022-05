Co byste měli udělat v květnu podle čínské medicíny pro svá játra

Čínská medicína je léčebný systém starý již několik tisíc let, podle kterého je nutné udržovat v naprostém zdraví pět vnitřních orgánů. Jedná se o srdce, játra, slezinu, plíce a ledviny. Proto je nutné chovat se k nim s úctou a dopřávat jim to nejlepší.

Tradiční čínská medicína

Základem této vědy je myšlenka, že tělem proudí vitální energie, životní síla nazývaná čchi. Tvoří ji energie jin a jang, které by měly být v naprosté harmonii. Jakmile jsou delší dobu v nesouladu, dochází ke vzniku různých onemocnění. Proto je nutné žít zdravým způsobem bez stresu, s dostatkem pohybu a vhodné stravy. Právě teď na jaře byste měli dodat vitalitu svým játrům, které si zaslouží po zimě očistu a bývají v tomto období nejvíce ohrožena. Květen je na to naprosto ideální. Zbavíte se nejen únavy, stresu a mnohých nepříjemných bolestí, ale i vyrážek a ekzémů. Dopřejte si potraviny, které vaše játra pročistí a znovu nastartují.

Vlašské ořechy přispívají k detoxikaci celého těla a játra dokonale zbavují škodlivin. Zdroj: shutterstock.com

Játra jsou orgán, který nebolí

Tento životně důležitý orgán má značnou regenerační schopnost a velice k ní přispívá teplo a klid. Nejcitlivější jsou mezi jednou a třetí hodinou ranní. V té době jim dopřejte hluboký spánek a relax. Určitě byste neměli konzumovat alkohol. Přestože budete mít játra přetížená, nebudou vás bolet. Jeho nedostatky a oslabení se projeví jinde v těle. Čínská východní nauka spojuje játra zejména s očima, nehty, šlachami a se svaly. V oblasti emoční roviny pak s hněvem a jistou podobou agrese.

Játra jsou největším vnitřním orgánem

Játra jsou jedinou částí těla, která je jak orgánem, tak i žlázou a plní v našem organismu řadu důležitých funkcí. Zastávají podstatnou roli v souvislosti s látkovou výměnou a metabolismem. Kromě toho, zde probíhá proces tak důležité detoxikace. Játra produkují žluč a některé hormony, jiné zas likvidují jako například inzulin. Dá se říct, že játra v těle zásadně ovlivňují téměř všechny procesy.

Žijte zdravě a s úsměvem na tváři

Častokrát si ani neuvědomujeme, jak si ničíme zdraví třeba kouřením a alkoholem, nadměrným užíváním léků či uměle zpracovanými potravinami. Játra jsou pak přetížená a nemusí fungovat tak, jak mají. Vylaďte to potravinami, které umějí stimulovat přirozenou schopnost jater vylučovat z našeho těla toxiny. Co byste do svého jídelníčku měli pravidelně zařadit?

Za hořké byliny vám játra poděkují

Většina hořkých bylin obsahuje hořčiny, které jsou pro játra, ale i pro žlučník neskutečně prospěšné. Patří mezi ně například pelyněk, řepík, zeměžluč nebo jablečník. Výborný je i ostropestřec nebo list i kořen pampelišky. Popíjejte z nich pravidelně čaj. Perfektně funguje i zelený čaj, který dokáže odstranit z jater nahromaděný tuk a obnovuje tak jejich správnou funkci. Zároveň vám ochrání tento orgán před toxiny a urychlí trávení.

Vlašské ořechy

Ořechy skvěle přispívají k detoxikaci celého těla a játra dokonale zbavují škodlivin. Obsahují významné aminokyseliny, vitamíny a omega 3 mastné kyseliny. Kromě jiného okysličují krev. Proto si každý den dopřejte alespoň hrstku vlašských ořechů.

Avokádo

Jestliže budete konzumovat avokádo dvakrát týdně, tak si během měsíce můžete poškozená játra opravdu velmi znatelně vyladit do lepší kondice. Zelené ovoce chrání játra před toxickým přetížením a výborně posiluje čisticí schopnost jater.

Česnek

Hlavními přednostmi česneku jsou schopnost odplavovat toxiny z těla, ochrana jater před případným opotřebením a rychlejší detoxikace celého organismu. Dopřávejte si tedy často i čerstvý česnek, ten je totiž nejúčinnější.

Kurkuma obsahuje velké množství kurkuminu, který napomáhá léčbě všech možných zánětů. Zdroj: shutterstock.com

Ostropestřec mariánský

Známá bylinka je pro játra velmi významná, protože tělo zbavuje mnohých chemických jedů. Zároveň dává játrům jistou ochranu a podporuje obnovu jaterních buněk. Zároveň ostropestřec tlumí bolest a urychluje léčbu zánětů. Dokonale také zlepšuje odtok žluče z jater do střev, kde pozitivně ovlivňuje trávení tuků.

Kurkuma

Vzácné koření obsahuje velké množství kurkuminu, který napomáhá léčbě všech možných zánětů, což má příznivý vliv na játra a regeneraci jejich buněk.

Zdroje: www.mannamydlo.cz, www.zheng.cz, www.celostnimedicina.cz