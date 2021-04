Bílý povlak či skvrny na jazyku nepodceňujte. Mohou signalizovat vážné choroby

Naše tělo nám umí dát najevo, co se s ním děje. Pozorný diagnostik se tak v mnoha případech obejde bez drahých vyšetření specializovanými přístroji. Stačí si jen pacienta pořádně prohlédnout. Podívat se musí určitě na jazyk, protože právě ten umí řadu možných zdravotních potíží velmi rychle signalizovat. Takže pokud začne vypadat jinak než obvykle, zpozorněte.

Snad si vybavíte onu legendární scénu z kresleného seriálu Mach a Šebestová, když se tihle dva snažili pomoci Horáčkovi zatočit s angínou. Mimo jiné Šebestová musela Horáčkův jazyk vydrhnout rýžovým kartáčem, aby už nebyl bílý. Proč? Právě bílý jazyk může být signálem přicházejících nebo již existujících zdravotních komplikací. Lékař při vyšetření po vás nechce vypláznout jazyk jen proto, aby lépe viděl do krku. Zkušený pozorovatel často z jazyka pozná víc, než se může na první pohled zdát.

Pravidelné čištění jazyka

Jazyk je dobré pravidelně čistit Zdroj: kei907 / Shutterstock.com Během dentální hygieny nebo i během preventivních prohlídek u zubaře býváme často upozorňováni na nutnost jazyk si pravidelně čistit. Existují na to speciální stěrky, případně některé zubní kartáčky nabízí hrubší povrch zadní strany své hlavy. Jazyk bychom si měli čistit alespoň jednou denně, v nejhorším případě několikrát týdně. Také na jazyku se totiž mohou zachytávat drobné částečky jídla a spolu s nimi bakterie. Pravidelným čištěním jazyka tak přispějete k předcházení infekcím ústní dutiny. Běžný bílý povlak jazyka kartáčkem snadno odstraníte. Pokud ale i po čištění zůstává bílý, pozor. Může to být signál, že s vaším tělem není něco v pořádku.

Signál kvasinkové infekce

Když s kouřením skoncujeme, v našem těle nastane řada pozitivních změn. Zdroj: Nuttaphong Sriset / Shutterstock.com Jakmile začne být bílý povlak jazyka silnější a jde hůře odstranit, může to být příznak nějaké probíhající infekce, zejména kvasinkové. Podobné infekce v ústech se mohou objevovat například v důsledku léčby antibiotiky. Ty totiž likvidují nejen škodlivé bakterie, zahubí i normální bakteriální mikroflóru v těle. Díky tomu se často rozhodí bakteriální rovnováha v našem organismu. Bílý jazyk může znamenat také zhoršenou funkci trávicího aparátu. Zkuste trochu upravit životosprávu, pít a jíst o něco zdravěji, vše by se mělo vrátit do normálu. Ne náhodou mají výrazně bílý jazyk (na rozdíl od zubů) kuřáci či alkoholici.

Rakovina, ale i HIV

Úprava životosprávy a pravidelné čištění jazyka by mělo během pár dní zaručit zase hezky růžový jazyk. Jinak nastává čas přece jen trochu znervóznit. Jakmile začnou být bílé části jazyka ostřeji ohraničené, odolné vůči čištění a spíše se rozšiřují, než aby se zmenšovaly, může jít o situaci mnohem závažnější. Je to signál, že sliznice jazyka je postupně nahrazena jinou, odolnější, která časem začne rohovatět. To už může být skutečně velký problém. Mohlo by se totiž jednat o tak zvanou leukoplakii, která někdy signalizuje počínající karcinogenní změny. Rozvoj rakoviny jazyka pak může být opravdu rychlý. Aby toho nebylo málo, zjistilo se navíc, že leukoplakie se častěji vyskytuje u lidí nakažených virem HIV. Proto se rozhodně vyplatí nechat se otestovat i na tuto nemoc.

Ani červený není výhra

Barva jazyka je důležitým vodítkem při diagnóze Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com Jazyk úplně zdravého člověka by měl být růžový s občasnými světlejšími skvrnkami. Pokud jazyk není růžový, ani bílý, ale jasně rudý, signalizuje podráždění. Občas se objeví po nějakém velmi ostrém jídle, v tom případě za chvíli zmizí. Jinak ale může jít o signál, že vám chybí některé důležité vitamíny, hlavně kyselina listová, vitamín B12 nebo železo. Stejně tak by ale mohlo jít i o projev probíhající streptokokové infekce. Jakmile se na jazyku objevují jasně rudé ostře ohraničené skvrny, změřte si teplotu. Pokud se totiž přidá i horečka, možná máte spálu, což je poměrně závažné onemocnění vyžadující léčbu antibiotiky a někdy i hospitalizaci.

Tmavě červenou až fialovou barvu má jazyk lidí trpících dechovou nedostatečností, může to být signál i rozvíjejícího se zápalu plic. Úplně fialový jazyk by vás už měl přimět k okamžitému vytočení čísla 155, tedy rychlé záchranné služby. Obvykle se totiž takto zbarvuje jazyk lidí postižených infarktem myokardu či mrtvicí. V každém případě, rozvod kyslíku po těle podle všeho nefunguje a jde skutečně o minuty.

Žlutá rovná se žlučník

Ani těmito odstíny možná zbarvení jazyka nekončí. Jakmile se na něm začne objevovat žlutavý povlak, někdy až přecházející do hnědé, určitě zamiřte na vyšetření žlučníku, případně jaterní testy. Často se totiž objevuje u lidí se zvýšenou hladinou cholesterolu nebo sníženým vylučováním žluči. Převládající hnědá až černá barva jazyka pak signalizuje nedostatek dalšího z vitamínů řady B, tentokráte B3.

