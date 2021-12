Máte mastné a splihlé vlasy? Po jedlé sodě nabobtnají a budou se krásně lesknout

Trápí vás mastné vlasy a už jste vyzkoušeli všemožné šampony, kondicionéry i masky z drogerie? Pak přichází na řadu trik ze šuplíku našich babiček v podobě jedlé sody. Ta vaše vlasy rozzáří a dostanou konečně i objem.

Pokud preferujete tradiční a babské rady před moderními zázraky z drogerie, sáhněte v případě mastných a bezobjemových vlasů po jedlé sodě. Máte jistotu, že se v přípravku nevyskytují žádné chemikálie, které by mohly uškodit vašemu zdraví. A samozřejmě používání sody místo šamponu ocení i vaše peněženka.

Sáček jedlé sody stojí pár korun, vydrží vám dlouho a je účinnější než předražený šampón. Jedlou sodou se zbavíte nečistot, mastnoty, smogu z okolí i zbytků šampónů a jiných vlasových přípravků.

Celebrity podlehly trendu NO - POO

Hydrogenuhličitan sodný, neboli jedlá soda, je přírodní látka, kterou naše tělo samo produkuje a která se v přírodě přirozeně vyskytuje. Jejím používáním tudíž nezatěžujete životní prostředí a neohrožujete své zdraví chemikáliemi.

Jedlá soda má všestranné využití. Zdroj: Profimedia

Tomuto trendu podlehly i známé celebrity a říkají mu "no poo". Znamená to bez šampónu a vyznavači si myjí hlavu pouze vodou nebo jinými přírodními prostředky, mezi které patří právě i jedlá soda. Vyznavači této metody tvrdí, že škodlivé chemické látky ze šampónu pronikaji skrz pokožku do hlavy a hromadí se v organismu.

Tomuto stylu mytí vlasů propadly hollywoodské krásky jako Cameron Diaz nebo Jennifer Aniston. A to prý celý proces není ze začátku vůbec snadný. Vlasy, které jsou na šampóny a ostatní kosmetické vlasové produkty zvyklé, chemii vyžadují. V počátcích se tak mastí ještě rychleji. Musíte tedy vydržet alespoň šest týdnů, aby si pokožka hlavy zvykla na změnu.

Vlasy vám zpočátku nejspíš nebudou vonět

Myslete také na to, že vám po tu dobu vám vlasy rozhodně nebudou vonět, spíše naopak. Když ale vydržíte a přidáte jednou týdně jedlou sodu, budou vaše vlasy za nějaký čas dechberoucí. Také vsaďte na jablečný ocet. Ten skvěle funguje jako kondicionér.

Jablečný ocet skvěle funguje jako kondicionér. Zdroj: Shutterstock

Jak ale jedlou sodu na vlasy používat? Rozmíchejte lžíci jedlé sody ve čtvrt litru vody. Pokud máte opravdu mastné vlasy, množství sody trochu navyšte. Směs natírejte rukama do vlasů. Je nutná pečlivá práce, soda totiž příliš nepění. Až budete mít rozetřeno rovnoměrně po celé hlavě, nechte pět minut působit a následně důkladně smyjte.

Vsaďte i na bylinky

Pokud se nebudete chtít spokojit jen s jedlou sodou, sáhněte po bylinkách. Výluh z rozmarýnu vlasy také vyčistí a skvělá je i máta, měsíček, kopřiva nebo levandule. Pamatujte však, že po výluhu ze salvěje tmavnou vlasy a po tom z heřmánku zase světlají.

