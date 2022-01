Rozpusťte ve sklenici vody jedlou sodu a citron. Získáte zázračný nápoj!

Jedlá soda s citronem představuje řešení mnoha problémů. Jak na naše tělo tato směska působí? Co všechno můžeme od citronu se sodou očekávat? Přečtěte si to, možná vás některé tipy a informace překvapí.

Jedlou sodu s citronem jistě všichni znají jako oceňované pomocníky do domácnosti. Využijete je především při úklidu, kde zastávají pozici levných a ekologických čističů. Kombinací těchto dvou složek získáme též perfektního asistenta pro naše lidské neduhy.

Jak je po(u)žívat

Vymačkejte si půlku citronu do sklenice minerálky či vody a přidejte jednu lžičku sody. Je doporučováno vypít tento zázrak ráno nalačno. Když na něj ráno zapomenete, můžete ho vypít samozřejmě i později, ale nebude mít tak silný efekt jako na prázdný žaludek.

Opěvovaná jedlá soda s limetkou. Zdroj: profimedia.cz

Překyselení organismu

V posledních letech se hojně hovoří o překyselování organismu. Z velké části za to může náš styl života a životospráva. Napomáhá tomu i stres, kouření, alkohol, ale i nesprávné dýchání. To, že máte překyselený žaludek, poznáte podle únavy, pocítíte jistý tlak v žaludku, objeví se i střevní potíže. Proto je potřeba nastolit v těle pořádek a k tomu vám pomůže „svatá dvojice“ – soda s citronem, protože vyvažuje hladinu pH v těle.

Využití sody a citronu pro naše tělo

Kousnutí od hmyzu – připravte si kašičku ze sody a vody a naneste na štípanec, uleví se vám.

Vlasy – příznivci metody „no poo“ jistě účinky sody na vlasy znají, protože se používá v prvotní fázi, ale na další fázi už vhodná není, protože má moc vysoké pH. Využít sodu lze i problémech s tvorbou lupů.

Bolest v krku – pokud se ráno probudíte se škrábáním v krku, může do služby nastoupit jedlá soda jako kloktadlo.

Špinavé ruce – po vytvoření kašičky získáte skvělý odstraňovač nečistot a zápachu.

Redukce váhy – tím, že budete pít nalačno roztok sody a citronu, se vám nastartuje i metabolismus, což přispěje k vašemu hubnutí. Navíc soda vám může poskytnout vyšší energii při cvičení.

Čistí organismus – neutralizuje a odvádí odpad z těla, který se tam nahromadil.

Dobré trávení – když vás trápí nadýmání, plynatost nebo pálení žáhy, po užívání tohoto koktejlu nebude po obtížích ani vidu ani slechu.

Ztvrdlé paty – lázeň pro nožky si udělejte ze 3 lžiček sody na deset litrů vody. Ponořte nohy do lázně alespoň na 15 minut, kůže se zjemní a vy ji poté můžete pemzou lépe odstranit. Soda blahodárně působí i na plíseň nehtů i kůže.

Soda blahodárně působí i na plíseň nehtů i kůže. Zdroj: Shutterstock

Nic se nemá přehánět

Soda nám sice může pozitivně ovlivnit zdraví, ale dokáže i uškodit, a to při dlouhodobějším užívání. To, že její nadužívání způsobuje průjem, to je asi to nejmenší. Jedlá soda totiž snižuje hladinu minerálů a vitamínů. Pokud berete jakékoliv léky, nejdříve si o užívání sody promluvte se svým lékařem.

Zdroje: ceskozdrave.cz, www.prostreno.cz