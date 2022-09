Co se stane, když zakroutíte jazykem 10x denně? Tajné triky krásy našich babiček

Pokud chcete mít pleť co nejdéle bez vrásek, zkuste pár jednoduchých cviků a používejte při nich aktivně jazyk. Velmi brzy ucítíte, že jde o životabudič, který ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i pevnější obličej.

Stejně tak jako v jiných částech těla, tak i v obličeji dochází s věkem k postupnému ochabování svalů kolem rtů. Časem se to začne týkat i svalů jazyka. Jde o část těla, která není moc na očích, ale je nesmírně důležitá pro náš plnohodnotný život.

Díky němu mluvíme, vychutnáváme, a dokonce s ním můžeme i cvičit, aby byl po celý náš život v kondici a mohl plnohodnotně plnit svou funkci. A jeho pravidelný pohyb prospívá i kvalitě vaší pleti, která může být dlouho bez zbytečných vrásek.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Začněte uvolněním ramen

Nikdy nezapomínejte na to, že nezdravé napětí v obličeji často souvisí i se zatuhlými rameny. Několikrát za den si proto v klidu „postojte“ či „poseďtě“ a párkrát se zhluboka nadechněte a posléze vydechněte. Myslete přitom na svá ramena a s každým výdechem je uvolňujte směrem dolů, posazujte je v představách do vašich lopatek, které by měli být také uvolněné a v co nejnižší poloze. Můžete si s nimi i zakroužit a lehce je prohřát, zlepší se jejich prokrvení.

Určitě jste již slyšeli o obličejové józe. Jde o velice populární, a hlavně účinné cvičení, které vás ochrání před plastickými operacemi. Zdroj: Profimedia

Nenechte jazyk zlenivět a cvičte s ním

Určitě jste již slyšeli o obličejové józe. Jde o velice populární, a hlavně účinné cvičení, které vás ochrání před plastickými operacemi. A když si dáte pár lekcí se školeným lektorem, můžete odpovídající cviky dělat sami několikrát během dne. Je to docela zábava a určitě se u toho i nasmějete! Největší odměnou vám však bude po několika týdnech pravidelného cvičení pohled do zrcadla. Uvidíte, že metoda je účinná.

Koukejte se na svůj jazyk

Když položíte ruce na spánky, dochází k tlaku, který podporuje vyhlazování vrásek. Zároveň otevřete ústa do co nejširší pozice a vystrčte jazyk tak daleko, jak je to jen možné. Vydržte v této poloze zhruba 60 sekund. Cvičení redukuje nafouklé oči a oteklou tvář.

Roztančete svůj obličej a budujte si na něm svaly

Pokud vám vadí, že se vám dělají při úsměvu kolem rtů hluboké vrásky, není to o tom, že byste se měli přestat usmívat. Díky tomu totiž posilujete lícní sval. Vznikající vrásku byste měli vyhladit zevnitř, a pomůže vám k tomu váš jazyk. Přejíždějte jím zevnitř linii úsměvu. Vždy na každé straně přilepte jazyk na inkriminovaná místa a dělejte jím malé kroužky po směru a pak proti směru hodinových ručiček.

Dejte vale dvojité bradě

Pro zpomalení procesu vzniku takzvané druhé brady vám pomůže cvičení s horními svaly jazylky. Přitiskněte jazyk k hornímu patru v ústech a po chvíli povolte.

Pro zpomalení procesu vzniku takzvané druhé brady vám pomůže cvičení s horními svaly jazylky. Zdroj: shutterstock.com

I jazyk potřebuje náležitý strečink

Nikdy nezapomínejte na protažení celého obličeje. Stačí, když vytřeštíte oči, pootevřete ústa a plně vypláznete jazyk. Můžete si při tom vydat i sobě charakteristický zvuk. Protáhnete tak každý sval obličeje. Tento pohyb opakujte 10x v několika vteřinových intervalech.

Zdroje: www.eotazky.cz, www.styl.instory.cz, www.idnes.cz