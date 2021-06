Jak hubnout s jedlou sodou? Raději od ní dejte ruce pryč

Jedlá soda je známá pro své široké spektrum využití od pečení, po úklid a bělení zubů. Je to všestranný pomocník, který má prý i další zázračný účinek. Dokáže pomoci zhubnout. Je to ale pravda?

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.healthline.com, www.medicalnewstoday.com

Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný, má alkalizační vlastnosti. Díky tomu pomáhá redukovat pálení žáhy nebo funguje jako vyprošťovák po bujarém večírku. A právě proto by měla, buď samotná nebo v kombinaci s jablečným octem nebo citronovou šťávou, odstraňovat přebytečné množství tělesného tuku. Vědci však před tímto tvrzením bijí na poplach. Jediná reakce podložená zkoumáním je ta, kdy tělo po konzumaci jedlé sody vytváří oxid uhličitý. Plyn způsobí říhání a vy se budete cítit lehčí. Nemá to však žádný přímý vliv na redukci celkového tělesného tuku.

Jedlá soda neboli hydrogenuhličitan sodný, má alkalizační vlastnosti. Zdroj: Michelle Lee Photograp / Shutterstock.comhy

Jedlá soda a nepřímé účinky na hubnutí

Jedlá soda může mít nepřímý účinek na podporu hubnutí, a to díky vodě, v níž ji rozpouštíte. Když si přidáte půl lžičky sody do půl litru vody, zlepší se celková hydratace organismu, což snižuje hlad, zrychluje se metabolismus, a to podpoří úbytek tělesného tuku. Za tento efekt však může pouze vypitá voda a ne bílý prášek.

Jedlá soda a hubnutí

Existují tři metody, jak si připravit „tukožroutský" koktejl z jedlé sody. Buď rozpustíte půl lžičky jedlé sody v půl litru vody a tu vypijete ráno na lačno nebo před jídlem. Nebo do vody ještě přidáte 2 lžíce jablečného octa nebo citrónové šťávy. Třetí metoda doporučuje přidat sodu bikarbonu do koupele. Měla by rozpustit přebytečný tělesný tuk. Žádná z těchto metod však není podložena vědeckými studiemi a navíc, nadměrný příjem bílého prášku je spojen s řadou vedlejších účinků.

Jedlá soda hubnutí nepomáhá. Zdroj: Sirisab / Shutterstock.com

Jedlá soda a zdravotní komplikace

Konzumace velkého množství jedlé sody může způsobit metabolickou acidózu, což je život ohrožující stav, ke kterému dochází, když vaše tělo již není schopné kontrolovat pH vaší krve. Je důsledkem nadměrného příjmu alkalických sloučenin, jako je jedlá soda. Způsobuje svalovou slabost, křeče, nepravidelný srdeční rytmus a změněný duševní stav. Vysoký obsah sodíku, jež se nachází v jedlé sodě, může způsobit vysoký krevní tlak, hromadění tekutin nebo dokonce srdeční selhání. Proto by ji neměli konzumovat lidé, jež nadměrně pijí nebo mají zhoršenou funkci ledvin. Jedlá soda také způsobuje bikarbonátovou diurézu, což je stav, kdy tělo ztrácí, díky nadměrnému močení, chlorid, sodík, draslík a vodu. Nastává dehydratace a narušení funkce ledvin. Nezávislé toxikologické centrum National Capital Poison Center navíc nedoporučuje konzumaci jedlé sody dětem do 5 let, těhotným a kojícím ženám. U malých dětí může způsobit dýchací potíže a u nastávajících maminek nadměrnou plynatost.