Jak vyčistit játra, kůži a plíce: Naše babičky to dělaly přirozeně tím, co jedly

Je detox opravdu potřeba? Odborníci upozorňují, že namísto bylinných kúr či specializovaných prostředků hlásajících velkými písmeny DETOX, bychom se měli soustředit na potřeby svého těla. Ono samo se dokáže báječně postarat o detox v našem těle. Podpořit jej v této činnosti rozhodně můžete, nicméně základem je to, co jíte. Jak vyčistit jatra, plíce i kůži?

Zdroje: www.celostnimedicina.cz

Je libo jarní detox?

Toxiny jsou jedním z klasických jarních témat, jako kdyby snad byla ta zima jedovatá. Je detoxikace nutná či vhodná? Jak fungují naše játra, která hrají prim v odstraňování škodlivin z našeho organismu a co s tím můžete dělat?

Toto téma probírá výživový specialista Petr Havlíček s Romanem Vaňkem v seriálu Rozum v troubě:

Nejsou to však jen játra, která bojují za očistu organismu od škodlivin. Rozhodně jsou to také plíce i náš největší orgán, což je pokožka těla, ale také lymfatický systém či ledviny.

Pro podporu očisty organismu pijte čas z ostropestřce, ale nezapomeňte také na hydrataci, pohyb, stravu i spánek. Zdroj: Lunov Mykola / Shutterstock

Co je detox plic?

I v jejich případě platí to, co říká výživový specialista, nicméně stav plic se samozřejmě odvíjí od toho, co dýcháme a dobrovolně vdechujeme. Řeč je o životním prostředí a kouření. Naše plíce se nemusejí potýkat jen se znečištěným vzduchem, ale také se zplodinami vznikajícími při zapálení cigarety či její elektronické podoby. Ta minimalizuje vdechování škodlivin, avšak ani toto kouření rozhodně nelze označit jako zdravé.

Kouření ma dramatický vliv na plíce. Zdroj: Shutterstock

Jak vyčistit plíce?

Plicím můžete pomoci nejen zlepšením kvality vdechovaného vzduchu a odepření si cigaret, ale také fyzickou aktivitou, která napomůže orgán prokrvit a zvýší funkčnosti i schopnost zbavit se toxinů. Vhodná potrava, ale také bylinky mohou přirozeně podpořit plíce, a proto můžete také inhalovat vůně eukalyptového či rozmarýnového oleje a máty, do jídla přidávejte nejen rozmarýn, ale také zázvor. Celostní medicína doporučuje i hořčici, chilli, křen, tuřín či černý kmín.

Eukalyptový olej vám může pomoci s očistou plic, důležitější je však skoncovat s kouřením či pobývat na čerstvém čistém vzduchu. Zdroj: Profimedia

I kůže si žádá detox

Jak už bylo řečeno, kůže je naším největším orgánem a překvapivě často ji opomíjíme. Nejde o to, zda bychom měli používat kosmetické přípravky, které vizuálně zlepšují pružnost či jemnost. Kůži daleko více prospívá dobrý pitný režim, ale také například saunování, suché i jiné masáže či dostatek spánku, které se přímo odrážejí na stavu pokožky, stejně tak jako nevhodné kouření a konzumace alkoholu.

Také saunování patří ke zdravému životnímu stylu. Nemusí však vyhovovat každému. Zdroj: MaskaRad / Shutterstock.com