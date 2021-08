Jedlá soda proti vypadávání vlasů. Jak ji správně použít a na co si dát pozor

Zdroj: New Africa / Shutterstock

Jedlá soda je univerzální pomocník, kterého můžeme použít jak doma, tak také na zahradě. Věděli jste, že funguje i na různé kosmetické problémy? Zkuste ji vyzkoušet na vlasy. Odstraní nahromaděné oleje, mýdla a jiné chemikálie z komerčních produktů. Vlasy tak popadnou druhý dech.

Hydrogenuhličitan sodný neboli jedlá soda či soda bicarbona nechybí asi v žádné domácnosti. Pomáhá nejen s překyselením žaludku, a tedy i proti kocovině, ale je také skvělým přírodním detergentem nebo hnojivem. Má zásadité pH, které dokáže odstranit nejen různé skvrny, ale také zbytky chemikálií. I ty, které dráždí pokožku vaší hlavy. Vlasy pak vypadají mdle, třepí se, lámou se nebo dokonce vypadávají.

Odstranění nečistot

Jedlá soda má schopnost odstranit zbytky šampónu, kondicionéru, laku a dalších vlasových produktů. Tyto zbytky zatěžují vlasy a pokožku hlavy, což způsobuje nadměrné maštění nebo produkci lupů. Navíc, jedlá soda odstraňuje i zbytky chlóru, který se ve vodě vyskytuje.

Jedlá soda má schopnost odstranit zbytky šampónu, kondicionéru, laku či dalších vlasových produktů. Zdroj: triocean / Shutterstock.com

S jedlou sodou opatrně

I když je jedlá soda přírodní produkt, užívat bychom ji měli s mírou. Důvodem je její zásaditost. „Pokožka hlavy má pH asi 5,5. PH jedlé sody je 9. To vyvolává otevření vlasových kutikulů, což způsobuje uvolňování vody. To vlas poškozuje. Stane se křehkým a ztrácí barvu. Dlouhodobé narušování pH může vést k dalším problémům, jako je podráždění pokožky hlavy a produkci lupů," varuje vlasový biolog, mikrobiolog a tricholog Dominik Burg. Proto by se jedlá soda měla užívat maximálně jednou za měsíc, společně s přírodním či micelárním šampónem s neutrálním pH.

Jedlá soda na vlasy

Očistnou kůru z jedlé sody si připravíte snadno. Vezměte si mističku a do té nalijte 3 polévkové lžíce šampónu s neutrálním pH. Přidejte 1 lžíci jedlé sody a důkladně promíchejte. Naneste na hlavu. Kůru nechte působit několik minut. Poté ji opláchněte. Vlasy budou měkké, poddajné a snadno upravitelné.

Máte-li pocit, že vám nadměrně vypadávají vlasy, zkuste je co nejméně zatěžovat. Zdroj: BLACKDAY / Shutterstock.com

Jedlá soda na vypadávání vlasů

Máte-li pocit, že vám nadměrně vypadávají vlasy, zkuste je co nejméně zatěžovat. Kupte si kvalitní hřeben a gumičku. Proveďte detox vlasové pokožky s jedlou sodou a pořiďte si vlasové produkty s neutrálním či mírně zásaditým pH bez alkoholu, bez barviv a bez sulfátů. Pokud nic nepomáhá, navštivte lékaře. „Vypadávání vlasů je zdravotní stav, který vyžaduje lékařský zásah. Chápu, že pojišťovny nazývají vypadávání vlasů kosmetickým problémem, nevratnému poškození ale předejdete pouze správně nastolenou léčbou," upozorňuje dermatolog Raman Madan z nemocnice Huntington v New Yorku a dodává, že: „Nejčastější příčinou vypadávání vlasů je androgenetická alopecie, která je ovlivněna geneticky a hormonálně." Toto onemocnění může propuknout z několika důvodů. Viníky jsou nejen geny a hormony, ale také stres nebo užívání některých léků.

