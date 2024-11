Čínská či asijská jídla rozhodně nejsou tak nezdravá, jak se mnozí domnívají. Jak už to tak bývá, důležité je, kdo a jak je připraví.

Milujete čínu, ale obáváte se o zdraví?

Jsou asijská nebo konkrétně čínská jídla opravdu zdravá nebo naopak? O tom, co všechno se dává do jídel ve stáncích, ale i restauracích, máme často smíšené pocity. Jak je to ale doopravdy? Co říkají studie, rozbory a zjištění odborníků?

Co říká na instantní polévky Yum Yum autor z YouTube kanálu zasvěceného jídlu a ochutnávkám s názvem JdemeŽrát, se můžete podívat v následujícím příspěvku.

Zdroj: Youtube

Obávané nezdravé ingredience v čínských pokrmech

Nicméně, instantní jídla nereprezentují dobře kategorii čínských či asijských pokrmů vařených z čerstvých ingrediencí či běžných polotovarů používaných v restauracích. Jaké jsou ty nejčastější obavy, které provázejí konzumaci čínských pokrmů?

Především jde o již dávno překonanou, ale v našich myslích neustále přítomnou obavu o takzvaný glutaman čili glutamát sodný. Rozhodně nepředstavuje takové zlo, jak se lidé často mylně domnívají. „Glutamátový podvod“ nebo spíše kontroverzní označení glutamanu jako škodlivého a zdraví ohrožujícího dochucovadla a syndrom asijských restaurací, je patrně dílem doktora Howarda Steela, který v roce 1968 pod falešným jménem zaslal dopis líčící možná rizika používání glutamanu a konzumace asijských jídel do New England Journal of Medicine.

Z výsledků mnohých následných studií však vyplynulo, že glutaman je bezpečný. Dochucovadlo s výrazně masovou chutí může být škodlivé, pokud je konzumováno ve velkém množství, mohou na něj reagovat také citlivé osoby jako jsou alergici. Nicméně je rozhodně bezpečnější než například sůl.

Na japonské univerzitě Tottori dokonce dospěli vědci k velmi zajímavým výsledkům u pacientů postižených demencí, kterým záměrně podávali v jídle 3x denně 0,9 gramu glutamanu. Pro potřeby této studie publikované v roce 2019 pod názvem „Efekt glutamanu sodného“ vědci sledovali 159 pacientů s demencí, které rozdělili do dvou skupin.

Členům jedné ze skupin pak po dobu 12 týdnů podávali jídla obohacená o glutaman. Po uplynutí této doby byli pacienti sledováni ještě celý měsíc a testy kognitivních schopností byly provedeny pro srovnání na začátku i konci studie. U skupiny, která konzumovala glutaman, došlo k výraznému zlepšení kognitivních schopností nemocných.

Tato studie byla jednou z prvních a po ní následovala celá řada dalších, které zkoumaly vliv glutamanu na kognitivní funkce a demenci. Obecně jde o to, že glutamát hraje klíčovou roli v normálních synaptických funkcích, deregulace vede ke zhoršení a progresi demence. Zdá se tedy, že glutaman může i vyloženě pomáhat.

Další z obávaných dochucovadel čínské kuchyně je také sójová omáčka. Také tuto typickou pochutinu mnozí vnímají jako obrovský problém. U sójové omáčky je to právě vysoký obsah soli, nicméně existují i výrobky se sníženým obsahem sodíku, které si dnes můžete běžně koupit.

Kromě obávané soli jde o produkt vzniklý fermentací sójových bobů. Tradičně vyráběné omáčky obsahují množství antioxidantů, jsou dobře stravitelné a podporují zdraví také díky přítomnosti probiotik. Samozřejmě i sója či přidaná pšenice jsou alergeny, které mohou citlivým osobám působit potíže.

Nezdravá čínská jídla najdete v řetězcích s občerstvením

Tak jako fast foody obecně, tedy i tyto řetězce a provozovny poskytující asijská a čínská jídla mohou trpět stejnými nešvary jako všechny ostatní stánky rychlého občerstvení. Smažení, nadužívání dochucovadel, polotovarů a vyloženě tučná jídla představují stejný problém, ať už jde o kuchyni západní či východní kultury. Jednoznačně platí, že kvalitu v bistrech najdete jen zcela výjimečně, a proto by tato jídla neměla být ve vašem jídelníčku příliš často, natož denně.

Nicméně, jídla připravovaná tradičními způsoby čínské kuchyně, typické přísady a čerstvé ingredience představují zdravé stravování. Čínská kuchyně je pestrá, využívá velké množství a mnohé druhy zeleniny, také je bohatá na různá masa včetně rybího.

Nabízí také mnohé fermentované potraviny, které jsou známé svým pozitivním přínosem pro střevní mikrobiotu, a tedy i celkové zdraví. Jde například o již zmíněnou sójovou omáčku, ale také fermentované tofu, rýžové víno shaoxing, čínský ocet zhenjiang, fermentovanou sójovou pastu s chilli, ale také fermentované černé fazole či kimči, které je sice typicky korejské, ale běžné na severovýchodě Číny.

close info AuthorLinyt Photography / Shutterstock zoom_in Hledáte zdravá čínská jídla? Zaměřte se na provozovny, kde se vaří z čerstvých ingerdicencí a podle tradičních receptur.

