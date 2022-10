Jak používali naši předci jedlou sodu proti bolesti v krku a při zahlenění?

Jedlá soda je dobře známým multifunkčním prostředkem. Je obvykle nutná při pečení perníčků a díky tomu, že je obsažena i v pečicím prášku, podílí se na nakypření veškerých pečených dobrot, kam prášek do pečiva použijeme. Hodí se ale také na ceolou řadu zdravotních problémů, a to i na bolest v krku při nachlazení. Umíte ji použít?

Multifunkční jedlá soda

Dříve byla v domácnostech zcela běžná také z dalšího důvodu. Používala se totiž při pálení žáhy. Taky tento způsob užívání je dobře známý a nejspíš jste o něm už slyšeli od rodičů či prarodičů. Kdybyste potřebovali, pak vězte, že stačí rozmíchat ve sklenici s vodou dvě kávové lžičky a naráz vypít. Rozpuštěná soda by měla pomoci také v případě, že jste se přejedli, ale pomůže i při nadýmání.

Méně známé a rozšířené je však užití sody i v dalších případech zdravotních problémů. Je jich poměrně dost a některé jsou i docela překvapivé.

Jedlá soda nepatří jen do pečiva. Zdroj: Shutterstock

Jedlá soda při bolesti v krku a nachlazení

Rozpuštěnou sodu můžete také použít pro úlevu od bolesti v krku, bolestivém polykání a zahlenění. Jak jistě tušíte, není to řešení definitivní, nicméně pokud vás souží bolestivé hrdlo, rozhodně uvítáte kloktání sodného roztoku. Kloktání se doporučuje každou hodinu, pokud chcete silnější roztok, přidejte i sůl. Ta také dobře zabírá a se sodou se dobře doplňuje. Určitě si ale nepochutnáte.

Výplach dutin je možný solným roztokem, nicméně můžete přidat i špetičku sody. Na výplachy dutin je vhodné používat speciální konvičku, lahvičku či velkou stříkačku. Chce to také cvik, ale výsledky jsou skvělé, a to nejen při rýmě a nachlazení, ale také jako prevence, při senné rýmě i astma.

Roztok se solí a sodou vznikne rozpuštěním 1,8 g soli a 0,6 g jedlé sody ve 250 ml vlažné vody.

K výplachu dutin se hodí slaná voda, do které můžete přidat i trošku sody. Zdroj: Profimedia

Z jedlé sody udělejte hustou pastu

Soda se také používá jako náhrada nebo příměs do zubní pasty. Dokonce se má za to, že bělící účinky sody a pasty jsou markantnější a viditelné téměř okamžitě. Soda by se však neměla používat příliš často. Pokud chcete tuto kombinaci vyzkoušet, stačí dát pastu na kartáček a hlavici kartáčku ponořit do trošky sody.

Jemný sodný prášek můžete použít také jako domácí peeling. Pastu vytvoříte smícháním sody s pár kapkami čisté vody. Pak vzniklou kašičku nebo pastu jemně vmasírujte do kůže celého obličeje. Pokud máte problém s lupy či chcete zbavit hlavu zbytků šamponu či kondicionéru, pokračujte v masírováním pasty ze sody dál do skalpu a vlasů. Obličej i vlasy pak dobře opláchněte vlažnou vodou. Soda vám pomůže nejen zabavit se nepatrné vrstvičky staré kůže, ale také neutralizujete a očistíte vlasy a skalp od veškerých prostředků, které jste použili k mytí vlasů.

Ždibec pasty z jedlé sody se také hodí k ošetření oparů, pomůže vám ale také při bodnutí hmyzem jelikož zmírňuje reakci kůže, bolest i svědění.