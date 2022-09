Zásaditá lázeň z jedlé sody: Geniální způsob, jak pohodlně zbavit tělo škodlivin

Uvolněte se po dlouhém a namáhavém dni. K tomu, abyste vše hodili za hlavu a opravdu si odpočinuli, vám skvěle pomůže relax ve vaně. A máme pro vás tip na zajímavou přísadu, která z vaší lázně udělá chrám klidu a pohody. Tajemnou ingrediencí je jedlá soda, kterou si stačí přisypat do připravované koupele.

Dlouhá horká koupel je jedním ze zaručených prostředků, který dokonale napomáhá odpočinku. Člověk díky ní naprosto „vypne“ a může se oddávat jen mentální hygieně a uvolnit celé tělo.

Dopřávejte si relaxační koupel pravidelně

Rituál koupele byl vždy považován za symbol odpočinku, klidu a zdravého prohřátí celého organismu. Relaxační koupele se vyznačují různými přísadami koupelových solí, které často obsahují síran hořečnatý. Jedná se totiž o výborný prostředek, který se do značné míry podílí na úlevě od bolesti ze svalového napětí nebo způsobené artritidou či revmatem. Hořčík dokáže dokonce i regulovat krevní tlak a vyrovnat hladinu cukru v krvi.

Rituál koupele byl vždy považován za symbol odpočinku, klidu a zdravého prohřátí celého organismu. Zdroj: profimedia.cz

Co vám koupele přinesou

Relaxační koupele vás nejen uvolní, ale efekt teplé vody s příznivou přísadou vás uklidní a zbaví stresu. Díky tomu se vám bude i lépe usínat a spát, proto není od věci dopřávat si koupel večer před spaním.

Jedlá soda neboli Na HCO3

Jedlá soda je prostě hitem číslo jedna. Jedná se o formu soli, která má mnoho názvů: bikarbonát sodný, zažívací soda, pečicí soda či kypřicí prášek. V přírodě se nachází v krystalické formě, která se dá rozmělnit na jemný bílý prášek, který je velice ohleduplný nejen k přírodě, ale i k našemu organismu. Populární soda má skvělé antibakteriální vlastnosti a působí na neutralizaci úrovně pH lidské pokožky. Málokdo však ví, že je například pro ženy dobré nanášet si ji sem tam na obličej. A co teprve se v ní pravidelně koupat?!

Detoxikujte své tělo koupelí s jedlou sodou

Kromě půl hrnku sody a teplé vody nebudete nic víc potřebovat, snad jen vaše odhodlání, že si jdete zarelaxovat. Napusťte si vanu teplou vodou a vmíchejte do ní sodu. Teplejší voda bude mít větší efekt na účinnější detoxikaci, ale teplota vody by vám měla být v každém ohledu příjemná. Sodu ve vodě pečlivě promíchejte, aby se zcela rozpustila.

Koupel si můžete zároveň obohatit i dalšími přísadami jako například vonným esenciálním olejem. A pak už jen se slastným výrazem vstupte do připravené lázně. Můžete se třeba začíst do knihy, pustit si příjemnou hudbu, anebo se zaposlouchat do ticha. Ve vaně vydržte minimálně 20 minut, nebo až do vychladnutí vody. Koupel s jedlou sodou opakujte alespoň dvakrát týdně.

Jak soda v koupeli funguje

Vzpomínáte si ze školy na pojem osmóza? V té se budete koupat. Jakmile do vody nasypete současně jedlou sodu se solí, vznikne v našem organismu proti buňkám tzv. osmotický tlak, díky němuž proběhne přesun molekul vody z našeho těla na druhou stranu membrány, tedy do vody ve vaně. Tento jev uvolní z těla společně s vodou i nežádoucí nahromaděné toxiny.

Jedlá soda dá úlevu všem, kteří trpí bolestmi kloubů a revmatem. Zdroj: shutterstock.com

Účinky koupele s jedlou sodou

Jedlá soda toho umí po pravdě řečeno poměrně dost. Nejenže vás zbaví škodlivých látek, ale oblaží vaši pokožku, kterou zbaví nadměrné mastnoty, potu a odumřelých částí kůže. Zároveň bude pozitivně působit na rychlejší hojení ran a bude vás chránit před mnoha obtížnými plísněmi, má totiž skvělé antiseptické vlastnosti. Ženy tato koupel ochrání před vaginálními mykózami. Jedlá soda dá úlevu všem, kteří trpí bolestmi kloubů a revmatem. Značně si vylepšíte správný tok lymfy, což časem pozitivně pocítíte na celém organismu.

