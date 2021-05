Může mléko v kávě ublížit našemu tělu?

Není pochyb o tom, že kapka mléka dodá kávě jemnější chuť. V poslední době se ale v článcích o zdravé výživě objevují informace o tom, že káva v kombinaci s mlékem překyseluje organismus a zadělává nám na potíže se střevy a dvanácterníkem. Máme tomu věřit?

Milovníky bílé kávy můžeme hned na úvod potěšit, že výše uvedená tvrzení nemají základ v žádných vědeckých studiích. Teorie o kyselém prostředí organismu, které je prý iniciátorem různých zánětů a zhoubných onemocnění, je sama o sobě více než sporná. Tělo má totiž vlastní vnitřní mechanismy, jimiž si neustále udržuje mírně zásadité pH bez ohledu na snědené potraviny. Jednoduše řečeno, překyselit si můžete žaludek, ale nikoli krev a tkáně. Ačkoli se tedy káva s mlékem vyskytuje na seznamu takřečených kyselinotvorných potravin, na pH těla nebude mít žádný vliv.

Zahleňuje mléko střeva?

Na internetu se z neznámého důvodu rozšířil také názor, že mléko zahleňuje střeva. Jde o další vědecky nepodložený mýtus, jenž možná vznikl z pocitu jemného povlaku, které mléko zanechává na sliznicích. Nejde ale o žádný hlen, nýbrž vrstvičku mléčného tuku, jež se po chvilce rozloží a zmizí. Konzistence mléka nám naopak může pomoci zmírnit pocity pálení žáhy vyvolané popíjením silné černé kávy. Pokud vám presso nebo turek takříkajíc nedělají dobře na žaludek, měli byste je pít zásadně s mlékem.

Mléko v kávě podle vědců zdraví nijak neškodí. Zdroj: Shutterstock.com

Je káva s mlékem kalorická bomba?

Odpůrci bílé kávy však na nás mají v rukávu připravené ještě jedno eso: jakmile do šálku lahodného hořkého moku přidáte mléko, vytvoříte z něj kalorickou bombu, po které přiberete pár nevzhledných kilogramů! Z vědeckého hlediska je to opravdu možné, pokud tím mlékem myslíte slazené Salko a denně ho do kávy vypotřebujete celou plechovku. Obyčejné polotučné mléko obsahuje 1,5 procent tuku, což je i při redukční dietě zanedbatelné množství, když uvážíte, že jím šálek s kávou jen zlehka doléváte.

Nedávná švýcarská studie navíc prokázala, že antioxidanty v kávě obsažené nejsou mlékem nijak blokovány při vstřebávání do krve, a jejich efekt na organismus tudíž není kvůli mléku oslaben. Hovoříme zejména o polyfenolech, jimž se připisuje kladný vliv na funkci jater i role v prevenci proti některým zhoubným nádorům.

Přidávání mléka do kávy zdraví nijak neškodí. Jiná písnička by byla o cukru Zdroj: Still for Style / Shutterstock.com

Je mléko v kávě škodlivé?

Závěrem tedy můžeme konstatovat, že přidávání mléka do kávy zdraví nijak neškodí. Jiná písnička by byla o cukru nebo umělých sladidlech, o nichž víme, že organismu zrovna neprospívají. Stejně tak bychom měli šetřit se šlehačkou či s alkoholickými likéry, které kávu pozdvihnou na nápoj určený pro slavnostní příležitosti (a u nich by to mělo také zůstat). Jinak káva sama o sobě je považována za zdraví prospěšnou, pokud její spotřebu udržíme na třech až maximálně pěti šálcích denně. Pokud netrpíte alergií na laktózu, neuškodí vám ani mléko – naopak vám dodá snadno využitelnou dávku vápníku.

